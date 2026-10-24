Vreme je da etiketu velikog talenta zameni šampionska titula: Marko Bojković napada tron FNC-a

A tokom tih godina prošao je kroz mnogo toga. Dugo ga je pratio glas najvećeg talenta regiona, a njegov uspon bio je zaista brz. Protivnike je redom pobeđivao, često i pre nego što bi borba uspela da se zahukta, ali se dugo čekalo da momak koji je za kratko vreme izrastao u zvezdu dobije pravi test, koji bi pokazao koji su zaista njegovi krajnji dometi.

Upravo je 2025. godina za Bojkovića bila ona koja ga je spustila na zemlju i pokazala mu da još nije spreman za sam vrh. U maju je nokautiran u drugoj rundi jednog od najpraćenijih mečeva regionalnog MMA, protiv Miloša Janičića, koji je tada praktično preuzeo popularnost koju je srpski borac do tog trenutka uživao. Ipak, Bojković nije svima bio omiljen. Čak je i pred domaćom publikom dočekan zvižducima, a možda je u tom trenutku i sam malo previše poleteo, što je crnogorski borac znao da kazni. Nedugo zatim usledio je i poraz od Donovana Desmaea podeljenom odlukom sudija, pa je srpski borac nakon osam uzastopnih pobeda vezao dva poraza, prva u profesionalnoj karijeri.

(1.95) L. Eskijev - M. Bojković (1,75)

Godina u kojoj je upisao prve poraze, čini se, ipak je stvorila novu verziju Marka Bojkovića, dosta zreliju kako u javnim nastupima, tako i u samom načinu borbe. Nije to više onaj borac koji je svakodnevno bio pred mikrofonima i tražio način da isprovocira protivnika. Sada deluje da je zaista uspeo da fokus prebaci na ono što pokazuje u kavezu. Pobeda nokautom protiv Ivana Vulčina, a zatim i trijumf pred beogradskom publikom protiv Pjotra Njedželjskog, kojeg je savladao sudijskom odlukom, ne samo da su ga vratili na pobedničke staze već su mu i otvorili vrata borbe za titulu protiv Loma Alija Eskijeva.

Čečen koji živi i nastupa pod zastavom Nemačke prvi put će braniti titulu koju je osvojio u februaru, kada je nokautirao Fransiska "Croatu" Barija. Na pomen boraca iz tog regiona, prva asocijacija najčešće su rvanje i borba u parteru. E pa, Eskijev ipak najviše preti u stojci.

Najveća razlika između dvojice boraca svakako je u iskustvu. Eskijev je devet godina stariji i iza sebe ima već 32 profesionalne borbe, čak 20 više od Bojkovića. Osetna razlika postoji i u visini, ali tu je prednost na Bojkovićevoj strani, pošto je deset centimetara viši od protivnika. Nema sumnje da možemo očekivati dobru borbu na nogama, barem dok se jedan od njih ne oseti ugroženim. Jer, kada se u kavezu nađu dvojica ovakvih boraca, nokaut će pretiti sa obe strane.

Obojica u ovaj okršaj ulaze sa pobedničkim nizovima. Bojković je uspeo da se oporavi od dva uzastopna poraza i sa dve pobede ponovo uhvati zalet, dok Eskijev već četiri borbe ne zna za poraz. I ne samo to, aktuelni šampion je sva četiri protivnika zaustavio nokautom od čega trojicu već u prvoj rundi.

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