Pobednik duela između Novaka Đokovića i Džensona Bruksbija će u četvrtfinalu US opena igrati sa Mateom Beretinijem. Osmi reket sveta je posle dva sata i 22 minuta borbe na pleća oborio kvalifikante - Nemca Oskara Otea - 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 6:2).

Pokazao je Ote da može da se nosi sa 136 pozicija bolje ranigiranim rivalom, dobio je drugi set uz tri izgubljena gema, ali je u nastavku duela ostao bez snage. U finišu četvrtog seta je pretrpeo i povredu ručnog zgloba posle jednog pada. Zatražio je lekarski tajm-aut, posle kojeg nije mgao da parira Beretiniju.

Iako je već u prvom gemu, na seris Otea, viđena i prva brejk lopta (nije je iskoristio Beretini), jedan od rivala je servis izgubio tek u sedmom gemu. Ponovo je Italijan iznudio šansu za brejk, koji je ovoga puta iskoristio. U nastavku je vrlo sigruno servirao, te je poveo u setovima.

Usledio je odgovor Nemca, koji dolazi do prvog mogućeg brejka u drugom setu i stiže do prednosti 2:0. Odlepio se, sjajno servirao, te nije ponudio rivalu nijednom šansu da mu oduzme servis (doduše nije mogao ni do novog brejka). Uvodna prednost od 3:0 bila je dovoljan zalog, te je poravnao u setovima.

Podigao je osmi teniser sveta svoju igru na viši nivo u trećem setu, došao do brejka u četvrtom gemu i stečenu prednost iskoristio da ponovo pobede i dođe na set od četvrtfinala. Pri zaostatku 2:1 u četvrtom setu, Ote se pao i povredio zglob, posle čega nije bio isti. Rešava Italijan četvrti set za 33 minuta, te sada nestrpljivo čeka ishod duela između Đokovića i Amerikanca Bruksbija.

Ema Radukanu (Foto: AFP)

U konkurenciji dama je mlada britanska teniserka Ema Radukanu nastavila da oduševljava. Na svom drugom gren slem turniru je stigla do četvrtfinal. Za protivnicu je imala Šelbi Rodžers, 107 pozicija bolje rangiranu rivalku, koju je prosto počistila za sat vremena i sedam minuta borbe - 2:0 (6:2, 6:1).

Trijumf 18-godišnje teniserke dodatno dobija na značaju kada se u ozbir uzme činjenica da je Rodžers u prethodnoj rundi savladala prvu teniserku sveta Ešli Barti. Iako je 150. na WTA listi i do glavnog žreba u Njujorku je stigla preko kvalifikacija, domogla se osam najboljih i to bez izgubljenog seta. Impresivno. Teniski svet je dobio još jedno čudo.

Interesantno je da je Rodžers odmah napravila brejk i potom povela sa 2:0. Usledio je uragan mlade Radukanu, koja je vezala 11 dobijenih gemova. Trgla se Rodžers u finišu drugog seta, imala čak i dve brejk prilike da se vrati u meč, ali je talentovana Britanka dokazala da je spremna da pokori svet "belog sporta". Spasila je brejk i potom realizovala četvrtu meč loptu. Napravila je ogroman uspeh i čini se da ne planira da stane.

U četvrtfinalu će igrati sa olimpijskom šampionkom Belindom Benčić, koja je pokazala da je u sjajnoj formi, trijumfom nad osmom teniserkom sveta Igom Švjontek (2:0 - 7:6, 6:3).

US OPEN - OSMINA FINALA

Ponedeljak

Zverev - Siner 6:4, 6:4, 7:6

Opelka - Heris 7:6, 4:6, 1:6, 3:6

Beretini - Ote6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Utorak

Đoković - Bruksbi (u toku)