Vesprem druga dimenzija, ali Partizan mora i može bolje

Ostaje četi Raula Gonzaleza da pobedi Porto za sedam dana u Pioniru sa više od četiri gola razlike i osvoji neizvesno treće mesto u Grupi A i lakšeg rivala u plej-ofu Lige Evrope. Liga šampiona je očigledno bila preveliki zalogaj za srpskog šampiona, ali konkurentniji klub iz Humske gledaćemo u drugoj evropskoj ligi gde se već kristališe da će osim dva nemačka velikana, Flenzburga i Gumersbaha, da igraju i Zagreb, Vardar, Dinamo Bukurešt, Kolstad, Kriens Lucern… Mogu i moraju crno-bele mnogo bolje. I dalje to nije kliknulo.

18.45: (1,85) Vesprem (hendikep -13,5) Partizan (1,85)

Partizan će u gradiću na jezeru Balaton da budu lišeni usluga kapitena Ivana Mićića. On je u petak na meču sa Lavovima polomio kost leve ruke i čeka ga bar mesec dana pauze i sigurno kraj Lige šampiona za pivotmena. Veću minutažu u nastavku sezone dobiće mladi kružni napadač Petar Ivanić.

“Vesprem je s razlogom na prvom mestu naše grupe, a to je pokazao i u Beogradu. Reč je o ekipi vrhunskog kvaliteta koja ima fantastičnu podršku navijača. Kažnjava svaku grešku koju napravite, a povrh svega, imaju i neverovatnog golmana koji nam je u prethodnoj utakmici poljuljao samopouzdanje sa 24 odbrane. Iskustvo igranja protiv ekipe kao što je Vesprem mnogo znači i sigurno je da smo sada bolje pripremljeni za ono što nas očekuje”, istakao je trener Partizana Raul Gonzalez.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****