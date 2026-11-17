Evropski prvak zakomplikovao život Novom Beogradu, moraće da se vadi u Hrvatskoj
Vreme čitanja: 3min | uto. 17.11.26. | 22:03
Barseloneta pobedila u glavnom gradu Srbije, pa su sastavu Zorana Bajića definitivno potrebne dve pobede u naredne dve utakmice da bi bio u igri za prolaz u narednu fazu Lige šampiona
Moći će iz Novog Beograda da kažu: mi smo ti koji su do sada najviše namučili aktuelnog klupskog prvaka Evrope. I to poprilično. Kako na otvaranju Lige šampiona, tako i na startu drugog kruga grupne faze. Ali, uspela je Barseloneta da se iščupa u glavnom gradu Srbije, produži trijumfalni niz i plasira se u četvrtfinale Lige šampiona – 17:18.
Kako su igrali, nisu ni morali da brinu u Barseloneti, ali sada mogu trener Fran Fernandes i njegovi saradnici da nakrive kapu i uživaju. Katalonski klub prošao je među najboljih osam na Starom kontinentu, izvadio je kartu i nije dopustio novobeogradskom sastavu da mu prekine impozantu seriju. Španci nisu izgubili utakmicu još od kraja novembra, kada ih je dobio Sabadelj, glavni konkurent na Iberijskom poluostrvu. Još duže su neporaženi u društvu najboljih...
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Nije pošlo za rukom Novom Beogradu ono što jeste kada se poslednji put našao na završnom turniru Lige šampiona, pre dve godine je dobio Barselonetu u polufinalu posle izvođenja peteraca, a ona mu je sada, kao branilac krune, zakomplikovala život.
Novi Beograd će morati da se vadi u Hrvatskoj, biće potrebne dve pobede ekipi Zorana Bajića u naredne dve utakmice da bi prošao u drugu fazu Lige šampiona. Prvo protiv Mladosti u Zagrebu, a potom i Jadrana u Splitu. I možda mu ni to neće biti dovoljno, ako španski klub sa pristupom „lako ćemo“ uđe u utakmicu poslednjeg kola protiv Žabaca, a do tada bi već mogao da cementira prvu poziciju...
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Značilo bi Novom Beogradu da je večeras uzeo makar i bod, mogao je da ga obezbedi, međutim, Kristijan Šulc je četiri sekunde pre kraja, kada je pogledao Unaja Agirea u oči, lansirao loptu iznad prečke. Propala je šansa za peterce na taj način, ali može Zorana Bajića da hrabri kako njegov tim igra poslednjih sedmica. Pobedio je splitski Jadran i bio bio je u igri za bodove protiv osvajača Lige šampiona koji je minule nedelje Zagrepčane dobio sa čak 11 razlike.
Miloš Ćuk se vratio i imao je konkretan doprinos: postigao je dva gola, namestio je četiri saigračima i davao je ton igri novobeogradskog kluba. Matijas Mesaroš je bio petostruki strelac, Vasilije Martinović trostruki i nedostajao je srpskom vicešampionu u završnici. Na startu četvrtog perioda zaradio je treće isključenje, a u sastavu nije bilo Nikole Kojića, jednog od pouzdanijih šutera. Njegov izostanak delimično je nadoknadio Kristijan Šulc, pogodio je metu dva puta, ali nije bio precizan u odsudnom trenutku.
Dao je prednost Zoran Bajić među stativama Milanu Glušcu u odnosu na Vladimira Mišovića, sakupio je reprezentativni golman 11 odbrana, a najviše problema zadao mu je Unaj Bijel. Dao je četiri gola i upravo je on bio među najboljima u španskom državnom timu zimu u Beogradu protiv Srbije, kada je Milan Glušac imao nekoliko veoma bitnih intervencija...
LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO
Sreda
GRUPA A
18.30: (1.02) Olimpijakos (18.0) Hanover (15.0)
18.30: (1.95) Sabadelj (6.25) Jadran Herceg Novi (2.40)
Sreda
GRUPA B
18.30: (1.05) Radnički (16.0) Oradea (12.0)
20.30: (1.10) Pro Reko (13.0) Breša (9.00)
Utorak
GRUPA C
Jadran Split – Mladost 10:13
Novi Beograd – Barseloneta 17:18
Utorak
GRUPA D
Steaua Bukurešt – Ferencvaroš 10:18
Panatinaikos – Marselj 14:12