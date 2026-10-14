Vesprem druga dimenzija, ali Partizan mora i može bolje
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 09:23
Crno-beli rukometaši imaju još jednu nemoguću misiju, gostovanje strašnom mađarskom prvaku u četvrtom kolu Lige šampiona (18.45, Arena Premijum 4)
Posle tri kola Lige šampiona, Partizan je i dalje na nuli, ekipa sa najslabijom gol-razlikom od svih 24 učesnika (-26). Teško će se bodovni saldo promeniti posle četvrtog kola i gostovanja strašnom Vespremu (18.45, Arena Premijum 4), trenutno ekipi sa najboljom formom u Evropi.
Pre sedam dana u Pioniru, rutinska pobeda tima Ćavija Paskvala sa 37:26. Sve ispod dvocifrenog minusa je dobar rezultat za crno-bele koji u ovako jakoj grupi nisu imali šta da traže.
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Ostaje četi Raula Gonzaleza da pobedi Porto za sedam dana u Pioniru sa više od četiri gola razlike i osvoji neizvesno treće mesto u Grupi A i lakšeg rivala u plej-ofu Lige Evrope. Liga šampiona je očigledno bila preveliki zalogaj za srpskog šampiona, ali konkurentniji klub iz Humske gledaćemo u drugoj evropskoj ligi gde se već kristališe da će osim dva nemačka velikana, Flenzburga i Gumersbaha, da igraju i Zagreb, Vardar, Dinamo Bukurešt, Kolstad, Kriens Lucern… Mogu i moraju crno-bele mnogo bolje. I dalje to nije kliknulo.
18.45: (1,85) Vesprem (hendikep -13,5) Partizan (1,85)
Partizan će u gradiću na jezeru Balaton da budu lišeni usluga kapitena Ivana Mićića. On je u petak na meču sa Lavovima polomio kost leve ruke i čeka ga bar mesec dana pauze i sigurno kraj Lige šampiona za pivotmena. Veću minutažu u nastavku sezone dobiće mladi kružni napadač Petar Ivanić.
“Vesprem je s razlogom na prvom mestu naše grupe, a to je pokazao i u Beogradu. Reč je o ekipi vrhunskog kvaliteta koja ima fantastičnu podršku navijača. Kažnjava svaku grešku koju napravite, a povrh svega, imaju i neverovatnog golmana koji nam je u prethodnoj utakmici poljuljao samopouzdanje sa 24 odbrane. Iskustvo igranja protiv ekipe kao što je Vesprem mnogo znači i sigurno je da smo sada bolje pripremljeni za ono što nas očekuje”, istakao je trener Partizana Raul Gonzalez.
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Simo Šijan se oporavio od povrede i nametnuo se na poslednjim utakmicama kao rešenje za poziciju levog beka gde je najveća gužva u crno-belom taboru.
“Očekuje nas jako teška i zahtevna utakmica protiv odlične ekipe Vesprema, što smo videli i u Beogradu. Mislim da smo se dobro pokazali u prvom poluvremenu, ostaje žal što nismo pružili tako dobar otpor i tokom drugih 30 minuta. Očekujem sjajnu atmosferu, kakvu Vesprem Arena pruža, i mislim da možemo da budemo još bolji, da pokažemo da smo napredovali”, istakao je Novosađanin.
20.45: (1,20) Visla Plock (11,0) Vardar (5,60)
Aljoša Damjanović je propustio duel sa svetskim šampionom pre sedam dana u Beogradu, kako kažu u klubu, zbog prehlade. Očekuje se mnogo bolje izdanje reprezentativca Srbije u nastavku sezone.
“Imali smo loše iskustvo sa Vespremom u Beogradu. Možda igra nije bila toliko loša, ali je mađarski šampion pokazao kakva su ekipa i da im malo treba da se odlepe i naprave razliku. Siguran sam da ćemo bolje ući u drugu utakmicu i da ćemo pokazati zašto igramo u Ligi šampiona. Znamo kakva nas atmosfera očekuje i daćemo maksimum da ostvarimo što bolji rezultat”, rekao je levi-srednji bek crno-belih.
LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO
GRUPA A
Sreda
18.45: (1,85) Vesprem (hendikep -13,5) Partizan (1,85)
Četvrtak
20.45: (4,00) Porto (8,50) Fikse Berlin (1,35)
GRUPA B
Sreda
20.45: (1,20) Visla Plock (11,0) Vardar (5,60)
20.45: (1,75) Nant (8,00) Melsungen (2,45)
GRUPA C
Sreda
18.45: (13,0) Celje (18,0) Pari Sen Žermen (1,05)
18.45: (1,07) Olborg (16,0) Zagreb (11,0)
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (1,10) GOG (14,0) Kristijanštad (9,00)
20.45: (1,30) Sporting (9,00) PIK Seged (4,40)
GRUPA E
Četvrtak
18.45: (7,75) Dinamo Bukurešt (13,0) Barselona (1,12)
20.45: (1,35) Monpelje (8,50) Skanderborg (4,00)
GRUPA F
Sreda
18.45: (2,00) Kolstad (8,00) Kriens Lucern (2,10)
18.45: (1,15) Magdeburg (12,0) Kjelce (6,75)
***kvote su podložne promenama