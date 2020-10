Rolan Garos tek što se završio, tek što je crvena šljaka na Filip Šatrijeu konačno dobila „slobodan dan“ nakon dve sedmice gaženja, a teniski karavan se nastavlja.

RASPORED MEČEVA (-1 Č)

Ove sedmice igraju se tri ATP turnira, u Sankt Peterburgu, Kelnu i na Sardiniji, lia najkvalitetniji, što po statusu, što učesnicima i novčanoj nagradi je u ruskoj carskoj prestonici. U pitanju je ATP 500 turnir (klasa ispod mastersa) koji se održava od 1995. u zatvorenom na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 1,24 miliona dolara.

Titulu je poršle godinje osvojio Danil Medvedev, a i ove je prvi favorit. No, jedan prekaljeni as čeka priliku da zablista. U pitanju je Sten Vavrinka, trostruki grend slem šampion. Kvalitet tenisa neverovatnog Švajcarca je dobro poznta, ali je jedini porblem to što mu se retko „javlja“. Dok je bio mlađi glavni razlog za to je bio nesportski život, te je na manjim turnirima umeo da se zapije prvo veče i da odmah na početku, mamuran izgubi. Dešavalo mu se to previše puta u karijeri koja je, da je bio odlučniji i zreliji, možda mogla bti još bolja. A možda i ne.

(1,55) VAVRINKA - EVANS (2,29)

Ali, godine su ga stigle,. klabing ga više ne intersuje toliko, a i teško da bi usred trećeg vala pandemije mogao gde da nađe dobar probod. Istina, u Rusiji je lako naći partnere za alkoholisanje, pa ako mu baš prigusti, tu su... No što se tiče tenisa danas je pred njim potencijalno težak duel iz kojeg ipak očekujemo da izađe kao pobednik.

Bče to boj između 18. i 35. igrača sveta. Vavrinka je slavio na sva tri dosadašnja odmeravanja sa Britancem, od čega dva puta u istim uslovim kao što ih očekuju danas, tj na tvrdoj podlozi u hali. Ali, oba puta je bilo tesno, te se ovde može očekivati taj-brejk ili treći set.

(1,35) GERASIMOV - DONSKOJ (2,90)

Pre Vavrinke i Evansa na centralni teren u Sankt Peterburgu istrčavaju Jevgenij Donskoj i Jegor Gerasimov. Ovo će biti peto odmeravanje 121. i 85 reketa sveta, a vodi Belorus Gerasimov sa 3-1. Osim poslendjeg, sva četiri susreta su išla u treći set, tako da bi se i ovde to moglo pojuriti. Kao i pobeda Gerasimova.