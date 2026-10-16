Šampion u problemu: Sema Darnolda proganjaju aveti prošlosti iz Džetsa
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 09:05
Sijetl Sihoksi su upisali već treći poraz u NFL šampionatu. Denver je posle produžetka dobio branioca pehara Vinsa Lombardija sa 17:14
Sihoksi su prošle sezone osvojili drugi šampionski prsten u istoriji, vratili se na tron posle 12 godina. Predvodio ih je na poziciji kvoterbeka Sem Darnold, koji je pokazao da je s pravom bio biran u prvoj rundi drafta. Resetovao se u Sijetlu, pokazao da može da bude elitni vođa napada, ali ove sezone loša forma. Vratio se Darnold na fabrička podešavanja, na period kada ništa nije mogao da uradi u Njujork Džetsima, jednoj od najgorih franšiza u NFL-u u ovom milenijumu. Opravdanje je povreda s početka sezone koja ga je odvojila s terena dve utakmice.
Branilac titule je u problemu. Ostvario je treći poraz, drugi vezani. U tvrdom meču, ružnom za gledanje, sa jalovim napadima, Denver je u Koloradu slavio posle produžetka 17:14. Junak je bio kiker Bronkosa Vil Luc, koji je u šestom minutu dodatnog vremena pogodio za pobedu.
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Darnold je imao dve presečene lopte, gosti tri izgubljene, a čak pet puta je "sekovan" vođa napada Sijetla od strane odlične odbrane Denvera. Sihoksi su se u četvrtoj četvrtini vratili sa -11 (3:14), uspeli da uvedu meč u produžetak, ali nisu imali snage za potpuni preokret.
Nedelja, 19.00: (2,20) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Pitsburg Stilers (1,80)
Bo Niks i napad Bronkosa opet se provlače kroz iglene uši kao u većem delu prošle sezone, kada mu je malo nedostajalo da dođe i do Superboula. Samo 107 jardi pasom imo je kvoterbek Denvera, ali nije gubio lopte kao njegov kolega sa suprotne strane. Imao je kvoterbek rejting od 71,1, dok je Darnold bio katastrofalan sa 58.
Odlazak MVP Superboula Kena Vokera u Kanzas oslabio je napad Sijetla. Igra trčanjem je veoma loša. Jedini koji je bio na visini zadatka jeste sjajni risiver Džekson Smit-Endžigba koji je opet prebacio 100 jardi. Imao je čak 12 hvatanja za 134 jarda. Domaćin nije blistao, samo je koristio greške gostiju.
Sijetl ima skor 3-3, a lider najjače divizije u ligi, Zapada NFC-a, San Francisko, jedan je od tri tima u ligi sa maksimalnim učinkom, kao i Minesota u konferenciji i Kanzas Siti u AFC-u.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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NFL – 6. KOLO
Petak
Denver Bronkos – Sijetl Sihoks 17:14 p. p. (0:3, 14:0, 0:0, 0:11, 3:0)
Nedelja
15.30: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Hjuston Teksans (2,40)*
19.00: (1,30) Nju Ingland Petriots (15,0) Njujork Džets (4,00)
19.00: (2,55) Klivlend Brauns (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (2,20) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Pitsburg Stilers (1,80)
19.00: (2,15) Atlanta Falkons (13,0) Čikago Bers (1,85)
19.00: (1,40) Indijanapolis Kolts (14,0) Tenesi Tajtens (3,35)
19.00: (2,15) Njujork Džajants (13,0) Nju Orleans Sejnts (1,85)
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Karolina Panters (1,60)
22.05: (1,15) Los Anđeles Rems (16,0) Arizona Kardinals (6,50)
22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Bafalo Bils (1,55)
22.25: (1,30) Kanzas Siti Čifs (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
Ponedeljak
02.20: (1,80) Grin Bej Pekers (13,0) Dalas Kaubojs (2,20)
Utorak
02.15: (1,30) San Francisko Fortinajners (15,0) Vašington Komanders (4,00)
*igra se u Londonu
***kvote su podložne promenama