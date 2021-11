Zvezdi prija Split - udarena druga recka; Minijature Jokovića pokrenule Jug, pao je i Jadran

Crvena zvezda u Splitu igra bez greške. Definitivno su crveno-beli vaterpolisti izbrisali iz memorije poraze u tri vezana derbija u šampionatu Srbije, prebrodili krizu i otišli u Split naoštreni da uhvate dobar zalet za Fajnal-for, koji im je u protekloj sezoni izmakao za dlaku. Primorac je ukočio kragujevački Radnički i priredio prvo iznenađenje, ali sa Crvenom zvezdom nije mogao da izađe na kraj - 14:8 (3:1, 3:1, 2:2, 6:4).

Pomerili su Crvena zvezda i Radnički međusobni duel - prvobitno je planirano da se okršaj šampiona Srbije i branioca titule u Kupu Srbije odigra danas od 13.40 - a tim pomeranjem crveno-beli su dobili prostor za odmor i pripremu utakmice sa Primorcem, koji se pokazao kao neugodan rival. Za razliku od crveno-belih, Kotorani su ranije u toku dana odmerili snage sa splitskim Mornarom, remizirali (12:12) i potrošili se. Došli su izabranicima Aleksandra Filipovića kao poručeni.

Veljko Tankosić (©Starsport)

I protiv Primorca je Crvena zvezda bila bez prve violine - Gavrila Subotića. Ali, to se nije odrazilo na igru Beograđana, baš kao ni u sudaru sa Solarisom. Ima ovaj sastav Zvezde dubinu, klupa je dovoljno “široka”. Pa se tako ne oseti u “malim” utakmicama ni kada izostane neko od nosioca. Da napad crveno-belih ne trpi preterano kada nema Gavrila Subotića videlo se u kvalifikacijama za Ligu šampiona, jer su Veljko Tankosić, Ivan Basara i ostatak igračkog kadra sposobni da se izbore sa ulogom lidera koju u odsustvu povremenog reprezentativca moraju da ponesu.

Nikad se ne zna ko će u Zvezdi da iskoči u prvi plan. Protiv Solarisa to su bili Veljko Tankosić i Bogdan Đurđić, kojeg pak šut nije služio tokom druge utakmice u Splitu. Aktivirao se Marko Radović - propustio dobar deo utakmica ove sezone zbog problema sa leđima - i u uvodnim minutima je krčio Zvezdi put do druge pobede na bazenu “Poljud”. A potom su mu se priključili Ivan Basara, Veljko Tankosić, kapiten Miloš Vukićević, Stefan Pješivac...

Stefan Pješivac bio je prva strela crveno-belih sa tri gola i bez promašaja iz igre, a u stopu su ga pratili Ivan Basara, Miloš Vukićević, Marko Radović i Petar Smiljević sa dva gola. Kod Primorca je najefikasniji bio Neđo Baštrica sa tri gola.

IZBOR UREDNIKA

Mnogi imaju pravo na dan odmora - ne i Maro Joković. U odsustvu Lorena Fatovića tu privilegiju jedan od najboljih vaterpolista sveta izgubio je. No, to se ne odražava na Jokovićeva izdanja u Beogradu. Kako turnir odmiče, tako Maro Joković pruža sve bolje partije. Minijaturama je pokrenuo Jug, ubio je momentum Jadrana i povukao dubrovački brod do četvrtog trijumfa - 15:13 (4:4, 2:3, 6:2, 3:4).

Čuva Jug stoprocentan učinak u Beogradu, što bi u nastavku takmičenja mogao biti ozbiljan kapital. Nikada se Dubrovčani nisu skrivali, bili sramežljivi i prebacivali ulogu favorita na druge. Jedan od najmoćnijih klubova uvek je gladan uspeha, trofeja i lovorika. Cilj je prilično jasan, isti je kao i u prethodnih 13 izdanja Jadranske lige - podizanje pehara.

Zato je i doveden Maro Joković. Vratio se u svoj matični klub sa kojim se dva puta peo na krov Evrope i mirne duše može se reći da je kao vino. Što je stariji - to je bolji. Pitanje je koliko bi Dubrovčani mogli protiv raspucanog Jadrana da kapiten nije imao svoj dan. Sekao je Maro Joković nalete Jadrana. Hirurški preciznim rezovima parao je mrežu tima iz Herceg Novog. Bio je penicilin za rivala.

(©VK Novi Beograd/Đorđe Kostić)

Promenio je Jadran dosta toga, podmladio ekipu, podbacio u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je za turnir u Beogradu podesio glavu. Bude li u stanju Jadran da u kontinuitetu igra kao protiv Juga, mnogim favoritima biće kost u grlu. Držao se tim iz Herceg Novog veći deo meča, bio ravnopravan rival i na mahove se činilo da bi mogao postati prvi tim koji je skinuo skalp Dubrovčanima. Onda je na scenu stupio Maro Joković.

Anulirali su Maro Joković i Aleksandros Papanastasiju sve dobro što su Novljanima prevashodno doneli Jovan Vujović i Uroš Vučurović, a zatim i Matej Čeraj, Marko Petković... Dubrovčane je na svojim plećima do pobede nosio Joković sa pet golova, dok je Papanastasiju dodao tri. U Jadranu su se golgeterski istakli Vujović i Vučurović - obojica su spakovala po tri gola Jugu.

PRVI TURNIR REGIONALNE LIGE 2021/2022

GRAD - BEOGRAD (bazen 11. april)

Petak

Mladost Zagreb - Partizan 10:14

Jadran Herceg Novi - Jug Dubrovnik 13:15

20.40: Budva - Novi Beograd

GRAD - SPLIT (bazen Poljud)

Petak

Primorac Kotor - Mornar Split 12:12

Solaris - Jadran Split 7:16

Mornar Split - Solaris 8:9

Crvena zvezda - Primorac 14:8

20.40: Jadran Split - Radnički Kragujevac