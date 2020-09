Antiklimaks u Rimu nakon što je i dalje aktuelni vladar Rafael Nadal rano i nadasve neočekivano ispao i tako nas lišio rekordnog 56. odmeravanja sa najvećim rivalom. S druge strane Novak Đoković je uz malo buke i dosta nervoze odradio praktično besprekorno svoj deo posla u Večnom gradu, gde danas od 17 časova juri petu titulu u 10. finalu ovog prestižnog mastersa.

Protivnik mu je Dijego Švarcman, "atomski mrav" tenisa. Momak iz Buenos Ajresa omalenog rasta napravio je rezultat karijere, zabeležio pobedu nad Rafom, a potom na jedvite jade sinoć nad Denisom Šapovalovim i na tom valu sreće i samopouzdanja ulazi u borbu sa najboljim. Borbu, čini se unapred izgubljenu, i to iz više razloga.

Pre svega, tu je suvi kvalitet našeg asa koji može da "iscedi" kada god se nađe u neprilici. Ove sedmice ne igra vrhunski, ali samo jedan izgubljen set na putu do finala pokazuje koliko je neverovatno kompetitivan. Sem toga, prvi reket sveta, koji će sutra kada izađe nova ATP lista i zvanično prestići sa 287 sedmica vladavine drugoplasiranog na večnoj listi, legendarnog Pita Samprasa, nije u četiri odmeravanja izgubio od današnjeg rivala. Između ostalog i prošle godine na istom mestu, samo u polufinalu. I tada je bilo gusto, Švarcma je otkinuo set u taj-brejku, te se slično može očekivati i ovoga puta.

Argentinac je pored uspeha karijere na putu da prvi put uđe u Top 10, što mu je pre dve godine umalo pošlo za rukom, ali je najviše što je uspeo do 11. pozicije. U pitanju je teniser koji tempom i neumornim trčanjem tera protivnike na greške, slično kao što je do pre neku godinu radio David Ferer. U suštini, taktika koja najbolje pali upravo na šljakastoj podlozi gde je defanziva ključna.

No, problem je u tome što nema dovoljno kvalitetne udarce, posebno iz servisa što mu se u duelima sa Novakom pokazuje uvek kao kobno. Đoković je najbolji svih vremena kada čeka servis i to svi dobro znaju. Kažnjavaće ga neprestano i ukoliko naš as bude dobro čuvao svoj gemove, pobeda se ne dovodi u pitanje.

Đoković i Švarcman (©AFP)

Đoković je prilično fizički odmoran, iako je i on imao teške mečeve, a Švarcman je sinoć preko tri sata "obarao ruke" sa Šapovalovim i veliko je pitanje koliko će biti svež danas. U početku se to možda neće osetiti, ali ako meč potraje, teško će moći da ide u korak sa Đokovićevim tempom.

Sve je, praktično na strani prvog reketa sveta, ali Argentinac nema šanse tako lako da se preda. Jednostavno, to nije njegov manir, te će siguno dati sve od sebe ne bi li potvrdio najveći uspeh u karijeri, a pritom bi na istom turniru savladao prva dva igrača sveta. Možda i dva najbolja svih vremena, što bi bio uspeh za sebe. Zato možemo da očekujemo da otkine ponovo jedan set, što je naš drugi predlog za klađenje.

Dolazak publike, istina u malom broju pomaže teniserima da ponovo osete tribine i tako daju sve od sebe. Biće to dodatan motiv za momka iz Buenos Ajresa, ali će teško zaustaviti Đokovića, kojem je ovo rekordno 52. masters finale na putu do rekordne 36. titule. Za one hrabrije kladioce zato predlažemo prelaz 2-1 sa kvotom 7,00.