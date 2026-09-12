Zvezda vodila ceo meč u Loznici, na kraju jedva iščupala bod

Triler u Pančevu (pobeda Vojvodine nad Dinamom sa 30:29), ali i u Loznici. Na premijeri u ARKUS ligi, novajlija u ligi je imao šut za pobedu protiv Crvene zvezde, ali je nekadašnji rukometaš crveno-belih, Miloš Bujišić, nekoliko sekundi pre kraja prebacio gol gostiju. Na kraju podela bodova u Lagatoru pred više od 1.000 gledalaca – 28:28 (14:17).

Domaćin nijednom nije vodio, a na kraju je mogao da uzme i drugi bod. Tim Nenada Maksića je na krilima Uroša Stanića u 50. minutu imao +4 – 26:22, ali je ponestalo rešenja u napadu u finišu, pa su uporni Lozničani na kraju uspeli da ostanu neporaženi. Blistao je Mladen Krsmančić, ovogodišnje pojačanje debitanta u najboljem društvu iz Vojvodine.