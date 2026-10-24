Šampionsko veče u Abu Dabiju: Volkanovski pred rekordom, Jan i Merab u borbi za kralja kategorije

Za Volkanovskog će cilj biti da pokaže da u 39. godini i dalje može da dominira nad mladim, neporaženim Movsarom Jevlojevim . Pre toga Jan će morati da zaustavi silni pritisak Meraba Dvališvilija da bi odneo pobedu u njihovom trećem susretu. Program koji, na našu radost, kreće u 16 časova, je prepun odličnih borbi. Od obećavajućih talenata do UFC veterana, svi su spremni da publici pruže borilački spektakl za uživanje kako u areni tako i širom sveta.

Habib Nurmagomedov i Džastin Gejdži , Konor Mekgregor i Dastin Poarije … veliki broj borbi koje su ostale u sećanju fanova MMA sporta odigrale su se u Abu Dabiju. Ove subote 24. oktobra, u glavnom gradu Emirata, Aleksandar Volkanovski i Pjotr Jan će dobiti priliku da ponovo ispišu istoriju u slučaju da odbrane naslov perolake, odnosno bantam kategorije.

ŠAMPIONSKO VEČE U glavnoj borbi, vladar pero lake kategorije, Australijanac Aleksandar Volkanovski pokušaće da odbrani UFC naslov protiv glavnog izazivača, Rusa Movsara Jevlojeva. Volk je trenutno u svom drugom šampionskom mandatu i nakon uspešne odbrane pojasa protiv Dijega Lopesa, ima priliku da svima pokaže da trenutno nema boljeg borca od njega u kategoriji do 66 kilograma. Jevlojev je već odavno zaslužio priliku da napadne šampiona, izvojevavši pobedu u svih 20 borbi u karijeri, a otkada je stigao u najveću organizaciju na svetu, sakupio je deset trijumfa. Međutim, nijedna od tih deset pobeda nije došla prekidom i, iako nikada nije bio dosadan borac, mečmejkeri nisu u njemu videli izazivača kome se mora dati šansa da se bori sa šampionom. Da bi došao do ove prilike, Rus je morao da pobedi sve ostale izazivače i tu njegovu upornost je UFC konačno nagradio borbom sa najvećim borcem ikada u pero lakoj kategoriji. Za Volkanovskog, pobeda ne bi samo značila da je najbolji borac u diviziji, nego bi devetim trijumfom u šampionskoj borbi prestigao rekord legendarnog Brazilca Žozea Alda.

Takođe u svom drugom šampionskom mandatu, Rus Pjotr Jan će imati ogroman zadatak protiv Gruzina Meraba Dvališvilija koji je tokom četiri godine dominirao nad svim protivnicima u bantam kategoriji, sve dok mu Jan nije oduzeo pojas decembra prošle godine. Ovo će biti njihov treći susret i večerašnji pobednik će staviti tačku na debatu o najboljem borcu u kategoriji do 62 kile. U njihovoj prvoj borbi 2023. godine, Dvališvili je odneo dominantnu pobedu zahvaljujući izuzetno jakom pritisku kome povređeni Rus nije mogao da parira, pobedio na dominantan način. Drugi njihov duel je bio jedan od najzanimljivijih u 2025. godini. Gruzin je ponovo hteo konstantnim pritiskom i pokušajima rušenja da uguši Jana, međutim Rus je ovog puta odličnom kontrolom prostora i preciznim kombinacijama nanosio veliku štetu od početka do kraja borbe i tako se ponovo popeo na tron bantam kategorije.

Nakon skoro godinu dana pauze tokom koje su obojica sanirali povrede, izgledaju spremniji nego ikad da razmene udarce tokom 25 minuta i zatvore vrata jedne od najboljih trilogija poslednjih nekoliko godina.

BUDUĆE I BIVŠE ZVEZDE Nakon nekoliko događaja bez velikih imena, mečmejkeri UFC-a su nam spremili veče za pamćenje. Osim šampionskog spektakla glavne dve borbe, ovaj kard će biti prilika da uživamo u nastupima nekoliko najboljih predstavnika nove generacije. Glavni kard će otvoriti Losini Kejta i Aron Piko, dva izuzetno opasna borca u perolakoj kategoriji. Obojica su u poslednjoj borbi došli do svoje prve UFC pobede nakon pretrpljenih poraza pri ulasku u organizaciju. Na pobedničke staze pokušaće da se vrati i Englez, Loni Kavana, protiv Ramazana Temirova koji, od dolaska u UFC zna samo za pobedu a samo je jednom otišao do sudijske odluke. Velika nada poluteške kategorije Abdul Rahman Jahjaev boriće se protiv Nikite Krilova kome je neophodna pobeda nakon što je u poslednja četiri duela zabeležio tri poraza. Aleksandar Volkov i dalje veruje da može da se izbori za mesto glavnog izazivača u teškoj kategoriji, međutim moraće prvo da se reši opasnog Rizvana Kunijeva koji će hteti da pretekne svog zemljaka na plasmanu kraljevske divizije. Dominik Rejes, bolje poznat po kontroverznom porazu od Džona Džonsa, nakon teškog perioda pronašao je novu formu. U poslednje dve godine došao je do četiri pobede u pet mečeva i jedini poraz pretrpeo od aktuelnog šampiona. Čeka ga opasni Azamat Murzakanov koji je pre godinu dana nokautirao našeg Aleksandra Rakića.