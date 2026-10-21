Da li je UFC i dalje mesto rezervisano za najbolje?

Muhamad Mokajev jedan je od prvih boraca koji su pre dve godine otpušteni iz organizacije uprkos skoru bez poraza i dominantnim nastupima. Pre nekoliko nedelja Majkl "Venom" Pejdž , uprkos seriji od četiri vezane pobede, nije dobio novi ugovor, a sada su i Faridu Bašaratu pokazana izlazna vrata, iako je bio u nizu od sedam uzastopnih pobeda u UFC-u. Sva trojica bila su rangirana, a sa sportskog aspekta teško je pronaći razlog koji bi opravdao njihove odlaske.

Tokom poslednjih 20 godina, UFC se izdvojio kao najveća organizacija u MMA sportu, a njen predsednik Dejna Vajt oduvek se hvalio da su u njoj pobede glavno merilo. Međutim, u poslednje vreme izgleda da to nepisano pravilo više ne važi.

BIZNIS PRE SPORTA U slučaju Mokajeva, Dejna Vajt je svojevremeno izjavio da je sa njim bilo prilično teško sarađivati. Osim toga, potukao se u hotelu sa Manelom Kapeom nekoliko dana pre njihove borbe. Očigledno je postao glavobolja za čelnike UFC-a, koji nisu imali dovoljno finansijskog podsticaja da ga zadrže, kao što su imali za Konora Mekgregora nakon incidenta sa Habibom Nurmagomedovim ili za Džona Džounsa uprkos njegovim brojnim problemima sa policijom. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Majkl Pejdž, s druge strane, nije uspeo da oduševi publiku nakon šest uzastopnih borbi završenih sudijskim odlukama, od kojih nijedna nije bila naročito uzbudljiva. Nisu mu pomogle ni kritike upućene organizaciji zbog zarada koje UFC nudi svojim borcima. Pejdž je, iako je pobeđivao sve svoje protivnike osim Ijana Gerija, ostao ispod očekivanja organizacije, koja je od njega tražila iste akrobatske nokaute na koje je publika navikla dok se borio u Belatoru.

Što se tiče Bašarata, tačan razlog za prekid saradnje sa UFC-om još nije poznat. Jedino što je Dejna Vajt rekao tim povodom jeste da, ukoliko borac sa 16 pobeda bez ijednog poraza dobije otkaz, za to mora da postoji jasan razlog. Vreme će pokazati šta je tačno želeo da kaže. Avganistanac nije bio najuzbudljiviji borac u kategoriji, samo jednom je došao do pobede prekidom, dok ostali trijumfi nisu ostavili naročito snažan utisak na publiku. Međutim, kada Tai Tuivasa, koji je pre mesec dana doživeo osmi uzastopni poraz, i dalje dobija prilike da se bori u organizaciji, nije jasno kakvu poruku UFC želi da pošalje. Uz sve veći broj boraca koji stižu preko programa Kontender serije, UFC lako popunjava upražnjena mesta, ali se postavlja pitanje da li je reč o budućoj eliti MMA sporta ili samo o topovskom mesu koje će se nekoliko puta boriti za sitan novac, pre nego što naredne godine stigne nova smena.

"Mislim da UFC gaji publiku koju ne zanimaju kvalitetne borbe. Iako se radi o borbi nižeg ranga, ukoliko bude krvi i završnice u prvoj rundi, ljudi su srećni. Po meni, ne možemo graditi sport sa takvim razmišljanjem“, rekao je Bašarat nakon što je napustio organizaciju.