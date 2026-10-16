Šampion u problemu: Sema Darnolda proganjaju aveti prošlosti iz Džetsa

Sihoksi su prošle sezone osvojili drugi šampionski prsten u istoriji, vratili se na tron posle 12 godina. Predvodio ih je na poziciji kvoterbeka Sem Darnold, koji je pokazao da je s pravom bio biran u prvoj rundi drafta. Resetovao se u Sijetlu, pokazao da može da bude elitni vođa napada, ali ove sezone loša forma. Vratio se Darnold na fabrička podešavanja, na period kada ništa nije mogao da uradi u Njujork Džetsima, jednoj od najgorih franšiza u NFL-u u ovom milenijumu. Opravdanje je povreda s početka sezone koja ga je odvojila s terena dve utakmice.

Branilac titule je u problemu. Ostvario je treći poraz, drugi vezani. U tvrdom meču, ružnom za gledanje, sa jalovim napadima, Denver je u Koloradu slavio posle produžetka 17:14. Junak je bio kiker Bronkosa Vil Luc, koji je u šestom minutu dodatnog vremena pogodio za pobedu.