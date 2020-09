Iako se to znalo i juče bilo je potrebno da se sačeka ishod finala rimskog mastersa i da se uz te bodove pogleda stvarno stanje stvari na ATP listi.

A ono kaže - hegemonija. Jedan čovek godinama, gotovo bez prave konkurencije vodi svet belog sporta već 287. sedmicu. Novak Đoković je danas i zvanično preuzeo drugo mesto na večnoj listi od svog idola Pita Samprasa i sada je pred njim samo Rodžer Federer sa rekordnih 310. nedelja vladavine.

Zahvaljujući jučerašnjoj petoj tituli u Večnom gradu, rekordnom 36. mastersu, odnosno 81. ukupno ATP trofeju, Đoković je povećao prednost nad najbližim pratiocem i jedinim koji može da ga ugrozi do kraja godine, Rafaelom Nadalom iako je ovaj optirao da iskoristi trenutna pravila o plasmanu i bodovima te je zadržao ceo plen, to jest 1.000 poena iz Rima od prošle godine kada je podigao pehar. I tako zadrži kakvu-takvi šansu da u narednom periodu prestigne Đokovića. Naravno, pre toga mora da pazi i na svoja leđa pošto mu je šampion US Opena Dominik Tim za petama i mogao bi da ga prestigne do kraja takmičarske godine.

S druge strane, Đoković je sada siguran na prvom mestu do 9. novembra kada će sakupiti 293 sedmice vladavine. Kao datum mogućeg stizanja Federera, ukoliko ostane dotle lider, navodi se 1. mart naredne godine. Što se tiče ostatka karavana nije bilo značajnijih promena, sem da je Top 10 dobio novog "stanara", a to je mladi Kanađanin Denis Šapovalov, polufinalista u Rimu, pošto je izgurao Španca Roberta Bautista Aguta.

Đoković i Sampras (©AFP)





Osim Novaka Đokovića, srpski tenis u Top 100 ima još četiri asa, ali ni oni nisu značajno promenili pozicije. Tako su Dušan Lajović i Filip Krajinović napredovali za jedno mesto na 24, odnosno 28, dok su Miomir Kecmanović i Laslo Đere nazadovali za jedno, pa je mladi Beograđanin sada 40, a as iz Sente 72 na svetu.

ATP Top 10: 1. Novak ĐOKOVIĆ (Srbija) 11.260 poena, 2. Rafael NADAL (Španija) 9.850, 3. Dominik TIM (Austrija) 9.125, 4. Rodžer FEDERER (Švajcarska) 6.630, 5. Danil MEDVEDEV (Rusija) 5.890, 6. Stefanos CICIPAS (Grčka) 5.175, 7. Aleksander ZVEREV (Nemačka) 4.650, 8. Mateo BERETINI (Italija) 3.030, 9. Gael MONFIS (Francuska) 2.660, 10. Denis ŠAPOVALOV (Kanada) 2.660.

Srbi u Top 100: 1. ĐOKOVIĆ 11.260, 24. Dušan LAJOVIĆ 1.740, 28. Filip KRAJINOVIĆ 1.628, 40. Miomir KECMANOVIĆ 1.258, 71. Laslo ĐERE 797.