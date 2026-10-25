U stilu Mekgregora najavio ono u šta mnogi nisu verovali: Marko Bojković je šampion FNC-a!
Vreme čitanja: 3min | ned. 25.10.26. | 00:29
"On će u prvoj rundi da proba da me natera nazad, naleteće na jedan jako opasan udarac zadnjom rukom i biće teško nokautiran“, poručio je Srbin pred meč, a zatim ostvario sve što je predvideo
Da je neko krajem prošle godine rekao da će Marko Bojković već naredne stajati na tronu FNC-a, malo ko bi mu poverovao. Iza njega je bila godina bez ijedne pobede, dva bolna poraza i mnogo pitanja o tome da li je stvarno toliko dobar ili mu je samo organizacija davala protivnike da to izgleda tako. Ipak, čini se da je upravo iz najtežeg perioda karijere izvukao najveće lekcije. A koliko je naučio, najbolje je pokazao u Skoplju.
Marko Bojković je novi šampion FNC lake kategorije! I to na kakav način! Detetu organizacije bilo je potrebno svega 49 sekundi da sruši Lom Alija Eskijeva i stigne do najveće pobede u dosadašnjoj karijeri. Posle svega što je prošao prethodne godine, teško da je mogao da zamisli lepši način da se popne na sam vrh.
Izabrane vesti
Znalo se da će u sudaru dvojice udarača glave biti na panju, ali malo ko je mogao da pretpostavi da će sve biti gotovo tako brzo. Malo ko, osim samog Marka Bojkovića, koji je u stilu Konora Mekgregora, poznatog po tome što je unapred najavljivao kako će završavati protivnike, gotovo do detalja predvideo ishod borbe!
"Borba Marka Bojkovića i Lom Alija Eskijeva završava se tako što će on u prvoj rundi da proba da me natera nazad i naleteće na jedan jako opasan udarac zadnjom rukom i biće teško nokautiran", rekao je u najavnom videu pre meča.
I onda je uradio upravo ono što je najavio! Eskijev je od samog početka krenuo napred, zauzeo sredinu kaveza i počeo da gura srpskog borca unazad. Međutim, umesto da nametne svoj ritam, naleteo je pravo na ono na šta ga je Bojković unapred upozorio. Sevnula je desnica, šampion se našao na podu, a nekoliko trenutaka kasnije sve je bilo gotovo. Kao da je unapred pogledao snimak borbe koja se još nije ni dogodila, Bojković je do detalja predvideo način na koji će osvojiti pojas.
Ipak, možda je od samog nokauta još važniji način na koji je Bojković do njega stigao. Ovoga puta nije bilo nepotrebnog srljanja, želje da se po svaku cenu dopadne publici ili dokazivanja kroz otvorene razmene. Sačekao je svoju priliku i iskoristio je na najbolji mogući način. Upravo je takav pristup pokazao koliko je sazreo kao borac, ali i koliko su ga prethodni porazi promenili.
Još 2018. godine je prve korake u FNC-u napravio na amaterskom turniru, ne sluteći kakav ga put čeka u godinama koje dolaze. Od najveće nade organizacije, preko ogromne popularnosti i statusa zvezde, pa sve do bolnih poraza i trenutka kada mu je čak i domaća publika okrenula leđa. Prošao je gotovo sve što jedan borac može da doživi, ali 2026. godina donela je nekog potpuno novog Bojkovića. Mirnijeg, zrelijeg i spremnog da pokaže da su ga sve prethodne lekcije učinile boljim borcem. Osam godina nakon prvog nastupa, dete FNC-a zaokružilo je jedno veliko poglavlje svoje karijere na najlepši mogući način. Šampionskim pojasom oko struka!