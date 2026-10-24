Konačan spisak Orlova: Povratak Tasića i Rogana
Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 12:30
Bronzani juniori iz Portugalije 2022. godine opet u planovima Raula Gonzalesa za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028
Selektor rukometaša Srbije Raul Gonzales sa starim snagama počinje novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Oslonio se Španac na proverene snage, nema iznenađenja na spisku, osim povratka u nacionalni tim bronzanih juniora sa EP 2022. godine, pivotmena Lajpciga Luke Rogana i defanzivnog specijaliste, igrača pančevačkog Dinama Marka Tasića.
Dobra vest da se u selekciju posle šest meseci pauze zbog operacije ramena vraća i srednji bek Segeda Lazara Kukića.
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Srbija se nalazi u trećoj grupi, zajedno sa selekcijama Islanda, Ukrajine i Estonije. Orlovi će kvalifikacije otvoriti utakmicom protiv Estonije, 5. novembra u Novom Sadu. Meč će biti odigran u Sportskom centru Slana bara, a samo tri dana kasnije, 8. novembra, izabranike selektora Raula Gonzalesa očekuje gostovanje Ukrajini u slovačkom Prešovu.
18.00: (4,00) Erlangen (8,50) Kil (1,35)
SPISAK IGRAČA
Golmani: Dejan Milosavljev (Kjelce), Vladimir Cupara (Balingen), Luka Krivokapić (Partizan)
Leva krila: Vanja Ilić (Eks an Provans), Marko Srdanović (Vojvodina)
Desna krila: Darko Đukić (Ohrid), Vukašin Vorkapić (Vardar)
Pivoti: Dragan Pešmalbek (Vesprem), Mijajlo Marsenić (Fikse Berlin), Luka Rogan (Lajpcig)
Levi bekovi: Uroš Borzaš (Alkaloid), Miloš Kos (Partizan), Marko Tasić (Dinamo Pančevo)
Srednji bekovi: Lazar Kukić (Seged), Stefan Dodić (Vesprem), Ognjen Cenić (Nekse)
Desni bekovi: Uroš Kojadinović (Tuluz), Uroš Mitrović (Vardar)