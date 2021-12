Balkanski derbi u Madridu: Đoković i hrvatski dubl su fiksevi, prvi singl odlučuje

Reprezentaciju Srbije dele dva koraka od druge Salatare, i baš kao i kada je jurišala na prvu 2010. godine, u polufinalu udara na Hrvatsku. Na putu Srbije do trećeg finala i šanse da drugi put ispiše istoriju sa najboljim svetskim teniserom stoji dvostruki osvajač Dejvis kupa, koji ne pamti po dobru duel sa Srbijom u prestižnom takmičenju.

Srbija predvođena Novakom Đokovićem, sadašnjim selektorom Viktorom Troickim, Jankom Tipsarevićem i Nenadom Zimonjićem pokorila je Split – jedini poraz upisao Viktor Troicki protiv Marina Čilića – i umarširala u finale sa Francuskom, i podigla Salataru. Pet godina kasnije Srbija je u Kraljevu bila još ubedljivija – dobila je 5:0.

Vreme je za treće poglavlje. Vreme je za "balkanski derbi".

Novak Đoković (©Reuters)

Srbija za treće finale i priliku da stane rame uz rame sa Hrvatskom i Rusijom – mogla bi da je sačeka u finalu ukoliko eliminiše Nemačku – i drugi put prigrli Salataru, a treći put nađe se u bici za trofej. Nepoznanica nema previse. Zapravo, postoji samo jedna: Ko će biti druga tabla kod Srbije i Hrvatske?

Sve ostale karte položene su na talon i jednako vrede. Obe reprezentacije imaju po jednog jakog štiha. Srbija računa na bod Novaka Đokovića, a Hrvatska isto tako na bod u dublu koji čini najbolji par današnjice. Koplja će se lomiti na drugoj tabli.

KO PROLAZI U FINALE:

(1.45) SRBIJA - HRVATSKA (2.75)

Može Srbija da zagorča godišnjicu Hrvatskoj, pošto se sutra navršava 16 godina od prve titule u Dejvis kupu. A, u susedstvu ne vlada optimizam. Nikola Pilić je 2005. doveo Hrvatsku na tron, 2010. je u nacionalnom timu Srbije radio kao savetnik, a pred novi “večiti derbi” nema dilemu ko je bliži finalu.

“Postoje dve opcije. Jedna je da govorim objektivno, a druga je da budem subjektivan. A, ako ćemo objektivno, gledajući papire i rang-liste, jasno je da je Srbija favorit. Srbi, dakle, moraju dobiti dva singla i doći do 2:0, a u slučaju da nakon pojedinačnih mečeva bude 1:1, onda favorit postaje Hrvatska jer ima jako dobar par”, rekao je Nikola Pilić za Sportske novosti.

Za prvu tablu veliko je pitanje ko će na koga udariti, za drugu je sve jasno: udariće Novak Đoković na Marina Čilića, 20. put u karijeri. Hrvatski teniser samo dva puta uspeo je da mu uzme meru i na tome se temelji optimizam. Ne bude li neočekivanog raspleta, Srbija će na prvoj tabli uzeti bod. Isto tako, u Hrvatskoj unapred upisuju bod u dublu, pošto imaju najbolji dubl na svetu. Razumljivo I zbog čega.

Nikola Mektić i Mate Pavić (©Reuters)

Mate Pavić i Nikola Mektić počistili su rivale u sva tri meča. Splitsko-zagrebačka kombinacija ne samo da nije izgubila set, nego nije dopustila protivnicima da dođu u priliku za brejk, a kamoli naprave ga.

Kao što Srbija računa na bod Novaka Đokovića u singlu, tako i Hrvatska računa na bod od Mektića i Pavića, a da bi on imao težinu, prva tabla Hrvatske ili pak Marin Čilić moraju izvući bod. Kalkulacija je jasna, svako ima svoje adute, i to poprilično jake, a ključan meč mogao bi biti onaj prvi.

Nikola Pilić gotovo da ne daje nikakve šanse Marinu Čiliću protiv Novaka Đokovića.

“Slušajte, recite vi meni, da li biste stavili novac na moldavski Šerif protiv Reala u Madridu u Ligi šampiona? Ne biste. Dakle, u sportu nema garancija. Novak je veliki favorit protiv Čilića, nemojmo to zaboraviti. Ako Marin igra osrednje i ako Novak igra osrednje, zna se ko dobija. Međutim, ponavljam, u sportu ne postoje garancije”.

IZBOR UREDNIKA

Na potezu su selektori. Preostalo je da svaki izvuče još po jednu kartu. Upravo ona mogla bi biti presudna za plasman u finale. Viktor Troicki ima tri opcije: Filipa Krajinovića, Miomira Kecmanovića i Dušana Lajovića. U tri meča rotirao ih je Viktor Troicki, a samo je Dušan Lajović doneo bod Srbiji.

Miomir Kecmanović odigrao je iscrpljujuć meč protiv Miše Kukuškina i veliko je pitanje u kojoj meri je uspeo da se regeneriše. Napravio je Miomir Kecmanović od gotovog veresiju, izgubio je dobijen meč i propisno se potrošio. U igranju na dva dana zamor materijala bi mogao biti presudan faktor da se selektor ne odluči za Kecmanovića.

Dušan Lajović (©Reuters)

Nijedan od pomenutog trojca nije imao dobru godinu, prelila su se prosečna izdanja i na Dejvis kup, pa je Novak Đoković morao da povuče, uprti Srbiju na pleća i ponese je do polufinala. Vremena za predah nije imao. Srpska druga table pala je dva puta u tri dana i Viktor Troicki će morati dobro da izvaga koga će poslati na megdan. A, sva je prilika da će u prvom meču za Hrvatsku zaigrati Borna Gojo, koji je dobio dva meča i postao junak Hrvatske.

Talentovani Splićanin tukao je Lorenca Sonega, napravio je senzaciju, i nametnuo se selektoru kao prvi izbor za drugu tablu. Odigrao je Borna Gojo iznad svih očekivanje, probio je limite. Pitanje je hoće li moći da ponovi impresivno izdanje protiv Sonega – naravno, pod uslovom da on bude izbor za prvi meč – i da li će to biti dovoljno za Dušana Lajovića, Filipa Krajinovića ili Miomira Kecmanovića.

“Nino Serdarušić i Borna Gojo igrali su stvarno pola klase bolje nego što to njihov renking pokazuje. Međutim, hoće li to biti dovoljno za drugog igrača Srbije, to je teško reći. U principu, Srbi su favoriti jer imaju čak trojicu igrača koje mogu postaviti na drugu tablu. Hoće li to biti Dušan Lajović, Miomir Kecmanović ili Filip Krajinović, to ćemo tek videti. Ali, ako bilo ko od njih trojice odigra solidno, najverovatnije bi trebalo da dobije našeg drugog igrača. S druge strane, imate Novaka Đokovića koji je broj jedan i ako se sve bude odvijalo normalno, on bi trebalo da pobedi Čilića”, zaključio je Nikola Pilić za Sportske novosti.

Bude li išlo sve po planu i renkingu, do sudara dubova ne bi trebalo ni da dođe. Ne bi Novak Đoković i Nikola Ćaćić imali ništa protiv da budu uskraćeni za jedan izlazak na teren koji bi bio borba na život i smrt.