Ni „d“ od derbija: Radnički lako sa Novim Beogradom
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 20:10
Čak i lakše nego što pokazuje konačnih 13:18 u duelu sedmog kola Regionalne vaterpolo lige
Prošle sezone su vodili žestoke bitke za trofeje. Novom Beogradu je pripao Kup Srbije, Kragujevčanima titula, plus pehar u regionalnom takmičenju, ali sada nije bilo ni „d“ od derbija u okršaju dva, do ove večeri, neporažena tima u Regionalnoj vaterpolo ligi. Na bazenu SC „11. april“: Novo Beograd – Radnički Kragujevac 13:18 (1:4, 3:4, 5:6, 4:4), s tom napomenom da je trijumf gostiju suštinski daleko ubedljiviji nego što pokazuje konačan rezultat.
U tom smislu da pobeda gostiju niti jednog momenta nije bila dovedena u pitanje, da su u trećoj četvrtini imali i šest golova prednosti i sve što je Novi Beograd uspeo jeste da u poslednjoj deonici malo ublaži poraz.
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Domaćina je i načeo i dokusurio njegov nekadašnji igrač Angelos Vlahopulos, ujedno i najefikasniji akter meča sa šest golova. Postigao je prva dva gola za 0:2, na kraju prve deonice bilo je 1:4, a da su Kragujevčani dva puta pogodili iz kontranapada. Posle golova Vrlića i Prlainovića na semaforu je, na sredini druge četvrtine, stajalo 1:6.
Šulc se razigrao i vratio domaćina u život, ali je Strahinja Rašović pogodio u poslednjim sekundama drugog kvartala za 4:8 i u velikoj meri umanjio nadu rivala pred nastavak susreta. Užasna realizacija igrača više domaćina u tom delu meča (0/5). Do kraja će oni tu statistiku popraviti (5/18 naspram 7/18 gostiju), ali je Radnički preko Lukića i Vlahopulosa u trećoj četvrtini stizao u dva navrata i do plus šest, a Grk je pogodio na osam sekundi pred kraj deonice i opet ugasio nadu protivnika u nekakav preokret.
Jeste domaćin zapeo u poslednjoj četvrtini, na 11:14 imao dva napada, ali je Filipović oba puta sjajno branio. Jeste Novi Beograd na 13:16 imao čak i napad sa igračem više, ali već je to bio finiš susreta, a onda je onaj koji je sve započeo i stavio tačku – Vlahopulos na četiri sekunde pre kraja za konalnih 13:18.
Vlahopulos je, dakle, bio najefikasniji sa šest golova, po tri su postigli Strahinja Rašović i Nikola Lukić, a po jedan su dodali Dedović, Prlčainović, Petar i Nikola Jakšić, Vrlić i Dadvani, dok je odlični Radoslav Filipović imao 14 odbrana. Kod Novog Beograda, po tri pogotka Martinovića i Šulca, Ćuk i Kojić su postigli po dva, a po jedan su upisali Pljevančić, Šušiašvili i Bajić, uz sedam uspešnih intervencija Milana Glušca.