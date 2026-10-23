Kejleb Vilijams i Ben Džonson vraćaju davno izgubljeni sjaj Bersa

Decenijama je trajao ponor Čikago Bersa. Nisu imali „krštenog” kvoterbeka u ovom milenijumu, osim donekle Džeja Katlera, ali on nikada nije bio elitni nivo. Stigao je Kejleb Vilijams kao prvi pik drafta pre dve godine, ali je u ruki sezoni bio očajan. Preporod je stigao prošle godine kada je za trenera stigao Ben Džonson, koji je pre toga komandovao napadom Detroit Lajonsa kao ofanzivni koordinator.

Kockice su se sklopile već prošle sezone. Bersi su stigli do polufinala plej-ofa, a ove mogu da napadaju i Superboul. Čikago je pobedio učesnika borbe za trofej Vinsa Lombardija prošle sezone, Nju Ingland, sa 30:24 u prvom meču sedmog kola NFL šampionata.