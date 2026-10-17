Voša i Dinamo se obrukali, Dubočica na korak do trećeg kola EHF kupa

Nik Ćirović sa šest golova bio je najefikasniji kod domaćina, dok su se pet puta u strelce upisali Milan Milić, Fran Mileta i Vojin Čabrilo. Kod lidera šampionata Izraela sedam golova Gaja Gare, a šest Amijela Sidija. Srpski internacionalac Mihailo Šljukić, nekadašnji rukometaš Crvene zvezde i italijanskog Konversana, upisao se triput u strelce.

Nedelja, 15.00: (1,75) Flensburg (8,00) Fikse Berlin (2,45)

Znalo se da Dinamo ima najtežeg rivala, slovenačko Trimo Trebnje, ali niko nije očekivao da će Pančevci da ispadnu već posle prvih 60 minuta. Tim Branka Tamšea je očitao lekciju ekipi iz Banata, slavio je sa 39:27 (22:9). Krajem prvog poluvremena je bilo nestvarnih 19:6 za domaćina, pa je revanš sledeće nedelje fomalnost za osvajač Superkupa Slovenije.

Jan Jurečič sa sedam golova je bio najbolji kod Trima, dok se kadetski reprezentativac Srbije Veljko Pavlović šest puta upisao u strelce. Kod Pančevaca, šest pogodaka Lea Feješa, a po četiri Veljka Čabrila i Strahinje Ilića.