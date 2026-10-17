Najduži niz pobeda u kategoriji, pa ostao bez ugovora

Odluka je izazvala veliko iznenađenje, a Bašarat nije krio razočaranje načinom na koji je završena njegova saradnja sa organizacijom.

"Ponosan sam na sve što sam ostvario u oktagonu. Odlazim sa besprekornim skorom, najdužim aktivnim nizom pobeda u svojoj kategoriji i četvrtim najdužim u čitavom UFC-u. Smatram da sam najbolji bantam borac na svetu".

Posebno je bio oštar kada je govorio o pravcu u kojem se organizacija kreće, istakavši da tokom boravka u UFC-u nikada nije odbio borbu.

"Moj odlazak očigledno nema nikakve veze sa borilačkim sposobnostima. Nažalost, UFC više nije ono što je nekada bio. Kreću se u potpuno drugom pravcu od onoga zbog kojeg smo svi zavoleli ovu organizaciju. Od poslednje borbe nisam dobio ni ponudu za novi ugovor, niti protivnika".

I nije Bašarat jedini borac kojeg se UFC odrekao uprkos dobrim rezultatima. Nedavno je sličnu sudbinu doživeo Majkl Venom Pejdž, kojem nije produžen ugovor iako je u šest nastupa zabeležio pet pobeda. Još ranije, 2024. godine, bez novog ugovora ostao je i Muhamed Mokaev, koji je, baš kao i Bašarat, svih sedam borbi u UFC-u završio kao pobednik.