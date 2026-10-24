Vreme je da etiketu velikog talenta zameni šampionska titula: Marko Bojković napada tron FNC-a
Vreme čitanja: 7min | sub. 24.10.26. | 08:58
Program u Skoplju počinje u 19 časova, a srpski borac ima priliku da se nakon 2025. godine, koju je završio bez ijedne pobede, konačno domogne pojasa lake kategorije
Nova priredba FNC-a dolazi sa posebnim značajem. Organizacija će po prvi put stići u Makedoniju, odnosno Skoplje, sa borbom za pojas lake kategorije. Čak pet boraca iz Srbije nastupiće na događaju na kojem će se naći i isto toliko domaćih boraca iz Makedonije, a prve borbe krenuće već od 19 časova.
Najveću pažnju publike u regionu svakako privlači glavna borba večeri, u kojoj će Marko Bojković pokušati da preuzme pojas lake kategorije od aktuelnog šampiona Loma Alija Eskijeva. Za dete organizacije ovo će biti prilika da konačno dođe do dugo čekane titule. Šest godina nakon što je sa svega 19 godina debitovao u profesionalnom MMA, Bojković će napasti pojas koji su mu mnogi predviđali još kada je tek zakoračio u ovaj sport.
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A tokom tih godina prošao je kroz mnogo toga. Dugo ga je pratio glas najvećeg talenta regiona, a njegov uspon bio je zaista brz. Protivnike je redom pobeđivao, često i pre nego što bi borba uspela da se zahukta, ali se dugo čekalo da momak koji je za kratko vreme izrastao u zvezdu dobije pravi test, koji bi pokazao koji su zaista njegovi krajnji dometi.
Upravo je 2025. godina za Bojkovića bila ona koja ga je spustila na zemlju i pokazala mu da još nije spreman za sam vrh. U maju je nokautiran u drugoj rundi jednog od najpraćenijih mečeva regionalnog MMA, protiv Miloša Janičića, koji je tada praktično preuzeo popularnost koju je srpski borac do tog trenutka uživao. Ipak, Bojković nije svima bio omiljen. Čak je i pred domaćom publikom dočekan zvižducima, a možda je u tom trenutku i sam malo previše poleteo, što je crnogorski borac znao da kazni. Nedugo zatim usledio je i poraz od Donovana Desmaea podeljenom odlukom sudija, pa je srpski borac nakon osam uzastopnih pobeda vezao dva poraza, prva u profesionalnoj karijeri.
(1.95) L. Eskijev - M. Bojković (1,75)
Godina u kojoj je upisao prve poraze, čini se, ipak je stvorila novu verziju Marka Bojkovića, dosta zreliju kako u javnim nastupima, tako i u samom načinu borbe. Nije to više onaj borac koji je svakodnevno bio pred mikrofonima i tražio način da isprovocira protivnika. Sada deluje da je zaista uspeo da fokus prebaci na ono što pokazuje u kavezu. Pobeda nokautom protiv Ivana Vulčina, a zatim i trijumf pred beogradskom publikom protiv Pjotra Njedželjskog, kojeg je savladao sudijskom odlukom, ne samo da su ga vratili na pobedničke staze već su mu i otvorili vrata borbe za titulu protiv Loma Alija Eskijeva.
Čečen koji živi i nastupa pod zastavom Nemačke prvi put će braniti titulu koju je osvojio u februaru, kada je nokautirao Fransiska "Croatu" Barija. Na pomen boraca iz tog regiona, prva asocijacija najčešće su rvanje i borba u parteru. E pa, Eskijev ipak najviše preti u stojci.
Najveća razlika između dvojice boraca svakako je u iskustvu. Eskijev je devet godina stariji i iza sebe ima već 32 profesionalne borbe, čak 20 više od Bojkovića. Osetna razlika postoji i u visini, ali tu je prednost na Bojkovićevoj strani, pošto je deset centimetara viši od protivnika. Nema sumnje da možemo očekivati dobru borbu na nogama, barem dok se jedan od njih ne oseti ugroženim. Jer, kada se u kavezu nađu dvojica ovakvih boraca, nokaut će pretiti sa obe strane.
Obojica u ovaj okršaj ulaze sa pobedničkim nizovima. Bojković je uspeo da se oporavi od dva uzastopna poraza i sa dve pobede ponovo uhvati zalet, dok Eskijev već četiri borbe ne zna za poraz. I ne samo to, aktuelni šampion je sva četiri protivnika zaustavio nokautom od čega trojicu već u prvoj rundi.
OSTATAK PROGRAMA
Pored Bojkovića, u Skoplju će nastupiti i njegov prijatelj i trening partner Hanbulat Honda Irisbijev. Dagestanac koji živi i nastupa pod srpskom zastavom još uvek ne zna za poraz u profesionalnoj karijeri, a četvrtu pobedu pokušaće da ostvari protiv Antonija Budimira, koji ima skor 6-2. U kavez će i njihov klupski kolega Nemanja Koba Nikolić, kojem će duel sa Bugarinom Živkom Stoimenovom biti debi u FNC-u. Nikolić je ranije trebalo da napadne pojas srednje kategorije protiv Đanija Barbira, ali su ga povrede udaljile od te prilike.
(1,40) H. Irisbijev - A. Budimir (2,70)
Zanimljiv okršaj očekuje nas i u drugoj borbi po važnosti, gde će Miljan Rovčanin protiv domaćeg Tošeta Cvetkova nastupiti u boksu sa MMA rukavicama. Srpski teškaš iza sebe ima 29 profesionalnih boksačkih pobeda, od kojih čak 20 nokautom. Srbiju će predstavljati i Nikola Đurđev, kojem će protivnik biti makedonski borac Dino Starčević. Đurđev je posebno opasan u parteru, a koliko može biti nepredvidiv pokazao je prošle godine, kada je protiv Stipe Brčića gubio na bodove, da bi 14 sekundi pre kraja borbe uspeo da ga natera na predaju.
(1,25) N. Đurđev - D. Starčević (3,55)
A da prvi dolazak FNC-a u Makedoniju ne prođe bez UFC začina, pobrinuće se Alen Amedovski. Nekadašnji član najjače svetske MMA organizacije odlučio je da se nakon četiri godine pauze vrati u kavez, a teško da je mogao da izabere bolji trenutak. Prvi put u profesionalnoj karijeri boriće se na domaćem tlu, što je možda bio i dodatni motiv da ponovo navuče rukavice. Amedovski je svojevremeno važio za opasnog nokautera, pošto je karijeru otvorio sa osam uzastopnih pobeda, svih osam prekidom. Ipak, u UFC-u je doživeo potpuno drugačiju sudbinu. U četiri nastupa upisao je isto toliko poraza. Sada će protiv iskusnog Španca Tata Primere, koji iza sebe ima 38 profesionalnih borbi, pokušati da ostvari prvu pobedu još od 2018.