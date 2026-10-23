Lepe vesti za Orlove: Vratio se Lazar Kukić

Selektor Srbije Raul Gonzales može da odahne. Za predstojeće akcije, početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo narednog meseca i najvažnije Svetsko prvenstvo koje kuca na vrata (sredinom januara u Nemačkoj), moći će da računa na Lazara Kukića.

Dugogodišnji reprezentativac Srbije se posle šest meseci vratio na teren posle teške povrede krajem aprila i operacije u Barseloni početkom maja. Iskusni srednji bek se vratio u tim PIK Segeda za ključni meč u Ligi šampiona, ali je ekipa iz Segedina razočarala, odigrala samo 33:33 sa GOG-om i kolo pre kraja ispala iz elitnog evropskog takmičenja.