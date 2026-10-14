Šabački ekspres u nastavku pregazio Leskovčane, Vukašin Pavlović je hit ARKUS lige

Osim Partizana, ubedljivo najbolje ekipe u ARKUS ligi, jedini neporaženi tim posle šestog kola je Metaloplastika. Tim Davida Rašića je prošle nedelje u Aranđelovcu izgubio prvi bod protiv Šamota (31:31), a u derbiju kola je pobedio Dubočicu sa 31:26.

Ništa nije slutilo na pobedu Šapčana posle prvih 30 minuta. Dubočica je vodila sa 17:13, ali u nastavku rapsodija Metaloplastike. Na početku šampionata Srbije hit je mladi srednji bek Šapčana Vukašin Pavlović (rođen 2006. godine). Prva je violina nekadašnjeg šampiona Evrope. U Leskovcu je pogodio čak 11 puta (sedam sa linije sedam metara, bez promašaja). Imao je odlične saradnike u Makedoncu Dejanu Kukulovskom, koji je pogodio pet puta, dok je kapiten Filip Marjanović dao četiri gola. Standardno dobar na golu je bio Nikola Ćirović sa 12 intervencija, od toga dva odbranjena sedmerca.