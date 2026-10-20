Ni „d“ od derbija: Radnički lako sa Novim Beogradom

Domaćina je i načeo i dokusurio njegov nekadašnji igrač Angelos Vlahopulos, ujedno i najefikasniji akter meča sa šest golova. Postigao je prva dva gola za 0:2, na kraju prve deonice bilo je 1:4, a da su Kragujevčani dva puta pogodili iz kontranapada. Posle golova Vrlića i Prlainovića na semaforu je, na sredini druge četvrtine, stajalo 1:6.

Šulc se razigrao i vratio domaćina u život, ali je Strahinja Rašović pogodio u poslednjim sekundama drugog kvartala za 4:8 i u velikoj meri umanjio nadu rivala pred nastavak susreta. Užasna realizacija igrača više domaćina u tom delu meča (0/5). Do kraja će oni tu statistiku popraviti (5/18 naspram 7/18 gostiju), ali je Radnički preko Lukića i Vlahopulosa u trećoj četvrtini stizao u dva navrata i do plus šest, a Grk je pogodio na osam sekundi pred kraj deonice i opet ugasio nadu protivnika u nekakav preokret.

Jeste domaćin zapeo u poslednjoj četvrtini, na 11:14 imao dva napada, ali je Filipović oba puta sjajno branio. Jeste Novi Beograd na 13:16 imao čak i napad sa igračem više, ali već je to bio finiš susreta, a onda je onaj koji je sve započeo i stavio tačku – Vlahopulos na četiri sekunde pre kraja za konalnih 13:18.

Vlahopulos je, dakle, bio najefikasniji sa šest golova, po tri su postigli Strahinja Rašović i Nikola Lukić, a po jedan su dodali Dedović, Prlčainović, Petar i Nikola Jakšić, Vrlić i Dadvani, dok je odlični Radoslav Filipović imao 14 odbrana. Kod Novog Beograda, po tri pogotka Martinovića i Šulca, Ćuk i Kojić su postigli po dva, a po jedan su upisali Pljevančić, Šušiašvili i Bajić, uz sedam uspešnih intervencija Milana Glušca.