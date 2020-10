Svakakve priče smo čuli u ovoj čudnoj godini opterećenoj pandemijom, ali retko koja je bila tako holivudski uzbudljiva kao ono što je pređašnjih dana uradio Sem Kveri.

Za one ne upoznate sa njegovim likom i delom, u pitanju je jedan od najboljih američkih tenisera u poslednjih 10-ak godina, sad već u sutonu karijere. Nekada svetski broj 11, čovek koji je dva puta zaustavio Novaka Đokovića, prvo pre osam godina na pariskom mastersu sa 2:1 u setovima, a potom u drugom kolu Vimbldona 2016. sa 3:1, nalazi su usred velike afere koja bi mogla skupo da ga košta.

Naime, 33-godišnjak je, suočen sa karantinom u Rusiji, nakon što su on supruga i njihov sin bili pozitivni na virus korona, bukvalno pobegao. Uplašeni da bi im zbog obaveznog karantina vlasti mogle oduzeti dete na neko vreme, što je u suštini potpuno panična reakcija na nešto što bi se zaista teško dogodilo, odlučili su se da napuste Sankt Peterburg na svoj način. Privatnim avionom, ranog jutra u nepoznatom pravcu.

Afere je odmah pukla i usledile su rasprave koju su konsekvence, a one mogu da budu zaista teške. Računa se da bi mu ATP mogao naplatiti to globom od 100.000 dolara, ali i trogodišnjom suspenzijom. To bi u suštini značilo da mu je karijera gotova. A i Rusija će mu najverovatnije zabraniti ulazak na neko vreme.

Nove detalje o ovom begu dala je zvanična izjava organizatora turnira na kojem je Kveri učestvovao sve dok nije zaradio kovid 19.

„Prema sanitarnim protokolima ATP-a svi igrači koji stignu na turnir moraju proći obavezan kovid 19 test i samo ako su negativni mogu da učestvuju. Nadalje svakog četvrtog dana učešća radi se novi test. Prvi test, odmah po dolasku 7. oktobra Kveri i njegova supruga su prošli, ali je na drugom utvrđeno da su on i cela njegova porodica pozitivni. Odamh je urađen retest koji je potvrdio prethodne rezultate. Po nalogu vlasti Kveri je odmah odstranjen sa turnira i izolovan u sobi hotela Four Seasons. Kada je trebalo da se uradi evaluacija zdravstveog stanja porodice Keri, od strane lekara i pedijatra iz privatne klinike koju smo angažovali, oni to nisu uspeli da izvedu. Prvi put im nisu otvorena vrata zato što dete spava, a narednog dana 13. oktobra, iako je dogovorena nova poseta medicinskog tima niko nije odgovarao na kucanje. Pregovori sa Kverijima sa direktorom turnira nisu dali plod. Na preporuku vlasti, u slučaju da je pregled potvrdio asiptomatičan tok bolesti, trebalo je da se njih troje premeste u privatni stan ne bi li se osećali koliko-toliko zaštićeni i zajedno. Organizatori turnira su im pripremili vrhunski smeštaj, ali kada je 15. oktobra trebalo da se retestiraju, Sem Kveri nepoštujući preporuke ATP i turnirskog sanitarog protokola, a prema snimcima sa hotelskih kamera, napustio je hotel 13. oktobra u 5.45 izjutra, a da nisu nikoga obavestili. Kako nam je dalje rečeno, otišli su iz Rusije privatnim avionom.“

I to je u suštini to od „sočnih detalja“ Zna se takođe da je porodica Kveri trenutno u nekoj od zemalja Baltika, po svemu sudeći u Estoniji pošto im za ulazak nisu potrebni PCR testovi. Zanimljivo je da je njihova tačna lokacija i dalje tajna, što dodatno daje začina celoj priči. Abrovi kažu, nalaze se u iznajmljenom stanju, a kada će dati svoju verziju priče ostaje da se vidi. Kao i da li im je uopšte ovo bila pametna odluka.