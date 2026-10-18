Iglsima se crno piše bez Hertsa, Vilijams se vraća, Peniks vodi Falkonse, Lamar i dalje u autu

I Falkonsi mogu da računaju na Majkla Peniksa koji je imao povredu rebara prošle nedelje u duelu sa Baltimorom. U produžetku je u vatru morao Tua Tagovailoa , i odmah je zabrljao stvar – bacio presečenu loptu, što je značilo pobedu Rejvensa u Džordžiji.

Dobra vest za Čikago je da će danas ( 19.00 ) u Atlanti moći da računa na startnog kvoterbeka Kejleba Vilijamsa . Propustio je tri utakmice, ali i bez njega Bersi su upisali dve pobede, uz ubedljiv poraz prošle nedelje na Lembo fildu u Grin Beju (7:31), kada su ih Pakersi razbili, a Tajson Bedžent imao košmaran dan.

Baltimor će drugi meč da igra bez startnog kvoterbeka Lamara Džeksona koga muči zglob, pa će opet da napad Rejvensa predvoditi Tajler Hentli, koji je uspeo da izbori pre šest dana pobedu protiv Falkonsa u Atlanti posle produžetka. Rejvensi gostuju divizijskom rivalu Klivlendu (19.00) koji ima dobar start sezone (3-2), a solidno igra za Braunse kvoterbek Dešon Votson.

19.00: (2,55) Klivlend Brauns (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)

I današnji program, kao pre sedam dana, počinje mečem u Londonu (15.30), ali ne sa stadiona Totenhema nego sa kultnog Vemblija. Džeksonvil nije ni odlazio iz britanske prestonice. Pre sedam dana je srećno pobedio Filadelfiju sa 19:17, a sada će da odmeri snage sa divizijskim rivalom Hjustonom, koji ima veoma loš skor - 1-4.

15.30: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Hjuston Teksans (2,40)

Teksansi će biti jači za pika prve runde drafta od pre dve godine Marvina Herisona, koji je protekle nedelje trejdovan iz Arizone i biće velika podrška za Si Džej Strauda da rastereti prvu metu u napadu Nika Kolinsa.

Za Nju Ingland se vraća u tim elitni hvatač, ovogodišnje pojačanje iz Filadelfije Ej Džej Braun. Kanzas bi trebalo i posle ove nedelje da ostane jedini tim bez poraza u AFC-u, pošto igra sa očajnim Čardžersima (22.25) koji imaju svih pet poraza. Bafalo je favorit protiv Rejdersa u Las Vegasu (22.25).

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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NFL – 6. KOLO

Petak

Denver Bronkos – Sijetl Sihoks 17:14 p. p. (0:3, 14:0, 0:0, 0:11, 3:0)

Nedelja

15.30: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Hjuston Teksans (2,40)*

19.00: (1,30) Nju Ingland Petriots (15,0) Njujork Džets (4,00)

19.00: (2,55) Klivlend Brauns (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)

19.00: (2,20) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Pitsburg Stilers (1,80)

19.00: (2,15) Atlanta Falkons (13,0) Čikago Bers (1,85)

19.00: (1,40) Indijanapolis Kolts (14,0) Tenesi Tajtens (3,35)

19.00: (2,15) Njujork Džajants (13,0) Nju Orleans Sejnts (1,85)

19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Karolina Panters (1,60)

22.05: (1,15) Los Anđeles Rems (16,0) Arizona Kardinals (6,50)

22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Bafalo Bils (1,55)

22.25: (1,30) Kanzas Siti Čifs (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)

Ponedeljak

02.20: (1,80) Grin Bej Pekers (13,0) Dalas Kaubojs (2,20)

Utorak

02.15: (1,30) San Francisko Fortinajners (15,0) Vašington Komanders (4,00)

*igra se u Londonu, na stadionu Vembli

***kvote su podložne promenama