Prethodne dve runde preskočio je bez borbe, pa Filipa Krajinovića od polufinala ATP turnira u Minhenu deli prepreka u vidu Jana-Lenarda Štrufa (11.05). Oba igrača bore se za prvi plasman u završnici ove sezone. Srpski teniser je četvrti nosilac na Otvorenom prvenstvu Minhena, dok je domaći igrač postavljen za sedmog.

Krajinović je trenutno na 36. mestu ATP svetske rang liste i tek treba, dakle, da odigra meč u Bavarskoj, pošto je bio slobodan u prvom kolu, a potom se njegov protivnik u osmini finala Janik Hanfman povukao zbog povrede. Nakon lošeg starta sezone, Filip je u poslednje vreme imao neke obećavajuće rezultate na šljaci, stigavši do osmine finala na Mastersu u Monte Karlu i četvrtfinala na nedavno završenom Serbia Openu u Beogradu.





Srbin se ističe napadačkom igrom sa osnovne linije, izuzetno je svestran i veoma ga je teško pobediti kada je u formi. Iako su dvojica rivala na rang listi vrlo blizu jedan drugom, Krajinović u duel ulazi kao blagi favorit.

Sa druge strane, Jan-Lenard Štruf je sedmi nosilac na Otvorenom prvenstvu Minhena i igra vrlo sličan napadački stil tenisa kao i njegov protivnik. Kao i Krajinović, i on je do sada imao razočaravajuću godinu, ali izgleda da pronalazi formu u Bavarskoj pobedama nad Andrejem Martinom i Dominikom Kepferom, čime je stigao do borbe za polufinale. Iako je igrač nižeg ranga, ima prednost što igra kod kuće.

Štruf će pokušati da stigne do svog drugog minhenskog polufinala, posle sedam godina pauze. Svetski broj 44 izgubio je jedini prethodni meč protiv Krajinovića u tri seta na ATP turniru u Hamburgu 2014. godine.

"Zaista se radujem meču protiv Filipa Krajinovića. Mislim da će to biti veoma težak duel. Igrao sam protiv njega u Hamburgu pre sedam godina i izgubio u tri seta. Nadam se da ću sada da se revanširam", rekao je Štruf.

Pobednik ovog okršaja sastaće se u polufinalu sa boljim iz okršaja Aleksandera Zvereva i Ilje Ivaška (12.30).

ATP MINHEN - ČETVRTFINALE

Petak

11.05: (1,50) Krajinović - Štruf (2,41)

12.30: (1,30) Zverev - Ivaško (3,20)

13.55: (1,12) Rud - Milman (5,30)

15.20: (1,55) Basilašvili - Gombos (2,29)

*** kvote su podložne promenama