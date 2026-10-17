Voša i Dinamo se obrukali, Dubočica na korak do trećeg kola EHF kupa
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 20:36
Dva poraza i pobeda srpskih rukometnih klubova u Evropi
Partizan se nije proslavio u dosadašnjem toku Lige šampiona (četiri poraza i gol-razlika -36), a loš utisak posle prvih mečeva drugog kola EHF kupa ostavili su Vojvodina i Dinamo, koji su izgubili u prvim mečevima, dok je jedina uteha ubedljiva pobeda Dubočice i siguran plasman u treću rundu najslabijeg evropskog takmičenja.
Izraelski Makabi Rišon pristao je da oba meča odigra na Slanoj bari. Očekivale su se dve lake pobeda srpskog vicešampiona, ali je tim Milutina Lučića razočarao malobrojnu publiku – 31:32. Imaće Novosađani drugu šansu u nedelju od 17 časova na istom mestu da osiguraju narednu rundu EHF kupa, što je bilo izvesno pre prvih 60 minuta dvomeča.
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Nik Ćirović sa šest golova bio je najefikasniji kod domaćina, dok su se pet puta u strelce upisali Milan Milić, Fran Mileta i Vojin Čabrilo. Kod lidera šampionata Izraela sedam golova Gaja Gare, a šest Amijela Sidija. Srpski internacionalac Mihailo Šljukić, nekadašnji rukometaš Crvene zvezde i italijanskog Konversana, upisao se triput u strelce.
Nedelja, 15.00: (1,75) Flensburg (8,00) Fikse Berlin (2,45)
Znalo se da Dinamo ima najtežeg rivala, slovenačko Trimo Trebnje, ali niko nije očekivao da će Pančevci da ispadnu već posle prvih 60 minuta. Tim Branka Tamšea je očitao lekciju ekipi iz Banata, slavio je sa 39:27 (22:9). Krajem prvog poluvremena je bilo nestvarnih 19:6 za domaćina, pa je revanš sledeće nedelje fomalnost za osvajač Superkupa Slovenije.
Jan Jurečič sa sedam golova je bio najbolji kod Trima, dok se kadetski reprezentativac Srbije Veljko Pavlović šest puta upisao u strelce. Kod Pančevaca, šest pogodaka Lea Feješa, a po četiri Veljka Čabrila i Strahinje Ilića.
Pančevci su i prethodne dve godine stali na prvom stepeniku, a opet su imali u tom trenutku možda i najjače rivale, češku Karvinu i turski Bešiktaš.
Jedina uteha je pobeda Dubočica u Leskovcu protiv letonskog Tenaks Dobelea sa 41:32. Dugo je nominalni domaćin odolevao timu Saše Pejčića, ali se trgao u poslednjih 20 minuta četvrtoplasirani tim ARKUS lige prošle sezone i stvorio nedostižnu prednost pred revanš sutra na istom mestu, u gradu na jugu Srbije. Osam pogodaka Vanje Nikolića, a sedam kapitena Andrije Atanaskovića kod Leskovačana, dok je Goran Ristović pet puta pogodio mrežu. Golmani su sakupili 12 odbrana, sedam Stefan Arđelan, a pet Filip Pavković. Kod letonskog tima devet golova Linardsa Usansa, a 10 odbrana Ritvarsa Putre.
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KUP EHF – 2. KOLO, PRVI MEČEVI
Subota
Vojvodina – Makabi Rišon 31:32 (17:16)
Trimo Trebnje – Dinamo Pančevo 39:27 (22:9)
Tenaks Dobele – Dubočica 32:41 (17:17)