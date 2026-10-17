Voša i Dubočica jednom nogom u narednoj rundi, najteže Pančevcima

Novosađani izlaze na megdan danas (17.00) na Slanoj bari.

“Ekipa Makabija iz Rišona prva je na tabeli izraelskog prvenstva. Odigrali su četiri utakmice i sve četiri dobili. Dobar su tim i imaju dosta kvalitetnih igrača. Analizirali smo ih. Neće biti lako, ali prihvatamo ulogu favorita. Naš cilj je, naravno, da pobedimo u obe utakmice i prođemo dalje. Raduje nas igra protiv Železničara, jer je to bila dobra reakcija posle prethodnog poraza u Kragujevcu. Naša ekipa je relativno mlada i imamo nekolicinu igrača koji nemaju mnogo utakmica na ovom nivou u nogama, ali polako podižu samopouzdanje i verujem da će igrati sve bolje i bolje. Pozivam publiku da dođe na Slanu baru i pomogne nam da prođemo dalje“, rekao je trener Vojvodine Milutin Lučić.

Nedelja, 15.00: (1,75) Flensburg (8,00) Fikse Berlin (2,45)

Najteži posao imaće Dinamo. Tradicionalno, Pančevci dobijaju najteže rivale u EHF kupu. Prošle sezone su ispali od češke Karvine, pre toga od Bešiktaša. Sada je rival Trimo Trebnje, osvajač Superkupa Slovenije koji je pobedio i učesnika Lige šampiona, Celje. Na klupi ovog tima sedi dobro poznati stručnjak Branko Tamše.

Tim Nikole Janevskog diže formu posle početnog posrtanja. U ARKUS ligi je vezao četiri pobede. Prvi meč je u Sloveniji (19.00). Domaćin je favorit, ali Dinamo želi dobar rezultat pred revanš za sedam dana u Pančevu.

*****

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

*****

EHF KUP – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Subota

17.00: Vojvodina – Makabi Le Zion

19.00: Tenas Dobele – Dubočica *

19.00: Trimo Trebnje – Dinamo Pančevo

* igra se u Leskovcu