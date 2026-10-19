Antoneli može do titule već u Teksasu

Budući da će nakon trke u Teksasu do kraja tekuće sezone ostati još pet trkačkih vikenda (ukoliko se održe planirane trke u Kataru i Abu Dabiju) računica je jasna: kako bi postao šampion, Kimiju je potrebno 125 poena prednosti u odnosu na konkurente po završetku Velike nagrade Sjedinjenih Država 25. oktobra.

To bi Kimi mogao da učini ukoliko pobedi, jer će osvojiti 25 poena, ali trijumf sam po sebi neće biti dovoljan. Da bi već tada postao šampion, potrebno je da Rasel u najboljem slučaju završi na devetom mestu, a da Ferarijev Luis Hamilton, koji trenutno zaostaje 111 poena, bude na petom mestu ili niže.

Ukoliko Rasel u Teksasu bude deveti, Antoneli će pobedom povećati prednost na 125 bodova, što bi mu, zahvaljujući većem broju pobeda (osam prema tri), bilo dovoljno za titulu, ali i dalje pod uslovom da Hamilton ne završi trku među prvom četvoricom.

S druge strane, ukoliko Antoneli pobedi, a Rasel bude barem osmi, razlika će biti 123 poena, te će se borba za titulu nastaviti na narednoj trci u Meksiko Sitiju 1. novembra. To će se desiti i ukoliko Antoneli pobedi, a Hamilton bude četvrti.

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Ukoliko Antoneli bude drugi ili lošiji, Rasel sa njim nastavlja bitku u Meksiku, dok Hamilton trku mora da završi barem na sedmom mestu kako bi ostao u borbi za titulu.

Međutim, pored Rasela i Hamiltona, teorijske šanse još uvek imaju Maks Verstapen, Šarl Lekler i aktuelni šampion Lando Noris, budući da se svi oni nalaze u samo 139 poena u generalnom plasmanu.

Što se tiče Verstapena, koji je trenutno u najboljoj formi sa dve uzastopne pobede u sve boljem bolidu Red Bula, Holanđanin ne sme da izgubi šest ili više poena u odnosu na Italijana. To znači da bi, u slučaju Antonelijeve pobede, Verstapen ispao iz konkurencije čak i ako završi na drugom mestu, budući da bi izgubio sedam poena u odnosu na Mercedesovog vozača. Ukoliko Antoneli bude drugi, Verstapen mora da završi najmanje na trećem mestu kako bi ostao u borbi za titulu pred trku u Meksiku.

Računica je jednostavnija kada su u pitanju Ferarijev drugi vozač Lekler i Meklarenov Noris, jer ukoliko Antoneli pobedi u Teksasu, obojica će ostati bez matematičkih šansi da ga sustignu do kraja sezone.