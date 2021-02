Novak Đoković ostao je jedini srpski predstavnik na Australijan openu u singlu, braniće čast Srbije na prvom grend slemu sezone, koji protiče u znaku tenisera iz slovenskih zemalja. Ranjen je kralj Melburna, ali uprkos komplikacijama, povredi i otežanom kretanju, ruši prepreke pred sobom. Ne juriša, ali polako i sigurno krči put ka devetom šampionskom zvanju u Melburnu. U četvrtfinalu Australijan openu sa druge strane mreže sačekaće ga stari znanac Aleksander Zverev, jedan iz plejade tenisera od kojih se očekuje da u nadolazećim godinama preuzmu štafetu od trojice nedodirljivih.

Ime Aleksandera Zvereva je urezbareno u stranicama svetskog tenisa, ali da bi stao u red velikana, moraće u eri Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera zlatnim slovima da se upiše na grend slem turnirima, što mu do sada nije polazilo za rukom. Svetski broj jedan prkosi povredi, kritikama i zluradim komentarima. Od trenutka kada je Novak proklizao na Melburn znaku protiv Tejlora Frica, krenule su priče o stepenu povrede. Srpski as ne obazire se preterano na komentare koji svakodnevno isplivavaju, što od kolega, što sa drugih strana. Maksimalno je fokusiran i podređen ostvarenju cilja – osvajanju devete krune u Melburnu i 18. grend slema.





Ranjeni lav je najopasniji. Povreda je saterala Novaka Đokovića uz zid. Iz klopke se izvukao. Prebrodio je bolove, dobio bitke protiv Tejlora Frica i Miloša Raonića, i konačno imao malo više vremena za odmor, koji mu je bio neophodan. Nije se Novaku otvorio put do finala na Australijan openu, ide onom težom stazom i potvrđuje da mu je Melburn druga kuća. Prvi reket sveta će u četvrtfinalu imati najteži zadatak do sada. Aleksander Zverev je na putu do četvrtfinala rivalima prepustio samo jedan set, i to u prvom kolu. A, već je bio koban u Australiji po jednog srpskog predstavnika – Dušana Lajovića.

Nema Novak Đoković sa Aleksanderom Zverevim istoriju duela dugačku poput one sa Rafaelom Nadalom, Rodžerom Federerom, Endijem Marijem... Ali, srpski teniser i Nemac poslednjih godina sve češće dele megdan, a Aleksander Zverev je umeo da na velikim takmičenjima na poslednjoj prepreci do trona zaustavi Novaka Đokovića. Svetski broj jedan vodi sa 5:2 u međusobnim duelima protiv sedmog reketa sveta, a oba trijumfa Zverev je ostvario u finalima. Do jedine titule na završnom mastersu sezone Zverev je 2018. godine došao preko petostrukog šampiona, a Novaku je to bio drugi poraz u finalu u Londonu. Prethodno je Zverev nadigrao Novaka i u finalu mastersa u Rimu u njihovom prvom direktom okršaju.

Vezao je Novak Đoković četiri trijumfa protiv Aleksandera Zvereva, pronašao je dobitničku formulu protiv nemačkog tenisera. Na ATP kupu pred početak Australijan opena, Đoković je savladao Zvereva posle preokreta. Na grend slemu turnirima sastali su se samo na Rolan Garosu, a srpski as je bio maksimalan.

Počeo je znatno lakše Novak da izlazi na kraj sa Zverevim, a najveća nepoznanica pred osmi sudar Srbina i Nemca biće stepen Đokovićeve pokretljivosti. Oslanjanje na desnu nogu i nagli pokreti zadavali su glavobolju Novaku. Pokušavao je sa skraćivanjem poena i dobrim servisima da izbegne duge razmene i šetanje po terenu. Nije to bila igra na koju je Novak navikao, ali su ga okolnosti primorale da se na to.

Dobri serveri ne mimoilaze Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu. Ubitačni početni udarci sa osnovne linije otežavali su mu posao, a sa druge strane mreže će ga u četvrtfinalu sačekati još jedan dobar server, ali i igrač kojem to nije glavno oružje za razliku od Frica i Raonića. Imaće Novak za protivnika svestranijeg tenisera, a ključ bi mogao da leži u prvom setu. Aleksander Zverev nije poznat kao igrač koji se lako nosi sa pritiskom. Osvajanje prvog seta i rani brejk u drugom završavaju pola posla jer će kod Zvereva nervoza rasti kako meč bude odmicao. Pogodna okolnost za Novaka je što Zverev ima "žute minute" i upada u očajnu servis fazu nakon perfektnih gemova. Čekaće Novak pravi trenutak za napad, a jedan brejk u setu mogao bi se ispostaviti presudnim. Đoković i Zverev će na teren od 10.30 po srednjeevropskom vremenu, a za stanovnike Starog kontinenta i noćne ptice prvi meč dana u muškom singlu rezervisan je za okršaj Grigora Dimitrova i Aslana Karaceva od 05.00.

(1.40) Grigor Dimitrov - Aslan Karacev (2.70)

Grigor Dimitrov je rasturio Dominika Tima u osmini finala Australijan opena i zakazao meč sa najprijatnijim iznenađenjem turnira – Aslanom Karacevim. Ruski teniser je plasmanom u četvrtfinale napravio senzaciju. Postao je prvi kvalifikanst na grend slem turnirima koji je ušao među osam najboljih od Bernarda Tomića 2011. na Vimbldonu i Gorana Ivaniševića 1989. godine na Australijan openu. Takođe, Karacev je najslabije rangirani teniser od Huana Martina del Potra koji se domogao četvrtfinala. Del Potru je to pošlo za rukom 2016. godine na US openu, a prethodno je Aleks Radulesku kao debitant na Vimbldonu 1996. godine ušao u četvrtfinale.

Rus je napravio senzaciju, pobrao je simpatije i ima priliku da napravi nešto veliko. Dokazao je da može da se nosi sa najboljima, da ga pritisak ne sputava ili bolje rečeno da ga uopšte ne oseća. Više nije anonimus, sada su sve oči uprte u njega, pa ostaje da se vidi da li će nastaviti sa blistavim partijama i prirediti novo iznenađenje.