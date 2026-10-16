Zvezda opet prava u finišu, Obradović čovek odluke
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 22:24
Crveno-beli rukometaši slavili u Šumicama protiv Šamota sa 32:30 u šestom kolu ARKUS lige.
Provukli su se crveno-beli rukometaši u ponedeljak u Nišu, slavili u dramatičnom finišu, a nešto slično je bilo i u Šumicama u duelu sa Šamotom. Aranđelovčani su vodili 57 i po minuta, ali serija 3:0 tima Nenada Maksića rešila je pitanje pobednika. Na kraju – 32:30. Šamot i dalje nema pobedu i biće mu teško da ostane u ARKUS ligi.
Kada je Radan Kovačević pogodio za goste u 56. minutu – 29:28, činilo se da će Aranđelovčani posle tri remija konačno da upišu dva boda, ali nije tako mislio najiskusniji rukometaš Zvezde. Inicirao je sa Urošem Stanićem mini-seriju kojom je prelomljen meč.
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Zvezda ne blista, skuplja bodove, u gornjem je delu tabele, ali pravi pokazatelj snage nekadašnjeg šampiona Srbije videće se u narednih pet kola kada crveno-bele čekaju dueli sa najboljim ekipama u ligi, Partizanom, Vojvodinom, Metaloplastikom, Dinamom i Dubočicom.
Uroš Stanić je postigao osam golova, odličan je bio i Aleksandar Antić sa šest, dok se Nemanja Obradović pet puta upisao u strelce, većinu u finišu kada se lomilo. Golmani su imali veoma loše veče, ukupno samo šest odbrana, četiri Vanje Damjanovića, a dve mladi Luka Petrović.
Kod Šamota ubedljivo najbolji je bio Radan Kovačević sa 11 pogodaka, dok je Veljko Preković dao četiri. Na golu je veteran Dejan Zlatanović sakupio devet intervencija, a Boris Maksović dve.
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ARKUS LIGA – 6. KOLO
Sreda
Dinamo – Lavovi 39:23 (14:12)
Vojvodina – Železničar Niš 38:25 (21:14)
Dubočica – Metaloplastika 26:31 (17:13)
Petak
Partizan - Radnički Kragujevac 45:23 (23:14)
Crvena zvezda - Šamot 32:30 (16:17)
Ponedeljak
18.00: Loznica – Jugović