Zvezda vodila ceo meč u Loznici, na kraju jedva iščupala bod
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 21:36
Novajlija u ARKUS ligi odigrao na Lagatoru protiv crveno-belih – 28:28 (14:17)
Triler u Pančevu (pobeda Vojvodine nad Dinamom sa 30:29), ali i u Loznici. Na premijeri u ARKUS ligi, novajlija u ligi je imao šut za pobedu protiv Crvene zvezde, ali je nekadašnji rukometaš crveno-belih, Miloš Bujišić, nekoliko sekundi pre kraja prebacio gol gostiju. Na kraju podela bodova u Lagatoru pred više od 1.000 gledalaca – 28:28 (14:17).
Domaćin nijednom nije vodio, a na kraju je mogao da uzme i drugi bod. Tim Nenada Maksića je na krilima Uroša Stanića u 50. minutu imao +4 – 26:22, ali je ponestalo rešenja u napadu u finišu, pa su uporni Lozničani na kraju uspeli da ostanu neporaženi. Blistao je Mladen Krsmančić, ovogodišnje pojačanje debitanta u najboljem društvu iz Vojvodine.
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Ovo su timovi koji su na papiru za sredinu tabele, od šeste do devete pozicije. Kod domaćina Mladen Krsmančić je pogodio mrežu Zvezde šest puta, jedan manje je delo Stefana Ilića, dok su četiri pogotka dali Miloš Bujišić i Nemanja Podraščić. Golmani su bili odlični, ukupno 13 odbrana – sedam Janka Gemaljevića (jedan sedmerac) i šest Nemanje Marjanovića.
Nedelja, 18.00: (1,35) Fikse Berlin (8,50) Gumersbah (4,00)
Zvezdu su predvodili odlični Uroš Stanić i Miloš Pavlović sa po osam pogodaka, Viktor Matičić je postigao pet (četiri sa linije sedam metara, uz jedan promašaj), dok je Nemanja Obradović pogodio metu četiri puta. Dobro je branio Stefan Ćorović, imao je 12 odbrana, od toga jedan penal.
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ARKUS LIGA – 1. KOLO
Subota
Dinamo Pančevo – Vojvodina 29:30 (15:17)
Radnički – Železničar Niš
Loznica – Crvena zvezda 28:28 (14:17)
Nedelja
20.00: Lavovi – Šamot
Ponedeljak
18.00: Jugović – Metaloplastika (Arena Sport)
Ranije odigrano
Partizan - Dubočica 39:31 (20:18)