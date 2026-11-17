Barseloneta ima rezultate kao Pro Reko ili Ferencvaroš u najboljim danima, bez poraza je u Ligi šampiona više od godinu dana! Poslednji tim koji može da se podiči da je nadigrao Katalonce je Marselj.

Nije pošlo za rukom Novom Beogradu ono što jeste kada se poslednji put našao na završnom turniru Lige šampiona, pre dve godine je dobio Barselonetu u polufinalu posle izvođenja peteraca, a ona mu je sada, kao branilac krune, zakomplikovala život.

Novi Beograd će morati da se vadi u Hrvatskoj, biće potrebne dve pobede ekipi Zorana Bajića u naredne dve utakmice da bi prošao u drugu fazu Lige šampiona. Prvo protiv Mladosti u Zagrebu, a potom i Jadrana u Splitu. I možda mu ni to neće biti dovoljno, ako španski klub sa pristupom „lako ćemo“ uđe u utakmicu poslednjeg kola protiv Žabaca, a do tada bi već mogao da cementira prvu poziciju...

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Značilo bi Novom Beogradu da je večeras uzeo makar i bod, mogao je da ga obezbedi, međutim, Kristijan Šulc je četiri sekunde pre kraja, kada je pogledao Unaja Agirea u oči, lansirao loptu iznad prečke. Propala je šansa za peterce na taj način, ali može Zorana Bajića da hrabri kako njegov tim igra poslednjih sedmica. Pobedio je splitski Jadran i bio bio je u igri za bodove protiv osvajača Lige šampiona koji je minule nedelje Zagrepčane dobio sa čak 11 razlike.

Miloš Ćuk se vratio i imao je konkretan doprinos: postigao je dva gola, namestio je četiri saigračima i davao je ton igri novobeogradskog kluba. Matijas Mesaroš je bio petostruki strelac, Vasilije Martinović trostruki i nedostajao je srpskom vicešampionu u završnici. Na startu četvrtog perioda zaradio je treće isključenje, a u sastavu nije bilo Nikole Kojića, jednog od pouzdanijih šutera. Njegov izostanak delimično je nadoknadio Kristijan Šulc, pogodio je metu dva puta, ali nije bio precizan u odsudnom trenutku.

Dao je prednost Zoran Bajić među stativama Milanu Glušcu u odnosu na Vladimira Mišovića, sakupio je reprezentativni golman 11 odbrana, a najviše problema zadao mu je Unaj Bijel. Dao je četiri gola i upravo je on bio među najboljima u španskom državnom timu zimu u Beogradu protiv Srbije, kada je Milan Glušac imao nekoliko veoma bitnih intervencija...

LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO

Sreda

GRUPA A

18.30: (1.02) Olimpijakos (18.0) Hanover (15.0)

18.30: (1.95) Sabadelj (6.25) Jadran Herceg Novi (2.40)