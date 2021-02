Dušan Lajović je posle više od tri sata pobedio Pedra Martineza 6:7, 7:5, 6:1, 6:4 i plasirao se u četvrto kolo Australijan opena u kome će igrati sa šestim nosiocem Aleksandrom Zverevim koji je bio bolji Adrijena Manarina - 6:3, 6:3, 6:1.

Srpski teniser je plasmanom u narednu rundu izjedančio najbolji učinak na grend slem turnirima s obzirom na to da je 2014. igrao u osmini finala na Rol Garosu.

Dugo su u prvom setu oba tenisera držala svoj servis. Onda je Španac uspeo da napravi brejk za 5:4 i da servira za prvi set. Izgradio je čak tri set lopte. Duci ih je sve spasao i uzvratio brejkom. Odlično je počeo i u taj brejku. Poveo je 3:0. Martinez nije digao ruke, pa je i taj gem otišao u "produžetak" koji je španski teniser dobio 8:6.

Ništa manje drame nije bilo ni u drugom setu koji je Lajović otvorio brejkom. Kao Martinez u prvom delu meča i on je sada na 5:4 imao šansu da na svoj servis završi set. Nije uspeo. Ali je odmah u narednom gemu napravio brejk i stvorio drugu šansu. Ovog puta je rutinski iskoristio.

To kao da je bio zamajac srpskom teniseru odigra praktično bez greške treći seti koji je završio samo za 23 minuta. Ali, znao je da Španac neće tek tako da odustane. Podigao se Martinez na noge u četvrtom setu. Skoro 40 minuta nije bilo brejk lopte do koje je prvi stigao Lajović. Ujedno bila je to i prva lopta vredna osmine finala. Nije je materijalzovao, ali jeste već seledeću...

AUSTRALIJAN OPEN - 3. kolo

Dimitrov - Karenjo Busta 1:0 (6:0, 1:0)

Manarino - Zverev 0:3 (3:6, 3:6, 1:6)

Martinez - Lajović 1:3 (7:6, 5:7, 1:6, 4:6)

Karacjev - Švarcman 3:0 (6:3, 6:3, 6:3)

Fuskovič - Raonić (u toku)

Šapovalov - Ožije Ajasim (u toku)

Tim - Kirjos (u toku)

10.30: Đoković - Fric