U stilu Mekgregora najavio ono u šta mnogi nisu verovali: Marko Bojković je šampion FNC-a!

Da je neko krajem prošle godine rekao da će Marko Bojković već naredne stajati na tronu FNC-a, malo ko bi mu poverovao. Iza njega je bila godina bez ijedne pobede, dva bolna poraza i mnogo pitanja o tome da li je stvarno toliko dobar ili mu je samo organizacija davala protivnike da to izgleda tako. Ipak, čini se da je upravo iz najtežeg perioda karijere izvukao najveće lekcije. A koliko je naučio, najbolje je pokazao u Skoplju.

Marko Bojković je novi šampion FNC lake kategorije! I to na kakav način! Detetu organizacije bilo je potrebno svega 49 sekundi da sruši Lom Alija Eskijeva i stigne do najveće pobede u dosadašnjoj karijeri. Posle svega što je prošao prethodne godine, teško da je mogao da zamisli lepši način da se popne na sam vrh.