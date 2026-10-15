Mekis ostaje na čelu Red Bula do 2031. godine

Loran Mekis potpisao je novi ugovor sa ekipom Red Bula, na čijem će čelu, kao izvršni direktor i šef tima, ostati do kraja 2031. godine. Francuski inženjer stigao je u austrijski tim u julu 2025. godine, nasledivši dugogodišnjeg šefa Kristijana Hornera. Pre toga, Mekis je od početka 2024. godine bio na čelu sestrinskog tima Rejsing Buls, u koji je stigao nakon šest godina provedenih u Ferariju, gde je radio kao sportski i trkački direktor.

Tekuća sezona, prva u novoj eri tehničkog pravilnika, nije počela dobro za ekipu iz Milton Kinsa, ali napornim radom i uz razvoj bolida rezultati su stigli. Četvorostruki šampion Maks Verstapen zabeležio je dve uzastopne pobede i pol-pozicije na nedavnim trkama u Maleziji I Singapuru, dok je njegov timski kolega Isak Hađar u 2026. stigao do trećeg mesta u Monaku i u Bakuu. Upravo zbog toga, Red Bul predvođen Mekisom se sada nalazi na četvrtom mestu u generalnom plasmanu, ali samo sedam poena iza aktuelnog šampiona, Meklarena, kog preti da do kraja sezone i obiđe.