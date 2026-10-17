Najduži niz pobeda u kategoriji, pa ostao bez ugovora
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 17:18
UFC se odrekao neporaženog Farida Bašarata
U UFC-u smo navikli da nekoliko vezanih poraza vrlo brzo može da dovede do raskida saradnje, ali izgleda da ni pobede više nisu dovoljne da borcu garantuju mesto u najjačoj MMA organizaciji. Najbolji primer za to je Farid Bašarat, koji je nakon sedam uzastopnih trijumfa ostao bez ugovora, iako tokom profesionalne karijere još nije osetio ukus poraza.
Borac poreklom iz Avganistana napustio je organizaciju sa 16 pobeda, od kojih je sedam ostvario u UFC oktagonu. Upravo taj niz bio je najduži aktivni u bantam kategoriji, ali ni to nije bilo dovoljno za nastavak saradnje. Poslednji put nastupio je u julu, kada je savladao Džona Garzu, ali mu nakon isteka ugovora nije ponuđen novi, uprkos tome što se nalazio među rangiranim borcima kategorije.
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Odluka je izazvala veliko iznenađenje, a Bašarat nije krio razočaranje načinom na koji je završena njegova saradnja sa organizacijom.
"Ponosan sam na sve što sam ostvario u oktagonu. Odlazim sa besprekornim skorom, najdužim aktivnim nizom pobeda u svojoj kategoriji i četvrtim najdužim u čitavom UFC-u. Smatram da sam najbolji bantam borac na svetu".
Posebno je bio oštar kada je govorio o pravcu u kojem se organizacija kreće, istakavši da tokom boravka u UFC-u nikada nije odbio borbu.
"Moj odlazak očigledno nema nikakve veze sa borilačkim sposobnostima. Nažalost, UFC više nije ono što je nekada bio. Kreću se u potpuno drugom pravcu od onoga zbog kojeg smo svi zavoleli ovu organizaciju. Od poslednje borbe nisam dobio ni ponudu za novi ugovor, niti protivnika".
I nije Bašarat jedini borac kojeg se UFC odrekao uprkos dobrim rezultatima. Nedavno je sličnu sudbinu doživeo Majkl Venom Pejdž, kojem nije produžen ugovor iako je u šest nastupa zabeležio pet pobeda. Još ranije, 2024. godine, bez novog ugovora ostao je i Muhamed Mokaev, koji je, baš kao i Bašarat, svih sedam borbi u UFC-u završio kao pobednik.
Iako je Bašarat iz UFC-a otišao bez ijednog poraza, čak šest od sedam pobeda ostvario je sudijskim odlukama, što je očigledno imalo veliku ulogu u odluci organizacije. UFC sve više ide u pravcu u kojem atraktivnost borca i način na koji dolazi do pobede imaju veću težinu od samih rezultata. A slučaj Farida Bašarata samo je još jedan pokazatelj da u najjačoj MMA organizaciji više nije dovoljno samo pobeđivati.