ADRIA TOUR: Bitka za kralja Dorćola

Tek je počelo, a već gotovo... Prvo izdanje Adria Toura, čeda Novaka Đokovića završava se večerašnjim finalom od 20 časova što će biti kulminacija najvećeg teniskog takmičenja koje se ikada održalo u našoj zemlji. A u to ime govore i tri TOP 10 učesnika - Nole, Dominik Tim i Aleksander Zverev.

Momci su došli u Srbiju da se malo opuste, druže, ali i konačno uživaju u tenisu sa publikom nakon nekoliko meseci karantina. A i vidi se da uživaju, kako u obilasku srpske prestonice, tako u treninzima pod budnim okom desetina znatiželjnika, pa na kraju i na mečevima pred punim tribinama centralnog terena TC Novak.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bez sumnje u pitanju je teniski spektakl za koji se “traži karta više” iako ih odavno nema. A danas sve same poslastice zaključno sa finalom koje kreće od 20 časova. No pre toga, od 14 časova igraju se četiri završna meča u obe grupe, iz kojih se očekuju da kao najbolji prođu Nole i Tim.

Prvi na teren, pred verujemo punim kapacitetom gledališta od oko 5.000 stolica izlaze dva naša asa, Dušan Lajović i Nikola Milojević, pa redom idu Filip Krajinović – Viktor Troicki, Đoković – Aleksander Zverev i konačno Dominik Tim – Grigor Dimitrov.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Iako je izgubio tesan meč od Filipa Krajinovića, čime je odložio eventualni plasman u finale Adria Tura, Novak Đoković nije bio nimalo neraspoložen. Baš suprotno, blistao je od sreće kao i prethodnih dana u njegovom rodnom gradu.

“Oduševljen sam i zahvalan da igram i takođe vidim naše i neke od svetskih najboljih tenisera. Ovo je danas bilo fenomenalno, strašna atmosfera. Veliki deo publike je i dalje na stadionu iako je prošla ponoć. Hvala publici. Dobro se sećam svih mojih nastupa na Serbia openu. Te 2010. sam predao Filipu i žao mi je što nemamo, iako zaslužujemo turnir te klase s obzirom na naše uspehe. Smatram da bi mi i kao igrači i mi kao država trebali da imamo jedan muški i jedan ženski turnir. Potrudićemo se da ih vratimo, da li ove ili negde drugde, videćemo. Ovo je samo pokazatelj koliko volimo tenis. Ja na Filipa gledam kao na mlađeg brata i trudim sam se da budem za njega kao podrška. On je izuzetan momak kojeg cenim i posštujem. Njegova saradnja sa Tipsom se već isplaćuje. Siguran sam da bi mogao i do top 10 na svetu, posvećen je, motivisan da u narednom periodu zablistaa. Janko je legenda, zna tačno kako da preneso to na svog stićenika. Svi se držimo zajedno i zato smo sve to osvojili kao reprezentacija. Ta hemija, to nije slučajno, ona nas motiviše i inspiriše da igramo”, jasan je kreator ovog humanitanog takmičenja koje je od subote i zvanično ostalo bez jedne lokacije:

“Krivo mi je što je je otpala Crna Gora, ali idemo dalje. Imamo alternativne lokacje, saznaće se narednih dana. To se mora brzo odraditi, koliko već sutra”.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

O narednom protivniku sa kojim igra ovog popodneva za prvo mesto u Grupi A i samim tim prolaz u finale, Nole je bio kratak i srdačan.

“Igraću sa Sašom Zverevim, a on je jedan od najboljih na svetu sa jednim od najjačih servisa. Strašno se kreće za svoju visinu. Videćemo, interesantan će biti rasplet u našoj grupi”.

Podsetimo, ceo nagradni fond je namenjen u humanitarne svrhe, a igrači će ih sami usmeriti gde žele. Nakon Beograda, po planu organizatora Adria Tour će se seliti redom u Zadar, Banja Luku i Sarajevo.

ADRIA TOUR – drugi dan

14.00: (1,20) D. LAJOVIĆ (4,00) N. MILOJEVIĆ

15.00: (1,25) F. KRAJINOVIĆ (3,55) V. TROICKI

16.00: (1,22) N. ĐOKOVIĆ (3,80) A. ZVEREV

17.00: (1,40) D. TIM (2,70) G. DIMITROV