Kejleb Vilijams i Ben Džonson vraćaju davno izgubljeni sjaj Bersa
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 09:26
Čikago sjajan ove sezone, pobedio Nju Ingland sa 30:24 u prvom meču sedmog kola NFL šampionata
Decenijama je trajao ponor Čikago Bersa. Nisu imali „krštenog” kvoterbeka u ovom milenijumu, osim donekle Džeja Katlera, ali on nikada nije bio elitni nivo. Stigao je Kejleb Vilijams kao prvi pik drafta pre dve godine, ali je u ruki sezoni bio očajan. Preporod je stigao prošle godine kada je za trenera stigao Ben Džonson, koji je pre toga komandovao napadom Detroit Lajonsa kao ofanzivni koordinator.
Kockice su se sklopile već prošle sezone. Bersi su stigli do polufinala plej-ofa, a ove mogu da napadaju i Superboul. Čikago je pobedio učesnika borbe za trofej Vinsa Lombardija prošle sezone, Nju Ingland, sa 30:24 u prvom meču sedmog kola NFL šampionata.
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Vilijams je predvodio odličan napad tima iz Ilinoisa. Vratio se prošle nedelje u tim posle tri meča pauze zbog povrede zadnje lože i opet je napad prodisao. Imao je kvoterbek rejting od 116,7, dva tačdaun pasa, 22 dodavanja iz 33 pokušaja. Odlično je trčao Deandre Svift sa 78 jardi iz 22 nošenja, uz tačdaun. Blistao je i risiver Luter Burden sa čak 130 jardi iz četiri hvatanja, uz poentiranje.
18.00: (1,85) Baltimor Rejvens (13,0) Sinsinati Bengals (2,15)
Na drugoj strani je odličan bio i kvoterbek tim iz Bostona Drejk Mej sa dva tačdauna, ali i jednom presečenim pasom, koji je na kraju i bio prevaga da Bersi slave i zadrže priključak za vodećom Minesotom na jakom Severu NFC-a.
Bersi su zaustavili trčanje Patriotsa tokom celog meča. Na kraju je ključan bio šut kikera, Brazilca Kaira Santosa sa 58 jardi za 30:21, na minut i po pre kraja.
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NFL – 7. KOLO
Čikago Bers – Nju Ingland Petriots 30:24 (10:0, 10:14, 7:7, 3:3)
Nedelja
14.30: (2,55) Nju Orleans Sejnts (14,0) Pitsburg Stilers (1,60)*
18.00: (1,85) Baltimor Rejvens (13,0) Sinsinati Bengals (2,15)
18.00: (1,70) Karolina Panters (13,0) Tampa Bej Bakanirs (2,40)
18.00: (2,40) Atlanta Falkons (13,0) San Francisko Fortinajners (1,70)
18.00: (1,25) Hjuston Teksans (15,0) Njujork Džajants (4,60)
18.00: (1,55) Njujork Džets (14,0) Majami Dolfins (2,70)
18.00: (1,40) Minesota Vajkings (14,0) Indijanapolis Kolts (3,35)
18.00: (2,20) Tenesi Tajtens (13,0) Klivlend Brauns (1,80)
21.05: (2,70) Arizona Kardinals (14,0) Denver Bronkos (1,55)
21.25: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Grin Bej Pekers (2,55)
21.25: (2,55) Las Vegas Rejders(14,0) Los Anđeles Rems (1,60)
Ponedeljak
01.20: 81,80) Sijetl Sihoks (13,0) Kanzas Siti Čifs (2,20)
Utorak
01.15: (2,70) Filadelfija Igls (14,0) Dalas Kaubojs (1,55)
***igra se u Parizu
***kvote su podložne promenama