Potvrdila su četiri najbolja kluba iz ligaškog dela Superlige Srbije u prvim utakmkcama četvrtfinala plej-ofa da visok plasman nije bio slučajnost, da postoji evidentna razlika u kvalitetu između četiri vodeća tima u Srbiji i ostatka lige. Niko nije bio ni blizu iznenađenja. Završili su Novi Beograd, Radnički, Crvena zvezda i Šabac veći deo posla, čeka se samo overa polufinala. A, onda slede i ono najbolje što srpski vaterpolo može da ponudi.

Moglo bi se ispostaviti da je četvrtfinale runda za zagrevanje. Lakše nego što se očekivalo, timovi koji su poneli zvanje favorita isto su u prvim susretima opravdali. Nije bilo dileme da li će Radnički i Novi Beograd odneti ubedljive pobede, ali su i Šabac protiv Vojvodine, odnosno Crvena zvezda protiv Partizana demonstrirali moć. I to na gostovanjima, gde ih je na papiru čekao teži deo posla.

U večitom derbiju nije bilo neizvestosti, kao što je to bio slučaj u nekih prethodnim. Naročito onim igranim u Kupu Srbije. Postoji razlika u klasi, i to ne samo ove sezone. Zvezda je na Banjici trijumfovala sa 12:6, a crveno-belima je to bila peta uzastopna pobeda u večitom derbiju.

Imaće motiv Crvena zvezda i u revanšu. Ukoliko crveno-beli ostanu neporaženi večeras na Dorćolu (19.45), ostvariće šestu pobedu u sezoni, završiti je bez poraza u najvećoj utakmici srpskog vaterpola, ali, takođe, vezati jubilarni 10. meč na kojem nije pretrpela poraz od Partizana. Crno-beli su bez trijumfa u poslednje tri sezone, što se ne pamti.

Igrači poput Gavrila Subotića, Veljka Tankosića, Nikole Rađena i Miloša Vukićevića napravili su taj veliki jaz, a baš na večitom derbiju bi Veljko Tankosić mogao da se upiše zlatnim slovima u Zvezdinu istoriju. Neverovatnu sezonu iza sebe ima Tankosić. Zvezdin bombarder je prvi strelac kluba u tekućoj sezoni sa 78 golova (od toga 42 u Superligi). U prvom četvrtfinalnom meču Tankosić je postigao dva gola i stigao do 296. gola u crveno-beloj kapici. Zatrese li večeras mrežu crno-belih četiri puta, postaće najbolji strelac Crvene zvezde u 21. milenijumu.

Izvesno je da će do toga doći, ako ne večeras, onda već u polufinalu, sem ako Partizan ne napravi prvorazrednu senzaciju. Tankosić se uz Subotića profilisao kao udarna napadačka igra Crvene zvezde ove sezone, rastao je iz godine u godinu, i u svojoj šestoj bi mogao da pretekne Strahinju Rašovića, koji je sa 299 golova i dalje najefikasniji igrač crveno-belih u ovom veku.

Večiti derbi će zasigurno biti najatraktivniji duel, a prvi će u bazen uskočiti vaterpolisti Šapca i Vojvodine (18.30). Tim iz grada na Savi poslednji je primio odlikovanje namenjeno šampionu Srbije. Pre dve sezone Šapčani su osvojili prvu titulu prvaka države u istoriji, briljantnu godinu upotpunili su duplom krunom, i na neki način brane titulu, pošto je minule sezone prvenstvo prekinula pandemija virusa korona. U prvom četvrtfinalnom okršaju, Šabac je na bazenu „Slana bara“, u Novom Sadu, slavio sa 14:8. Šest golova razlike iz prvog dvoboja garantuju Šapčanima miran revanš.

Udarni termin rezervisan je za duel Radničkog iz Kragujevca i Naisa u srcu Šumadije (20.00). Šampion Jadranske lige rutinirao je Nais pre nedelju dana. Slavili su Kragujevčani u Nišu rezultatom 18:6. Trijumf visokom razlikom bio je realan i očekivan, jer je Radnički neposredno uoči plej-ofa savladao Nais sa podmlađenim sastavom. Priključivanje najkvalitetnijih igrača, koji su Šumadince vinuli do regionalne titule, značilo je da Nais neće imati nikakve šanse da se suprotstavi šampionu Jadrana.

Baš kao što je to bio slučaj i pre nedelju dana, Novi Beograd i Zemun će svoj meč odigrati dan kasnije (18.30). Izabranici Vlade Vujasinovića su kompletan posao obavili u prvom meču, u susedstvu. Ako se za tri duela koja se igraju u sredu može ostaviti prostor da bude neizvesnosti, mada je malo verovatno, u poslednjem četvrtfinalnom paru nema ni trunke dileme. U prvom meču je na semaforu stajalo 14:2 za Novi Beograd i tu se priča za Zemun završila. Plasmanom u plej-of, to jest izbegavanjem baraža za plej-aut, Zemun je ispunio zacrtani cilj, pa Zemuncima četvrtfinale i okršaj sa renomiranim protivnikom dođe kao bonus.

SUPERLIGA PLEJ-OF - ČETVRTFINALE (REVANŠ)

Sreda

18.30: Šabac - Vojvodina /prvi meč 14:8/

19.45: Crvena zvezda - Partizan /prvi meč 12:6/

20.00: Radnički - Nais /prvi meč 18:6/

Četvrtak

18.30: Novi Beograd - Zemun /prvi meč 14:2/