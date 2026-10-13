Formula 1 se vraća u Afriku: Dogovor koji je mnogo više od proširenja kalendara

Stazu "Bugesera", koja će biti prilagođena prirodnom reljefu i pružiti pravi izazov za vozače, dizajnirao je nekadašnji vozač Aleks Vurc , a biće dugačka šest kilometara i imaće 17 krivina, uz najveću razliku u nadmorskoj visini od 197 metara. Tačan debi ove staze, ujedno i same trke, zavisiće, između ostalog, od vremena koje je potrebno za izgradnju.

Dogovor o trci u Ruandi predstavljen je na konferenciji za medije u Kigaliju, kojoj su prisustvovali predsednik države Pol Kagame, izvršni direktor i predsednik Formule 1 Stefano Domenikali, kao i predsednik Međunarodne automobilske federacije (FIA) Mohamed Ben Sulajem.

"Današnji dan pripada Africi. Više od tri decenije najprestižnije svetsko takmičenje u automobilizmu nije održavalo trke na ovom kontinentu, a ovim sporazumom to se menja. Ruanda je ponosna što će biti domaćin Velike nagrade Afrike i što ovaj trenutak može da podeli sa više od 100 miliona navijača širom Afrike. Ovo desetogodišnje partnerstvo ujedno predstavlja i ulaganje u budućnost Ruande. Staza u Bugeseri i novi međunarodni aerodrom donosiće našoj zemlji i regionu radna mesta, nova znanja i veštine, turizam i poslovne prilike tokom narednih decenija. Naš cilj nikada nije bio samo jedan trkački vikend, već trajna korist za naše građane", izjavio je predsednik Kagame.

Domenikali je takođe istakao značaj povratka najbržeg karavana na afrički kontinent, naglasivši da ovaj dogovor predstavlja mnogo više od proširenja kalendara.

"Današnji dan predstavlja istorijski trenutak za Formulu 1. Dolaskom Ruande na kalendar tokom naredne decenije, naše takmičenje će se održavati na svim naseljenim kontinentima. Afrika je oduvek bila deo budućnosti Formule 1 i bili smo odlučni u nameri da se vratimo na pravi način, uz pravog partnera, dugoročnu posvećenost i jasnu viziju stvaranja značajnog uticaja. Ovo je mnogo više od organizovanja jedne Velike nagrade. Zajedno možemo da ostvarimo trajne ekonomske i društvene koristi kroz turizam, investicije, razvoj veština i rast lokalnog poslovanja. Za naše navijače, ovo je posebno uzbudljiv trenutak. Afrika je dom za više od 100 miliona navijača Formule 1, a taj broj nastavlja brzo da raste", kazao je Italijan.

Detalji o tačnom datumu prve trke, prekretnicama u razvoju staze i planovima za trkački vikend biće objavljeni naknadno.

Inače, Ruanda se poslednjih godina istakla kao jedna od glavnih lokacija za održavanje međunarodnih sportskih događaja, kao što su Svetsko prvenstvo u drumskom biciklizmu, Kongres Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) 2023. godine, ali i ceremonija dodele FIA nagrada 2024. godine.