Odavno, a možda i nikada deo sada jedan ATP turnir kategorije 500 nije imao ovako kvalitetan žreb, možda jedino Bazel i to kada su igrali zajedno domaćin Rodžer Federer i Novak Đoković. No, čak šest igrača iz Top 10, to je kvalitet ne mastarsa, nego grend slema.

RASPORED MEČEVA

Istina, Veliki trojku ove sedmice na Lepom plavom Dunavu predstavlja samo Nole, ali tu su i Stefanos Cicipas, Danil Medvedev, domaćin i aktuleni prcvak Dominik Tim, Dijego Švarcman, Karen Hačanov, Sten Vavrinka, Andrej Rubljov, Denis Šapovalov, Gael Monfis... Zaista teniska imena od kojih zastaje dah, i svi su u Beču!

To je u suštini rezultat ove posebne,“korona“ sezona, te samim tim iznuđenog kalendara, ali i sistema bodovanja gde do 8. marta 2021. neće biti gubljenja bodova, osim na završnom mastersu, te takmičari traže prilike, kao i naš as, da dodaju gde se može.

(1,55) KARENJO BUSTA – MONFIS (2,29)

Od ovih nabrojanih prisutnih suprezvezda belog sporta, one najveće se čuvaju za utorak, a danas će se narfodu Austrijskome predstaviti Monfis, Rubljov i Šapovalov. Iskusni Francuz igra možda i najzanimljivi meč dana pošto će mu protivnik biti Pablo Karenjo Busta. Monfis vodi sa 3-1 u međusobnim obračunima, ali poslednji put su igrali još pre četiri godone. Španac, trenutno 15. na svetu je u nastavku ove sezone odigrao odlično na dva grend slema, za razliku od Monfisa koji ima tri meča i tri poraza od kako je restartovala 2020, te je janso kome ovde dajemo prednost.

(1,05) RUBLJOV – GOMBOŠ (7,70)

Nakon njih dvojice na Centralni teren u Beču izlazi Rubljov gde ga čeka relativno lagan zadatak, pošto će se odmeriti sa kvalifikantom iz Slovačke, Norbertom Gombošom. Ovde je sve jasno, to kaŽe i kvota 1,05, a za one koji žele nešto više osim da malo pojačaju ukupan koeficijent na tiketu tu je da se očekuje mali broj gemova.

(1,12) ŠAPOVALOV – RODIONOV (5,30)

Nešto slično moće se očekivati i na duelu Šapovalova i Jurija Rodionova. Kanadski as je u odličnoj formi, jedan je od najboljih na svetu, aprvi protivnik mu je domaći tensier koji je samo na osnovu toga dobio specijalnu pozivnicu organizatora, pošto kao 153. na svetu ne zaslužuje da se nađe direktno u galvnom žrebu.