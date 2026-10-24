Crno-bela ledena rapsodija koja se čekala deceniju: Partizanov blickrig za pobedu u večitom derbiju
Vreme čitanja: 7min | sub. 24.10.26. | 21:02
Domaćin slavio sa 2:0 protiv najvećeg rivala
Godinama je hokejaška sekcija Partizana bila u potpuno zapećku. Crno-beli su u nekad za njih trofejnom sportu bili potpuno marginalizovani, bez prvog tima i životarili sa mlađim kategorijama, a često ni to. Gledala je Partizanova mlađarija gradskog rivala kako igra utakmice sa međunarodnim rivalima, dok je večiti derbi bio samo pusta želja za Parni valjak. Poslednji, odigran pre 10 godina, činio se kao nešto što se još dugo neće ponoviti, sve do večeras.
Ponovo je ledena dvorana ugledala momke u crno-belom koji su se na veliku pozornicu vratili u još većem stilu. Partizan je čekao punu deceniju kako bi se ove lepe, subotnje večeri našao oči u oči sa gradskim rivalom i dao mu hokejašku lekciju za pamćenje. Partizan je u šestom kolu regionalne IHL lige savladao kao domaćin Crvenu zvezdu - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) i to u krcatom Pioniru.
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Ozbiljnu podršku imali su domaći igrači, koja je na kraju bila jedna od presudnih faktora za trijumf koji je očuvao crno-bele u samom vrhu regionalnog karavana.
Jeste da je Parni valjak uspeo dva puta da zatrese mrežu Zvezde, ali je apsolutni heroj čete trenera Alekseja Jaruškina čuvar mreže Partizana Rostislav Efremov. Golman crno-belih je fudbalskim rečnikom spustio roletnu, skinuo nekolicinu zicera i na kraju dobio skandiranje dela publike koji je bodrio domaće hokejaše.
Ako se pogleda igra, Partizan je bio bolji gotovo tokom čitavog meča. Zvezda je imala jedino početnu inicijativu, a onda je apsolutno sve bilo u znaku Parnog valjka. Nije se domaćin nagradio iz dobrih situacija u prvoj trećini, da bi u drugoj usledila potpuna rapsodija. Partizan je poveo preko u 33. minutu utakmice golom Janka Alijevića. Usledio je potpuni trans na tribinama, dok sve još više razbuktalo četiri minuta kasnije, kada je kontru crno-belih u pogodak pretvorio Srđan Subotić i tako blickrigom Partizana postavo konačan rezultat.
Zvezda nije imala način kako da ugrozi rivala, pa je tako ova noć pretvorena u ledenu crno-belu rapsodiju u kojoj su se crno-beli podigli i najavili da ih čeka još sjajnija budućnost!