Ana Ivanović: San mi je bio da igram tenis, a ne da budem broj 1

U ekskluzivnom razgovoru za Eurosport ( „Hanging out with Babsi“ ), Ana Ivanović, nekadašnji svetski broj jedan i pobednica Rolan Garosa 2008. godine, govorila je o danima provedenim na tronu WTA, o tome kako vidi povratak Kim Klajsters tenisu, ko joj je bila najteža protivnica u karijeri i može li njen prijatelj Novak Đoković da postane najbolji svih vremena..

Kako se tvoj život promenio kada si osvojila Grend Slem titulu i kada si postala broj jedan?

Bilo je sve veoma intenzivno. Imala sam 20 godina kada sam osvojila grend slem i postala broj jedan. U tom trenutku, od čistog uživanja u treniranju i uživanja u takmičenju, odjednom se sve menja u to da morate da pobedite ili više nećete biti broj jedan. To mi se nije dopadalo, samo sam želela da igram onaj tenis koji ja volim. Vi ste u centru pažnje. Moj san nije bio da postanem broj jedan, moj san je samo bio da igram tenis, uživam u njemu i osvajam mečeve i turnire. Bilo je teško prilagoditi se.

Ko je bio tvoj najteži protivnik na turniru?

Imate igrače protiv kojih volite da igrate i neke druge koje baš i ne volite i koji su vam zaista teški. Kada sam tek počinjala najteže borbe sam imala sa Peti Šnider, te borbe nikada neću zaboraviti. Sećam se Berlina u četvrtfinalnom meču. Uvek sam imala neverovatne borbe protiv Svetlane Kuznjecove, ali najteža protivnica sa kojom sam igrala bila je Karolina Pliškova. U poslednje dve godine moje karijere igrale smo nekoliko puta i za mene je njen nepredvidivi servis uvek bio izazov.

Koji meč želite da ponovite iz svoje karijere?





Želela bih da ponovim finale Australijan Open-a protiv Šarapove 2008. godine. Bio je težak prvi set, 4:4 i 30-30, a ona je servirala. Lagano sam odigrala forhend dropšot i loptica je otišla u mrežu. Izgubila sam taj poen, iznervirala se i izgubila set, mislim 7:5. Od tog trenutka nisam mogla to da pustim u mojoj glavi. Obično zaboraviš i kreneš dalje prema sledećem poenu, ali nekako nisam mogla da zaboravim taj poen. Igrala sam tako dobro na tom turniru, tako da bih volela da ponovim.





Finale AO 2008. (©AFP)

Postoji li neko protiv koga si želela da igraš tokom svoje karijere, a nisi?

Želela bih da sam igrala protiv Monike Seleš, ali naše karijere su samo mimoišle jedna drugu. Srela sam je nekoliko puta nakon što se povukla i ona je veoma stidljiva i veoma skromna. Volela bih da sam igrala sa njom. Ona je tako neverovatna osoba.

Koliko je Novak Đoković uticao na tvoju karijeru?





Zajedno smo odrasli u Srbiji i počeli smo da igramo tenis u slično vreme - ja godinu dana kasnije. Tada smo imali 10 ili 11 godina i igrali smo mnogo malih turnira u Srbiji. Kasnije smo postali vrlo bliski prijatelji. Tokom godina on je imao svoj put i ja sam imala svoj, ali ono što je postigao zaista je neverovatno.

Misliš li da Novak može završiti karijeru sa najviše muških grend slem titula?

Verovatno, zato što je vreme na njegovoj strani. Sigurno mu je ostalo bar još dve godine da to postigne i to je jedan od njegovih najvećih ciljeva.





Kakvo je tvoje mišljenje o tome što se Kim Klajsters vraća profesionalnom tenisu?





Kim mi je bila mentor, provodila sam puno vremena razgovarajući s njom. Postale smo prijateljice, dobila je Džejdu, vratila se i osvojila grend slem. Neverovatno je šta je postigla. I dalje je toliko poštujem, sada je samo teško zamisliti da se vrati nakon što ima troje dece i toliko dugo je van igre - ne zato što nije u formi, već zato što telo jednostavno reaguje drugačije. Kada si van takmičenja shvatiš koliko je mnogo vremena potrebno da se finese usavrše, a ona je odsutna već neko vreme. Gledala sam neke njene mečeve i sjajno je udarala loptu, ali zaista se nadam da će moći da se vrati na taj nivo da igra kao nekada. Lično, ne mislim da će joj biti lako nakon toliko godina.

Mislite li da Serena Vilijams može osvojiti još jednu grend slem titulu i upisati se u istoriju tenisa?

Mislim da je kod Serene osvajanje tog dodatnog grend slema više stvar psihološkog pitanja nego da li ona to može. Serena je od rođenja deteta bila u toliko grend slem finala, samo je stvar emocija da načini taj korak i osvoji titulu.

Kome će ovaj produženi odmor više ići u prilog - starijim, iskusnijim igračima ili mlađim igračima?

Mislim da je to veoma izazovno. Ne bih nikako volela da sada prolazim kroz to. Bila sam povređena dva meseca i bilo je dovoljno teško. Neki igrači se lakše naviknu na ovakve situacije - budu povređeni po nekoliko meseci, ali se vrate i budu jaki kao i pre. To je veoma individualno, ali mogli biste pomisliti da će to dati prednost mlađim igračima, jer bi njima bilo lakše da uđu u ritam meča.

Postoji li nešto što ti nedostaje iz teniske karijere?

Nedostaje mi takmičenje. Smešno je, jer kad sam počela da igram, tada sam već imala 15 ili 16 godina, plašila sam se kada god bih se našla na centralnim terenima. Nisam volela da budem u centru pažnje. Sada mi to nedostaje i nekako je čudno. Kada gledam svoje prijatelje kako igraju i kada gledam turnire, zaista želim da ponekad mogu da budem tamo i da se takmičim jer to je deo koji volim. Volim ta putovanja, da se srećem sa prijateljima i putujem po svetu. Ali onda pomisliš na sve ostalo što ide uz to, i mogu reći prilično sam srećna.