Orlovi kreću po Evropsko prvenstvo: Na širem spisku Raula Gonzalesa 35 igrača

Selektor muške rukomentne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales, objavio je širi spisak igrača na koje računa za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Orlovi sa takmičarskim obavezama kreću 5. novembra, a prvi protivnik će im biti Estonija dvorani Slana bara u Novom Sadu. Tri dana kasnije, 8. novembra, srpske rukometaše očekuje i prvo gostovanje - duel protiv Ukrajineu slovačkom Prešovu.