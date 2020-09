Iako njujorška avantura, to jest US open još nije završen, deo ove potpuno pomerene teniske sezone zove na Stari kontinet. A prva stanica su Alpi, to jest Kicbil čime se TAP i zvanično vraća, to jest seli u Evropu.

U pitanju je manje ATP 250 takmičenje na otvorenom na crvenoj šljaci, čime se najavljue prvo rimski masters iduće sedmice, pa odmah nakon njega i Rolan Garos. U Austriji je na redu prvi dan takmičenja u glavnom žrebu, na programu su četiri meča na Centralnom terenu, a mi ćemo ovaj put „obraditi“ dva.

Od 14 časova se očekuje da jedna od naših predstavnika, Miomir Kecmanović (tamo su još Dušan Lajović, Laslo Đere i Nikola Ćaćić) ukrsti rekete sa Keijem Nišikorijem. Pravi mali derbi u kojem bi mladi Beograđanin mogao da pokaže koliko je napredovao. Častan poraz u drugom kolu US opena i to nakon četiri tesna seta protiv finaliste Sinsinati mastersa, Španca Roberta Bautiste Aguta dokaz je da uskoro od njega treba očekivati velike rezultate. Istina Nišikori je odličan, iskusan teniser, ali nije baš verziran za šljaku što bi moglo da pomogne srpskom reprezentativcu. Nišikori je preskočio turnire u Njujorku, te je odmoran, ali ipak još „zarđao" stigao na Alpe, te se može očekivatio dobra borba. Možda i u tri seta.

Prvi dan na Centralnom terenu u Kicbili zatvara još jedan Japanac, Jošihito Nišioka u pokupaju da zaustavi Gvida Pelju, Iskusni Urugvajac je, kao i većina Južnoamerikanaca specijalista za šljaku, pa ovde tipujemo na njega.