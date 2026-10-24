Konačan spisak Orlova: Povratak Tasića i Rogana

Selektor rukometaša Srbije Raul Gonzales sa starim snagama počinje novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Oslonio se Španac na proverene snage, nema iznenađenja na spisku, osim povratka u nacionalni tim bronzanih juniora sa EP 2022. godine, pivotmena Lajpciga Luke Rogana i defanzivnog specijaliste, igrača pančevačkog Dinama Marka Tasića.

Dobra vest da se u selekciju posle šest meseci pauze zbog operacije ramena vraća i srednji bek Segeda Lazara Kukića.