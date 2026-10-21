Orlovi kreću po Evropsko prvenstvo: Na širem spisku Raula Gonzalesa 35 igrača

Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 17:25

Prvi protivnik Estonija u Slanoj bari

Selektor muške rukomentne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales, objavio je širi spisak igrača na koje računa za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Orlovi sa takmičarskim obavezama kreću 5. novembra, a prvi protivnik će im biti Estonija dvorani Slana bara u Novom Sadu. Tri dana kasnije, 8. novembra, srpske rukometaše očekuje i prvo gostovanje - duel protiv Ukrajineu slovačkom Prešovu.

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Na širem spisku našlo se 35 igrača, a u Grupi 3 nalazi se još i Island. Turnir će zajednički organizovati Portugalija, Španija i Švajcarska.

SPISAK SRBIJE:

Golmani:

Dejan Milosavljev (Kil)
Vladimir Cupara (Balingen)
Milan Bomaštar (Vardar)
Luka Krivokapić (Partizan)
Kosta Dizdar (Vojvodina)
Andrej Trnavac (Partizan)

Leva krila:

Vanja Ilić (Eks)
Marko Srdanović (Vojvodina)
Mladen Šotić (Partizan)
Filip Milovanović (Čurgo)

Desna krila:

Darko Đukić (Ohrid)
Vukašin Vorkapić (Vardar)
Mateja Dodić (Nant)
Milija Papović (Partizan)

Pivoti:

Dragan Pešmalbek (Vesprem)
Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin)
Ivan Mićić (Partizan)
Luka Rogan (Lajpcig)
Ilija Bogdanović (Čurgo)

Levi bekovi:

Uroš Borzaš (Alkaloid)
Miloš Kos (Partizan)
Vukašin Antonijević (Ajzenah)
Nikola Zečević (Ohrid)
Simo Šijan (Partizan)
Marko Tasić (Dinamo Pančevo)
Filip Blečić (Slovan Grosuplje)

Srednji bekovi:

Lazar Kukić (Seged)
Stefan Dodić (Vesprem)
Ognjen Cenić (Nekse)
Đorđe Draško (Vojvodina)

Desni bekovi:

Uroš Kojadinović (Tuluz)
Jovica Nikolić (Zagreb)
Veljko Stanojević (Slovenj Gradec)
Veljko Pavlović (Trimo Trebnje)
Uroš Mitrović (Vardar)

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Rukometna reprezentacija Srbije
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