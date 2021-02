Čekaju se još po četiri učesnika i učesnice četvrtfinala Australijan Opena u obe konkurencije. Mesto među najboljih osam u muškoj već su obezbedili Novak Đoković i Aleksander Zverev, kao i Grigor Dimitrov i Aslan Karatsev koji je mimo svih očekivanja uspeo da dosegne najveći uspeh u dosadašnoj karijeri.

Koji teniseri će činiti preostala dva četvrtfinalana para biće poznato nakon mečeva koji su na programu u noći pred nama. Najviše pažnje svakako privlači duel starih znanaca Rafaela Nadala i Fabija Fonjinija (05.00). Četiri puta u karijeri iz 16 pokušaja Italijan je uspevao da iznenadi jednu od najvećih figura belog sporta svih vremena. Uprkos tome, pred duel na Rod Lejver areni važi za izrazotog austsajdera.

Nadal igra nepogrešivo od prve runde. Bez izgubljenog seta redom je eliminisao Lasla Đerea, Majkla Moha i Kamerona Norija. Istina, pravi ispiti za Španca tek dolaze dolaze počevši od 17. na ATP listi. Poslednji špansko-italijanski okršaj pripao je Rafi, koji je na Mastersu u Montrealu 2019. dozvolio rivalu da uzme prvi set (6:2), a potom ga okrenuo. Nešto ranije iste godine Fonjini je eliminisao Nadala u polufinalu njegovog Monte Karla, gde je na kraju i uzeo trofej pobedom protiv Dušana Lajovića.

Fonjinji je prethodno sa prvog Gren Slema sezone ispratio Erbera, Karuza i De Minora, a za iznenađnje protiv drugog favorita za osvajanje Ozi Opena biće mu potrebna jedana od partija karijere. Nešto poput one iz 2015. godine. Tada je savladao Nadala u trećem kolu US Opena u pet setova za nešto manje od četiri sata. To je ujedno bilo i njihovo jedino sučeljavanje na Gren Slem turnirima.

Pobednik meča Fonjini – Nadal igraće sa boljim iz verovatno najkonkurentnijeg duela osmine finala kada je u pitanju donji deo žreba. Šesti na ATP listi Stefanos Cicipas boriće se sa devetoplasiranim Mateom Beretinijem (10.30) kojeg je pobedio oba puta u takmičarskim međusobnim duelima. Premijerno su se sastali u kvalifikacijama za US Open 2017, a dve godine kasnije Grk je bio bolji u tri seta upravo u Melburnu gde će se i sada sastati. Italijan je željan osvete i daljeg pomeranja granica u Australiji pošto mu je četvrta runda već najdalji domet karijere.

Pre pomenutih mečeva na teren će ruski predstavnici i to sa epitetima izrazitih favorita - Danil Medvedev protiv Amerikanca Mekdonalda,Rubljov na Norvežanina Ruda. Naravno, nezgodniju prepreku ima Rubljov pošto mu sleduje okršaj sa 28. teniserom sveta. Ako favoriti ne budu zakazali, dobićemo jedno rusko četvrtfinale.

Četiri duela su na programu i u konkurenciji dama. Mečevi Svitolina – Pegula, Brejdi – Vekić i Mertens – Muhovapredstavljaće uvertiru za ono što svaki australijski ljubitelj tenisa čeka. Okršaj vodeće na WTA listi Ešli Barti sa Amerikankom Šelbi Rodžers (eliminisala Olgu Danilović u drugoj rundi). Obe teniserke su dosadašnje prepreke preskočile bez izgubljneog seta, ali je Barti dobila oba dosadašnja međusobna duela od kojih je jedan bio upravo na prvom Gren Slemu sezone.

