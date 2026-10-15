Mekis ostaje na čelu Red Bula do 2031. godine
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 10:49
Francuz je potpisao petogodišnji ugovor
Loran Mekis potpisao je novi ugovor sa ekipom Red Bula, na čijem će čelu, kao izvršni direktor i šef tima, ostati do kraja 2031. godine. Francuski inženjer stigao je u austrijski tim u julu 2025. godine, nasledivši dugogodišnjeg šefa Kristijana Hornera. Pre toga, Mekis je od početka 2024. godine bio na čelu sestrinskog tima Rejsing Buls, u koji je stigao nakon šest godina provedenih u Ferariju, gde je radio kao sportski i trkački direktor.
Tekuća sezona, prva u novoj eri tehničkog pravilnika, nije počela dobro za ekipu iz Milton Kinsa, ali napornim radom i uz razvoj bolida rezultati su stigli. Četvorostruki šampion Maks Verstapen zabeležio je dve uzastopne pobede i pol-pozicije na nedavnim trkama u Maleziji I Singapuru, dok je njegov timski kolega Isak Hađar u 2026. stigao do trećeg mesta u Monaku i u Bakuu. Upravo zbog toga, Red Bul predvođen Mekisom se sada nalazi na četvrtom mestu u generalnom plasmanu, ali samo sedam poena iza aktuelnog šampiona, Meklarena, kog preti da do kraja sezone i obiđe.
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Oba vozača, Verstapen i Hađar, nedavno su produžila svoje vozačke ugovore, a Mekisov potpis obećava da će u Red Bulu i u budućnosti vladati dobra saradnja. Povodom novog ugovora, Mekis je istakao lično zadovoljstvo i veru u buduće uspehe svog tima.
‘’Veoma sam ponosan što nastavljam ovu avanturu sa Red Bul Rejsingom. Ono što čini ovaj tim posebnim jeste način na koji svi zajedno idemo ka istom cilju, i osećam se privilegovano što svakoga dana radim sa ovako talentovanom i posvećenom grupom ljudi. Istinski verujemo da je ovo samo početak. Gledajući napred, nastavićemo da negujemo principe koji nas definišu - da razmišljamo slobodno, delujemo brzo i donosimo važne odluke’’, izjavio je Francuz.
Oliver Minclaf, generalni direktor Red Bula za korporativne projekte i investicije, istakao je da je Mekis svojim rukovođenjem i posvećenošću opravdao poverenje tima.
‘’Loran je pokazao izvanredno rukovođenje od kada se vratio u porodicu Red Bula. On kombinuje tehničku stručnost, strateško razmišljanje i duboko razumevanje onoga što naš tim čini uspešnim. Jednako je važno i to što otelotvoruje vrednosti i način razmišljanja koji definišu Red Bulov pristup - hrabrost, timski rad, odlučnost I neprestanu želju za takmičenjem na najvišem nivou. Kontinuitet u rukovodstvu jedan je od ključnih faktora dugoročnog uspeha i veoma nam je drago što će Loran nastaviti da predvodi tim i u narednoj fazi našeg zajedničkog puta".
Naredna trka Formule 1 vozi se od 23. do 25. oktobra u Teksasu, gde će se na stazi KOTA održati Velika nagrada Sjedinjenih Država. Verstapen je na ovoj stazi slavio četiri puta, a samo jedna pobeda deli ga od izjednačenja rekorda koji drži Luis Hamilton. Nakon trijumfa na prethodne dve trke, Holanđanin će pokušati da nastavi pobednički niz i zadrži makar matematičke šanse za titulu, a novi trijumf bio bi još jedna potvrda napretka Red Bula pod vođstvom Lorana Mekisa u 2026. godini.
Piše: Maja Nakaradić