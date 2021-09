Beker: Novak pogrešio što je išao u Tokio, nadam se da će sada dobiti pošteniji tretman u javnosti

Poraz Novaka Đokovića u finalu US Opena i propuštena šansa da se zacementira kao najveći teniser u istoriji je i dalje top tema u teniskoj javnosti i medijima širom sveta.

Jedan od onih koji žale za Đokovićevim porazom je njegov bivši trener i prijatelj Boris Beker. Legendarni Nemac kaže da je pritisak na srpskog tenisera uoči finala u Njujorku bio preveliki.

„Nikad nisam video Novaka da plače na terenu. To znači da je došao do emotivnog limita. Ili da ga je prešao. Verovatno su ga ljudi svaki dan posle Vimbldona pitali o osvajanju kalendarskog grend slema ili rekordu od 21 grend slem titule. Očigledno mu je bilo previše. Ipak, uspeo je da suznih očiju poruči Njujorčanima: ’Danas je najlepši dan u mom životu jer sam konačno poštovan i voljen’. I to sve u danu kada je propustio verovatno jedinstvenu priliku u karijeri da osvoji sva četiri u jednoj godini“, rekao je Beker za Evrosport.

Beker je bio ganut završnim scenama u Njujorku.

„Bila je to neverovatna situacija. Lud trenutak. U jednom trenutku smo zaboravili da je pobednik Danil Medvedev. Sve što je napisano pre meča se nije dogodilo. Ali Novak je opet našao iskrene, tople i velike reči u tako teškom trenutku. Poznajem Novaka privatno i profesionalno i mogu da vam potvrdim da je on dobar momak. On je veliki takmičar koji ponekad pretera sa emocijama na terenu, ali kome se to nije desilo? Javnost, uključujući i medije, zaista mora da prihvati da u tenisu ne postoje dve, već tri legende koje imaju velike kvalitete kao sportisti i osobe“.

Nemac se nada da će posle ovoga Đoković dobiti drugačiji tretman u javnosti.

„Nadam se da će ove dve nedelje u Njujorku, finale, govor posle finala i reakcija njujorške publike napokon značiti da ga svi vide u drugom svetlu. Javno je podržao Cicipasa posle kritika zbog toalet pauze i često staje na stranu igrača. To se u javnosti često sakriva ispod tepiha i niko ne želi da to vidi na ispravan način. A jasno je da postoji i Novakova druga strana koja je veoma saosećajna. Zbog njega i njegove porodice se nadam da će konačno dobiti pošteniji tretman u javnosti nego što su ga imali do sada“.

Beker veruje da je Novakovom porazu kumovao odlazak na Olimpijske igre u Tokiju.

„Ako razmišljamo potpuno iskreno, ne verujem da mu je zlatni slem bio u planu. Mislim da je posle Rolan Garosa samo razmišljao o kalendarskom grend slemu. Na početku nije ni želeo da ide u Tokio kako bi se regenerisao i odigrao turneju na tvrdoj podlozi spremajući se za US Open. Sada, iz ovog ugla, svi znamo da je to bilo previše. Ali on je ponosni Srbin i želeo je da predstavlja svoju zemlju. Imao je šansu za zlatni slem. Ali je isto tako i on samo ljudsko biće. Ne može sve da se osvaja, da se bori sa pritiskom i da se ostane fit. Možda mu je posle Vimbldona bila potrebna duža pauza od tri ili četiri nedelje kao što to uvek radi. Putovanja su stresna. Olimpijsko selo, ceremonija otvaranja... Sve je to lepo ali je i neverovatno iscrpljujuće. Mnogo stvari nije otišlo u pravom smeru i na kraju vidimo rezultat“.

Pritisak u finalu je ipak bio veliki...

„Za Novaka je to bio meč koji je pretežak. Nije bio mentalno sposoban da kontroliše emocije. želeo je da uđe u istoriju i da postane najuspešniji igrač svih vremena. Nije želeo da bude jedan od najboljih, već jedini najbolji. Sa pobedom u Njujorku bi podvukao tu večnu crtu između njega i ostalih. Ali nikada ga nisam video tako bezidejnog“.

Nemac ne želi da umanji pobedu Danila Medvedeva.

„Ubeđen sam da će Danil osvojiti još grend slemova. On je najspremniji od cele mlađe generacije. Zna kako da pobeđuje velike mečeve i kako da se priprema za njih. Ne upada tako lako u nervozu i korak je ispred Zvereva i Cicipasa“.