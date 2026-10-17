Voša i Dubočica jednom nogom u narednoj rundi, najteže Pančevcima
Vreme čitanja: 2min | sub. 17.10.26. | 09:06
Novosađani i Leskovčani igraju obe utakmice drugog kola EHF kupa na svom terenu
Partizan je odigrao četiri kola Lige šampiona, već je eliminisan, nastaviće bitisanje u Ligi Evrope, dok će danas na megdan i preostala tri srpska kluba u najslabijem takmičenju, EHF kupu.
Vojvodina i Dubočica su praktično jednom nogom u trećoj rundi, pošto će oba meča sa izraelskim Makabijem Le Zionom, odnosno letonskim Tenas Dobeleom da igraju pred svojim navijačima u Novom Sadu i Leskovcu.
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Novosađani izlaze na megdan danas (17.00) na Slanoj bari.
“Ekipa Makabija iz Rišona prva je na tabeli izraelskog prvenstva. Odigrali su četiri utakmice i sve četiri dobili. Dobar su tim i imaju dosta kvalitetnih igrača. Analizirali smo ih. Neće biti lako, ali prihvatamo ulogu favorita. Naš cilj je, naravno, da pobedimo u obe utakmice i prođemo dalje. Raduje nas igra protiv Železničara, jer je to bila dobra reakcija posle prethodnog poraza u Kragujevcu. Naša ekipa je relativno mlada i imamo nekolicinu igrača koji nemaju mnogo utakmica na ovom nivou u nogama, ali polako podižu samopouzdanje i verujem da će igrati sve bolje i bolje. Pozivam publiku da dođe na Slanu baru i pomogne nam da prođemo dalje“, rekao je trener Vojvodine Milutin Lučić.
Nedelja, 15.00: (1,75) Flensburg (8,00) Fikse Berlin (2,45)
Najteži posao imaće Dinamo. Tradicionalno, Pančevci dobijaju najteže rivale u EHF kupu. Prošle sezone su ispali od češke Karvine, pre toga od Bešiktaša. Sada je rival Trimo Trebnje, osvajač Superkupa Slovenije koji je pobedio i učesnika Lige šampiona, Celje. Na klupi ovog tima sedi dobro poznati stručnjak Branko Tamše.
Tim Nikole Janevskog diže formu posle početnog posrtanja. U ARKUS ligi je vezao četiri pobede. Prvi meč je u Sloveniji (19.00). Domaćin je favorit, ali Dinamo želi dobar rezultat pred revanš za sedam dana u Pančevu.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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EHF KUP – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Subota
17.00: Vojvodina – Makabi Le Zion
19.00: Tenas Dobele – Dubočica *
19.00: Trimo Trebnje – Dinamo Pančevo
* igra se u Leskovcu