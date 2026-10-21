Jedina šansa za pobedu u evropskom kremu, Partizan juri "plus četiri"

Konkurentniji Partizan gledaćemo u Ligi Evrope, a na četi Raula Gonzalesa je da nastavi da napreduje i da pobedi Zmajeve. Neće to biti lak zadatak, ali videlo se i u Portu da plavo-beli nisu nepobedivi za srpskog šampiona. Van stroja za ovaj meč je samo kapiten Ivan Mićić. Videćemo da li neko još može da iskoči u prvi plan osim Izraelca Joava Lumbrosa i Austrijanca Tobijasa Vagnera, koji su najbolji igrači crno-belih u dosadašnjem toku sezone.

18.45: (2,15) Partizan (8,00) Porto (1,95)

Trener Raul Gonzales smatra da je njegov tim spreman za prvi trijumf u Ligi šampiona.

“Borićemo se da pobedimo Porto. Mislim da smo sve bolji i bolji. Igrali smo dobro u Vespremu, ali smo grešili u fazi napada, nismo iskoristili šuteve jedan na jedan sa golmanom i to je uticalo na rezultat. Osećam da smo kao tim sve bolji, ali bolja realizacija je ključ za pobedu. U prvom meču sa Vespremom njihov golman je imao 24 odbrane, u drugom 18. Ne smemo to da dozvolimo. Da bismo pobedili u Ligi šampiona, moramo bolje da koristimo svoje šanse”, rekao je španski stručnjak.

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Levo krilo Mladen Šotić veruje da Partizan, uz dobru atmosferu i podršku navijača, može do bolje gol-razlike i trećeg mesta u grupi.

“Moramo da izađemo na teren spremni da pobedimo. U prethodna dva meča kod kuće doživeli smo poraze od Berlina i Vesprema, koji jesu na papiru bili favoriti i opravdali su tu ulogu, tako da ostaje prilika da protiv Porta dođemo do pobede u Ligi šampiona, nadamo se sa većom razlikom nego što je bila na njihovom terenu. Napredak postoji, utakmica u Vespremu je stvarno izgledala bolje sa naše strane. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu, imali smo dobru pripremu i u domaćoj ligi. Voleo bih da bude puniji Pionir i bolja atmosfera, da nas povuče, i nadam se da će ljudi prepoznati ono što mi ovde radimo, koliko se zalažemo za grb Partizana. Porto je godinama jaka evropska ekipa, ali naše je da odigramo najbolje moguće i pobedimo”.

18.45: (1,35) Vesprem (8,50) Fikse Berlin (4,00)

Levi bek Miloš Kos i dalje traži formu.

“U sredu igramo protiv Porta, jedne jako ozbiljne ekipe. Odigrali su odlično sa Berlinom prošle nedelje, bilo je vrlo tesno. Očekujem pravu mušku utakmicu. Može se reći da su oni ekipa koja nama „leži” i mislim da je vreme da upišemo prvi trijumf i što spremniji dočekamo poslednji meč grupne faze, kada igramo sa Berlinom u gostima. Napredujemo korak po korak. Moramo još da popravimo trčanje i način na koji rešavamo situacije jedan na jedan sa golmanom, da poboljšamo efikasnost u fazi napada”.