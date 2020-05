Aleksandra Krunić: Novakova ideja je potencijalno dobro rešenje za ATP, ali moramo razdvojiti stvari

Već iskusna srpska Fed kup reprezentativca Aleksandra Krunić podigla je malo prašine u svetu tenisa nakon jučerašnje, pomalo kontroverzne izjave za jednu ukrajinsku internet stranicu.

Posebnu težinu ta njena izjava ima jer je članica WTA saveta igračica i kao takva mora da pazi na svaku reč. Tako je ovaj put došlo do raznih interpretacija onoga što je rekla, a u suštini njene misli je bilo to da rešenje koje su primenili ATP igrači predvođeni Novakom Đokovićem o organizovanju posebnog fonda koji je već počeo da pomaže finansijski ugroženim teniserima nije primenljiv u WTA.

Zato je devojka rođena u Moskvi danas dala i zvanično pojašnjenje onoga što je zapravo htela da kaže.

"Moj intervju za ukrajinski BTU je bio na temu rada u Savetu igrača i na temu pomoći igračima. Novakova ideja je bila jedna od brojnih tema u sklopu tog intervjua. Moj posao u Savetu igrača je da zaštitim interese igračica i da zajedno sa devojkama u Savetu pronađemo najbolje rešenje za WTA igračice. Nisam komentarisala Novakovu ideju kada je u pitanju ATP već njena primena u okviru WTA. Odlučeno je da se pomaže u skladu sa ostvarenom zaradom nakon zaključka da je ovo bolji pristup nego pomoć na osnovu ranga. Novakova ideja je potencijalno dobro rešenje za ATP, ali moramo razdvojiti stvari i napraviti razliku između ženske i muške konkurencije. Na kraju krajeva, to je i moj posao u Savetu i usaglasile smo se da je rešenje koje predlažemo najbolje moguće za sve igračice. Lično sam uvek za pomoć drugima i javno sam uvek na tu temu govorila, ali je moj zadatak sada bio da učestvujem u odluci za dodelu novca onima kojima je zaista najpotrebniji i naša odgovornost kao Saveta je bila da igračice dobiju dovoljnu svotu novca tako da on zaista bude od pomoći, a ne da se raspline. Treba imati u vidu i da se zarada 250. muškarca i 250. žene značajno razlikuje i da žene zarađuju mnogo manje pa smo tako morali početi od višeg ranga i time završiti na višem rangu. Opcija pomaganja do 700. mesta u WTA nije bila u opticaju jer je zajednička procena unutar Saveta bila da takva pomoć ne bi bila dovoljno efikasna.", pojasnila je naša teniserka rođena u Moskvi.