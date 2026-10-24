Deseta zaredom Radničkog pred Brešu i oporavak Novog Beograda

Ima luksuz Uroš Stevanović da u utakmicama kao sa Zemunom odmara deo nosilaca, igrača koji u Ligi šampiona treba da iznesu najveći teret. Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Petar Jakšić, Nikola Murišić, Boris Vapenski, Viktor Rašović i Valiko Dadvani danas su bili potpora mladim snagama, prvenstveno Jovanu Guduriću, strelcu pet pogodaka.

Dobre role u napadu imao je i Jovan Simović, spakovao je tri lopte gde je zamislio da treba da završe, kao i Viktor Rašović. Sve skupa bilo je dovoljno za novu ubedljivu pobedu kragujevačkog kluba u Reegionalnoj vaterpolo ligi. Radnički ne menja kurs od početka sezone, a na pravi se vratio Novi Beograd.

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Oporavio se novobeogradski sastav od poraza u derbiju na svom bazenu. Imala je ekipa Zorana Bajića uspešan vikend pre susreta sa zagrebačkom Mladošću, klubu u kome je dugo radio, u Ligi šampiona. Novi Beograd je pre tri dana napunio mrežu Naisa do vrha, a danas valjevskog Valisa – 27:6.

Nije imao milosti tim hrvatskog stratega i još jedno je očigledno: Nikola Kojić se nameračio da bude najbolji strelac regionalnog takmičenja. Postigao je šest golova u pobedi nad klubom iz Valjeva i sva je prilika da će bitku za individualnu nagradu voditi sa Balšom Vučkovićem iz kotorskog Primorca.

Nikola Kojić je prednjačio po broju golova u Novom Beogradu, a sledio ga je u stopu Vasilije Martinović sa pet. Kristijan Šulc dao je jedan manje, a golgeterski saldo uvećali su i Nika Šušiašvili, Matijas Mesaroš, Marko Dimitrijević, Andrija Korać...