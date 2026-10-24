Partizan 7 od 7, ali se namučio u Nišu, i Voša se kroz iglene uši provukla u Aranđelovcu
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 21:34
Crno-beli dobili Železničar sa 36:32 u sedmom kolu ARKUS lige. Novosađani teško do trijumfa protiv Šamota – 32:30. Jugović i dalje sa „fenjerom“
Očekivane tri pobede favorita, klubova koji su ostali u međunarodnim takmičenjima, Partizana, Vojvodine i Dubočice, u sedmom kolu ARKUS lige.
Crno-beli su opet primili 30+ golova, namučili su se u Nišu protiv tima koji i dalje nema trijumf u elitnom rukometnom šampionatu Srbije, ali pitanje pobednika se nije postavljalo – 36:32.
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Pružio je Raul Gonzales šansu svim igračima, rasporedio minutažu ravnopravno. Nije bilo izrazitog strelca. Po četiri gola delo su Tobijasa Vagnera, Joava Lumbrosa i Lazara Anđelkovića, a po tri Miloša Kosa, Ivana Mićića, Vladislava Kuleša, Nikole Crnoglavca i Sančez Migela Migaljona. Golmani su bili slabi, samo po tri odbrane Bekira Čordalije i Andreja Trnavca. Odmorio je trener crno-belih Luku Krivokapića, Iliju Abutovića i Sergeja Ivanova, dok se od bolesti još nije oporavio Simo Šijan.
Nedelja, 18.00: (2,45) Gumersbah (8,00) Flensburg (1,75)
Kod Nišlija osam golova Uroša Mišića, po sedam Đorđa Pisarića i Danila Živkovića, a pet Save Radovanović, dok su golmani Miroslav Kocić i Darko Stošić sakupili po četiri odbrane.
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Vojvodina ne igra dobro u poslednje vreme. Muče se Novosađani, jedva su eliminisali izraelski Hapoel Rišon u drugom kolu EHF kupa, a u Aranđelovcu su se provukli – 32:30. Teško su slomili otpor Šamota tek u poslednjih 15 minuta.
Blistao je kapiten Marko Srdanović sa 13 golova, bez promašaja, od toga sedam sa linije sedam metara. Nik Ćirović je postigao sedam pogodaka, a Milan Milić četiri. Kosta Dizdar je imao pet odbrana, a Luka Arsenić tri. Kod Šamota je standardno Radan Kovačević bio najefikasniji sa sedam golova, dok je Veljko Preković pogodio šest puta. Veteran Dejan Zlatanović je sakupio sedam intervencija.
Jugović je i posle sedam kola na nuli. Kaćani su izgubli na svom terenu od Dubočice – 31:33. Sjajni su kod Leskovačna bili Lazar Pavlović sa 11 i Vanja Nikolić sa 10 pogodaka, uz odličnih 13 odbrana Stefana Arđelana. Nepogrešiv kod domaćina je bio veteran Marko Vasić sa 10 golova, bez promašaja, dok je Aleksandar Rudić dao per. Sedam odbrana Marka Draška, a pet Alekse Bogunovića.
ARKUS LIGA – 7. KOLO
Sreda
Radnički – Dinamo Pančevo 24:35 (8:19)
Petak
Lavovi – Loznica 35:31 (20:14)
Subota
Železničar Niš – Partizan 32:36 (16:21)
Jugović – Dubočica 31:33 (14:14)
Šamot – Vojvodina 30:32 (17:16)
Ponedeljak
18.00: Metaloplastika – Crvena zvezda