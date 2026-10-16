Zvezda opet prava u finišu, Obradović čovek odluke

Provukli su se crveno-beli rukometaši u ponedeljak u Nišu, slavili u dramatičnom finišu, a nešto slično je bilo i u Šumicama u duelu sa Šamotom. Aranđelovčani su vodili 57 i po minuta, ali serija 3:0 tima Nenada Maksića rešila je pitanje pobednika. Na kraju – 32:30. Šamot i dalje nema pobedu i biće mu teško da ostane u ARKUS ligi.

Kada je Radan Kovačević pogodio za goste u 56. minutu – 29:28, činilo se da će Aranđelovčani posle tri remija konačno da upišu dva boda, ali nije tako mislio najiskusniji rukometaš Zvezde. Inicirao je sa Urošem Stanićem mini-seriju kojom je prelomljen meč.