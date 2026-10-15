Rafael Kamara je novi vozač Hasa

“Veoma se radujem što stiže tako mlad, neverovatan talenat kao što je Kamara. Njegovi uspesi u nižim serijama su veoma impresivni, kao i debitantska sezona u Formuli 2, koja je pokazala potencijal koji poseduje. To nam je pokazao i kad je testirao prošlogodišnji bolid u Portugalu, iako nije imao mnogo vremena da prouči auto, pokazao je mnogo više od sirove brzine. Svi se radujemo i posvećeni smo negovanju ovog talenta i pružanju mesta gde može da napreduje.“

“Veoma sam srećan što se pridružujem Has F1 timu kao vozač Formule 1. To je važan korak u mojoj karijeri i želim da se zahvalim Džinu Hasu i Ajau Komacuu na poverenju koje imaju. Takođe sam veoma zahvalan vozačkoj Akademiji Skuderije Ferari na podršci i svom doprinosu za moj razvoj tokom godina, kao i mojoj porodici što su uvek bili uz mene. Sada mi je fokus da se pripremim na najbolji način za ovaj izazov. Biće mnogo toga za naučiti i radujem se radu sa timom, razumevanju automobila i daljem razvoju kao vozač.”

Kamara je u avgustu na stazi Portimao testirao prošlogodišnji bolid Hasa, a impresivnom vožnjom istakao se među ostalima koji su konkurisali za sedište u američkom timu, kao što su Džek Duan , Leonardo Fornaroli i Rio Hirakava .

A, ko je Rafael Kamara?

Dvadesetjednogodišnjak iz Resifea započeo je svoju trkačku karijeru u kartingu sa samo šest godina u rodnoj državi, a od samog početka je nizao pobede u raznim lokalnim takmičenjima, pre nego što je stupio na međunarodnu scenu.

Prve titule u inostranstvu stigle su 2021. godine, kada je osvojio WSK Kup i Super Master seriju, a iste godine bio je i vicešampion Evropskog karting šampionata u organizaciji Međunarodne automobilske federacije (FIA).

Kamarina vožnja privukla je pažnju Ferarijeve trkačke akademije, a nakon intenzivnog takmičenja u Ferarijevom selekcionom kampu koji se svake godine održava u Maranelu, na Ferarijevoj stazi Fiorano, upravo je on odabran za sledećeg člana akademije, uprkos manjku iskustva u bolidu Formule 4.

Kamara je uz podršku Ferarija svoju karijeru u jednosedima započeo 2022. godine. U timu PREMA takmičio se u šampionatima Formule 4 u Italiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a imao je i nekoliko nastupa u nemačkom šampionatu Formule 4. Zabeležio je devet trijumfa u te tri serije, bio je vicešampion u Emiratima, a treće mesto zauzeo je u italijanskom i nemačkom šampionatu.

Naredne dve sezone Kamara je proveo sa ekipom PREMA u Regionalnom šampionatu Bliskog Istoka i Regionalnom evropskom šampionatu (tada FRECA, danas samo FREC), a 2024. je imao čak pet pol-pozicija, osam pobeda i brojne plasmane na pobedničko postolje, što mu je donelo titulu jednu rundu pred kraj šampionata, ali i ono najvažnije, prelazak u Formulu 3.

Debitantska sezona u Formuli 3 sa ekipom Trident značila je i ubedljiva titula za Brazilca, a nju ju je osvojio jednu trku pred kraj šampionata, uz četiri pobede u glavnim trkama (koje nose najviše poena), ukupno pet plasmana na pobedničko postolje i četiri najbrža kruga.

Ove sezone usledio je prelazak u Formulu 2 sa Invikta Rejsing timom, koja je bila puna uspona i padova. Međutim, poslednjeg vikenda Formule 2 u Bakuu, Kamara je zabeležio četvrto mesto i trijumf u glavnim trkama, a zahvaljujući tim rezultatima je u generalnom plasmanu pretekao do tada vodećeg Nikolu Colova u Kamposu. Pošto je još uvek neizvesna sudbina trka na Bliskom Istoku, ne bi bilo čudno da Kamara bude proglašen šampionom ukoliko te trke budu otkazane, s obzirom na to da Formula 2 ne sprema alternativu za ono što bi njima bile poslednje dve trke sezone - Katar i Abu Dabi.

Brazilac će tako svoj debi u Formuli 1 imati sa ekipom Hasa, gde će imati priliku da se dokaže među najbržim vozačima na svetu, a možda i otvori sebi put za budućnost u Ferariju.