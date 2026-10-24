Crno-bela ledena rapsodija koja se čekala deceniju: Partizanov blickrig za pobedu u večitom derbiju

Godinama je hokejaška sekcija Partizana bila u potpuno zapećku. Crno-beli su u nekad za njih trofejnom sportu bili potpuno marginalizovani, bez prvog tima i životarili sa mlađim kategorijama, a često ni to. Gledala je Partizanova mlađarija gradskog rivala kako igra utakmice sa međunarodnim rivalima, dok je večiti derbi bio samo pusta želja za Parni valjak. Poslednji, odigran pre 10 godina, činio se kao nešto što se još dugo neće ponoviti, sve do večeras.

Ponovo je ledena dvorana ugledala momke u crno-belom koji su se na veliku pozornicu vratili u još većem stilu. Partizan je čekao punu deceniju kako bi se ove lepe, subotnje večeri našao oči u oči sa gradskim rivalom i dao mu hokejašku lekciju za pamćenje. Partizan je u šestom kolu regionalne IHL lige savladao kao domaćin Crvenu zvezdu - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) i to u krcatom Pioniru.