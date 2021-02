Kakav bi to bio dan slave za Lasla Đerea kada bi sutra ujutru napravio senzaciju i eliminisao Rafaela Nadala sa Australijan opena.

Zvuči kao nemoguća misija za momka iz Sente, ali i slabiji od njega su znali da naprave čuda. Pa, zašto se ne bi i on nadao da može da servira jedno, na grend slemu koji Nadal najmanje voli i na koji izlazi bez ijednog odigranog takmičarskog meča u 2021. godini, pošto je ATP kup propustio zbog bolova u leđima.

Znao je Laslo prethodnih godina da upiše pobede nad Dominikom Timom, Huanom Martinom Del Potrom, Danilom Medvedevim... Bilo bi fenomenalno da u tu kolekciju doda i Rafu Nadala. Oni će treći po redu izaći na teren Rod Lejver arene, negde oko četiri sata ujutru. Do sada se Đere i Nadal nisu sastajali.

(1.01) Nadal – Đere (20.0)

Ko pobedi, mogao bi da u drugom kolu ukrsti rekete sa – Viktorom Troickim. Selektor srpske reprezentacije igraće u prvom kolu sa Amerikancem Majklom Mouom.

Obojica su do glavnog žreba došli kroz kvalifikacije, a ako je suditi po iskustvu, Troicki je u prednosti, jer je u Melburnu više puta dobacivao do trećeg kola. Viktor i Mou, koji je 177. teniser sveta, do sada nisu igrali jedan protiv drugog, a sutra će treći po redu izaći na teren broj 13.

(1.65) Mou – Troicki (2.11)

Na teremnu broj 12, drugi meč dana igraće Filip Krajinović protiv Robina Hasea.

Filip je pre dve godine došao do trećeg kola Australijan opena i to mu je najdalji domet na svim grend slemovima. Iako je bilo najavljeno da će protiv Nemačke igrati singl meč na ATP Kupu, umesto njega se na terenu pojavio Lajović, ali ostao je upečatljiv Krajinovićev nastup u dublu sa Đokovićem protiv Kanade.

Hase je u jedinom dosadašnjem međusobnom duelu pobedio Krajinovića, pre tri godine na Sinsinatiju. Holanđanin je prošle nedelje igrao na turniru u Melburnu i nije se proslavio, ispao je u drugom kolu od Pabla Kuevasa (2:0).

(1.20) Krajinović – Hase (4.00)

Pobednik ovog meča ići će na boljeg iz duela Pablo Anduhar – Kventin Holis. Iako je Španac daleko bolje rangiran, u prilično je lošoj formi, sa četiri poslednja turnira ispao je u prvom kolu.

(1.45) Holis – Anduhar (2.55)

Danil Medvedev je u paklenoj formi i ne bi trebalo da ima težak zadatak protiv Vaseka Pospišila, iako je i Kanađanin igrao odlično u nastavku prošle sezone, kada je dopušteno da se igra.

Ipak, ruski as je nanizao 14 uzastopnih pobeda, u toj seriji je „tukao“ Đokovića, Nadala, Tima, Zvereva (tri puta), Raonića, Švarcmana, pa nije čudo što ga mnogi vide čak ispred Nadala kao kandidata za titulu u Melburnu.

(1.07) Medvedev – Pospišil (6.80)

Prvi put na velikoj sceni naći će se u utorak ujutru Olga Danilović. Mlada srpska teniserka se probila kroz kvalifikacije do Australijan opena i ovo će joj biti prvi nastup na grend slemu.

Žreb je nije pomazio, pošto će za protivnicu imati Petru Martić, 18. teniserku sveta. Njih dve će igrati poslednji meč, u noćnom terminu, na 1873 Areni.

(1.35) Martić – Danilović (2.90)

I Olga i Petra su igrale prošle nedelje na turniru u Melburnu. Srpkinja je eliminisana u prvom kolu od Gretje Minen sa 2:0, a Hrvatica u drugom od Šelbi Rodžers takođe sa 2:0.