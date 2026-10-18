Iglsima se crno piše bez Hertsa, Vilijams se vraća, Peniks vodi Falkonse, Lamar i dalje u autu
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 11:18
Povrede kvoterbekova muče mnoge timove, a nije prošla ni trećina ligaškog dela NFL šampionata. Filadelfija bar četiri meča bez Superboul šampiona
Ušli smo tek u šesto kolo ligaškog dela NFL šampionata, a situacija sa kvoterbekovima je kritična. Najgore su prošli Džajantsi koji su do kraja sezone ostali bez Džeksona Darta, i dalje nema zbog preloma prsta Bejkera Mejfilda za Tampu Bej Bakanirse, dok novi problem s vođom napada imaju u Filadelfiji. Džejlenu Hertsu je otkriven krvni ugrušak i stavljen je na listu povređenih, što znači da će propustiti minimum četiri meča.
Kola tima iz Grada bratske ljubavi su već krenula nizbrdo – tri vezana poraza, mnogo povređenih igrača, posebno u napadu, pa se čini da četa Nika Sirijanija teško može da dođe do plej-ofa. U vatru će morati mladi i neafirmisani Taner Meki. Veteran Endi Dalton je otpušten pre nekoliko nedelja. Videćemo kako će Meki da se snađe danas (19.00) protiv Karoline.
Izabrane vesti
Dobra vest za Čikago je da će danas (19.00) u Atlanti moći da računa na startnog kvoterbeka Kejleba Vilijamsa. Propustio je tri utakmice, ali i bez njega Bersi su upisali dve pobede, uz ubedljiv poraz prošle nedelje na Lembo fildu u Grin Beju (7:31), kada su ih Pakersi razbili, a Tajson Bedžent imao košmaran dan.
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Karolina Panters (1,60)
I Falkonsi mogu da računaju na Majkla Peniksa koji je imao povredu rebara prošle nedelje u duelu sa Baltimorom. U produžetku je u vatru morao Tua Tagovailoa, i odmah je zabrljao stvar – bacio presečenu loptu, što je značilo pobedu Rejvensa u Džordžiji.
Baltimor će drugi meč da igra bez startnog kvoterbeka Lamara Džeksona koga muči zglob, pa će opet da napad Rejvensa predvoditi Tajler Hentli, koji je uspeo da izbori pre šest dana pobedu protiv Falkonsa u Atlanti posle produžetka. Rejvensi gostuju divizijskom rivalu Klivlendu (19.00) koji ima dobar start sezone (3-2), a solidno igra za Braunse kvoterbek Dešon Votson.
19.00: (2,55) Klivlend Brauns (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
I današnji program, kao pre sedam dana, počinje mečem u Londonu (15.30), ali ne sa stadiona Totenhema nego sa kultnog Vemblija. Džeksonvil nije ni odlazio iz britanske prestonice. Pre sedam dana je srećno pobedio Filadelfiju sa 19:17, a sada će da odmeri snage sa divizijskim rivalom Hjustonom, koji ima veoma loš skor - 1-4.
15.30: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Hjuston Teksans (2,40)
Teksansi će biti jači za pika prve runde drafta od pre dve godine Marvina Herisona, koji je protekle nedelje trejdovan iz Arizone i biće velika podrška za Si Džej Strauda da rastereti prvu metu u napadu Nika Kolinsa.
Za Nju Ingland se vraća u tim elitni hvatač, ovogodišnje pojačanje iz Filadelfije Ej Džej Braun. Kanzas bi trebalo i posle ove nedelje da ostane jedini tim bez poraza u AFC-u, pošto igra sa očajnim Čardžersima (22.25) koji imaju svih pet poraza. Bafalo je favorit protiv Rejdersa u Las Vegasu (22.25).
*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
*****
NFL – 6. KOLO
Petak
Denver Bronkos – Sijetl Sihoks 17:14 p. p. (0:3, 14:0, 0:0, 0:11, 3:0)
Nedelja
15.30: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Hjuston Teksans (2,40)*
19.00: (1,30) Nju Ingland Petriots (15,0) Njujork Džets (4,00)
19.00: (2,55) Klivlend Brauns (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (2,20) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Pitsburg Stilers (1,80)
19.00: (2,15) Atlanta Falkons (13,0) Čikago Bers (1,85)
19.00: (1,40) Indijanapolis Kolts (14,0) Tenesi Tajtens (3,35)
19.00: (2,15) Njujork Džajants (13,0) Nju Orleans Sejnts (1,85)
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Karolina Panters (1,60)
22.05: (1,15) Los Anđeles Rems (16,0) Arizona Kardinals (6,50)
22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Bafalo Bils (1,55)
22.25: (1,30) Kanzas Siti Čifs (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
Ponedeljak
02.20: (1,80) Grin Bej Pekers (13,0) Dalas Kaubojs (2,20)
Utorak
02.15: (1,30) San Francisko Fortinajners (15,0) Vašington Komanders (4,00)
*igra se u Londonu, na stadionu Vembli
***kvote su podložne promenama