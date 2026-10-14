Šabački ekspres u nastavku pregazio Leskovčane, Vukašin Pavlović je hit ARKUS lige
Vreme čitanja: 2min | sre. 14.10.26. | 21:19
Metaloplastika u derbiju šestog kola dobila Dubočicu na jugu Srbije sa 31:26. Sigurne pobede Vojvodine i pančevačkog Dinama
Osim Partizana, ubedljivo najbolje ekipe u ARKUS ligi, jedini neporaženi tim posle šestog kola je Metaloplastika. Tim Davida Rašića je prošle nedelje u Aranđelovcu izgubio prvi bod protiv Šamota (31:31), a u derbiju kola je pobedio Dubočicu sa 31:26.
Ništa nije slutilo na pobedu Šapčana posle prvih 30 minuta. Dubočica je vodila sa 17:13, ali u nastavku rapsodija Metaloplastike. Na početku šampionata Srbije hit je mladi srednji bek Šapčana Vukašin Pavlović (rođen 2006. godine). Prva je violina nekadašnjeg šampiona Evrope. U Leskovcu je pogodio čak 11 puta (sedam sa linije sedam metara, bez promašaja). Imao je odlične saradnike u Makedoncu Dejanu Kukulovskom, koji je pogodio pet puta, dok je kapiten Filip Marjanović dao četiri gola. Standardno dobar na golu je bio Nikola Ćirović sa 12 intervencija, od toga dva odbranjena sedmerca.
Izabrane vesti
Dubočica je posle velikog uspeha i plasmana u drugo kolo EHF kupa i eliminacije austrijskog Alpla Hard pala, a i one utakmice koje je dobila bile su kroz iglene uši (Železničar i Šamot u Leskovcu). Vanja Nikolić je pogodio mrežu gostiju pet puta, a Nikola Radulović četiri, dok je Filip Pavlović imao 10 odbrana.
20.45: (1,35) Monpelje (8,50) Skanderborg (4,00)
Lake pobede ostvarili su Vojvodina i Dinamo iz Pančeva. Novosađani su na Slanoj bari slomili otpor Železničara – 38:25. Sedam golova delo je pivotmena Luke Panića, a šest kapitena Marka Srdanovića kod domaćina, dok je kod Nišlija Danilo Živković pogodio mrežu devet puta.
Lavovi su se dobro držali u Pančevu 30 minuta, gubili – 12:14, ali na kraju je razlika u kvalitetu došla do izražaja. Dinamo je slavio u dvorani Strelište sa 39:23. Četa Nikole Janevskog je vezala i četvrtu pobedu u ARKUS ligi, posle dva uvodna neuspeha. Mladi Nenad Čavić je postigao sedam pogodaka, a Uroš Perić šest, bez promašaja, koliko i levi bek Nikola Bekić. Leo Feješ i Vuk Novaković su po pet puta zatresli mrežu Beograđana. Sjajan na golu je bio Miloš Kovačević sa 15 odbrana (dva sedmerca).
Kod tima Zorana Todića po pet golova dali su Aleksa Vesković i kapiten Uroš Stanković, dok je golman Dušan Tasić imao sedam intervencija. U timu nije bilo mladog pivotmena Aleksandra Stojkovića koji će zbog potresa mozga da pauzira sigurno duži period.
*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
*****
ARKUS LIGA – 6. KOLO
Sreda
Dinamo – Lavovi 39:23 (14:12)
Vojvodina – Železničar 38:25 (21:14)
Dubočica – Metaloplastika 26:31 (17:13)
Petak
18.00: Partizan – Radnički Kragujevac
20.30: Crvena zvezda – Šamot
Ponedeljak
18.00: Loznica – Jugović