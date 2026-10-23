Lepe vesti za Orlove: Vratio se Lazar Kukić
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 09:44
Iskusni srednji bek opet na terenu posle šest meseci
Selektor Srbije Raul Gonzales može da odahne. Za predstojeće akcije, početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo narednog meseca i najvažnije Svetsko prvenstvo koje kuca na vrata (sredinom januara u Nemačkoj), moći će da računa na Lazara Kukića.
Dugogodišnji reprezentativac Srbije se posle šest meseci vratio na teren posle teške povrede krajem aprila i operacije u Barseloni početkom maja. Iskusni srednji bek se vratio u tim PIK Segeda za ključni meč u Ligi šampiona, ali je ekipa iz Segedina razočarala, odigrala samo 33:33 sa GOG-om i kolo pre kraja ispala iz elitnog evropskog takmičenja.
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Kukić je postigao četiri gola na debiju ove sezone, prvom meču posle skoro šest meseci pauze. Njegovo ime se našlo na spisku Raula Gonzalesa za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, 5. novembra sa Estonijom u Novom Sadu i tri dana kasnije sa Ukrajinom u Prešovu.
Tokom većeg dela meča je danski tim vodio, domaćin je nošen hukom s tribina pune PIK arene doveo meč u neizvesnu završnicu, ali je uz zvuk sirene šut Austrijanca Sebastijana Frimela sa pozicije levog krila odbranio danski golman Kevin Meler. GOG ima tri boda više i bolji međusobni skor od tima iz Segedina koji će nastaviti, kao i Partizan, u Ligi Evrope.
Drugorangirano evropsko takmičenje će biti znatno jače u plej-of fazi kada se uključuju timovi koji su ispali iz Lige šampiona, a to su Monpelje, PIK Seged, Zagreb, Vardara, Kriens Lucern i slabiji iz duela Visle i Nanta u Plocku.