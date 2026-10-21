Orlovi kreću po Evropsko prvenstvo: Na širem spisku Raula Gonzalesa 35 igrača
Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 17:25
Prvi protivnik Estonija u Slanoj bari
Selektor muške rukomentne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales, objavio je širi spisak igrača na koje računa za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Orlovi sa takmičarskim obavezama kreću 5. novembra, a prvi protivnik će im biti Estonija dvorani Slana bara u Novom Sadu. Tri dana kasnije, 8. novembra, srpske rukometaše očekuje i prvo gostovanje - duel protiv Ukrajineu slovačkom Prešovu.
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Na širem spisku našlo se 35 igrača, a u Grupi 3 nalazi se još i Island. Turnir će zajednički organizovati Portugalija, Španija i Švajcarska.
SPISAK SRBIJE:
Golmani:
Dejan Milosavljev (Kil)
Vladimir Cupara (Balingen)
Milan Bomaštar (Vardar)
Luka Krivokapić (Partizan)
Kosta Dizdar (Vojvodina)
Andrej Trnavac (Partizan)
Leva krila:
Vanja Ilić (Eks)
Marko Srdanović (Vojvodina)
Mladen Šotić (Partizan)
Filip Milovanović (Čurgo)
Desna krila:
Darko Đukić (Ohrid)
Vukašin Vorkapić (Vardar)
Mateja Dodić (Nant)
Milija Papović (Partizan)
Pivoti:
Dragan Pešmalbek (Vesprem)
Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin)
Ivan Mićić (Partizan)
Luka Rogan (Lajpcig)
Ilija Bogdanović (Čurgo)
Levi bekovi:
Uroš Borzaš (Alkaloid)
Miloš Kos (Partizan)
Vukašin Antonijević (Ajzenah)
Nikola Zečević (Ohrid)
Simo Šijan (Partizan)
Marko Tasić (Dinamo Pančevo)
Filip Blečić (Slovan Grosuplje)
Srednji bekovi:
Lazar Kukić (Seged)
Stefan Dodić (Vesprem)
Ognjen Cenić (Nekse)
Đorđe Draško (Vojvodina)
Desni bekovi:
Uroš Kojadinović (Tuluz)
Jovica Nikolić (Zagreb)
Veljko Stanojević (Slovenj Gradec)
Veljko Pavlović (Trimo Trebnje)
Uroš Mitrović (Vardar)