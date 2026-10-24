Partizan 7 od 7, ali se namučio u Nišu, i Voša se kroz iglene uši provukla u Aranđelovcu

Pružio je Raul Gonzales šansu svim igračima, rasporedio minutažu ravnopravno. Nije bilo izrazitog strelca. Po četiri gola delo su Tobijasa Vagnera, Joava Lumbrosa i Lazara Anđelkovića, a po tri Miloša Kosa, Ivana Mićića, Vladislava Kuleša, Nikole Crnoglavca i Sančez Migela Migaljona. Golmani su bili slabi, samo po tri odbrane Bekira Čordalije i Andreja Trnavca. Odmorio je trener crno-belih Luku Krivokapića, Iliju Abutovića i Sergeja Ivanova, dok se od bolesti još nije oporavio Simo Šijan.

Nedelja, 18.00: (2,45) Gumersbah (8,00) Flensburg (1,75)

Kod Nišlija osam golova Uroša Mišića, po sedam Đorđa Pisarića i Danila Živkovića, a pet Save Radovanović, dok su golmani Miroslav Kocić i Darko Stošić sakupili po četiri odbrane.

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Vojvodina ne igra dobro u poslednje vreme. Muče se Novosađani, jedva su eliminisali izraelski Hapoel Rišon u drugom kolu EHF kupa, a u Aranđelovcu su se provukli – 32:30. Teško su slomili otpor Šamota tek u poslednjih 15 minuta.