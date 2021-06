Na prvi pogled deluje da bi okršaj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala mogao da bude istorijski i da bi ishod mogao da ima veliki uticaj na trku za najboljeg tenisera sveta. Svakako će svetska teniska publika prisustvovati ne običnom meču, već istoriji, a sudeći po rečima Bogdana Obradovića, bivšeg selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije, gledaćemo mi ovu dvojicu majstora još na delu, te ovo ne mora nužno da bude presuđujući duel u borbi za najviše osvojenih grend slemova.

Stigli su do devedesetog metra u trci, ne možemo suditi sada kraj. Ostalo je još 10 metara, ili još četiri-pet sezona na vrhunskom nivou, kako kaže Obradović. Na ovu dvojicu treba gledati kao na nekoga ko ima 30 ili 29 godina, kao na pet godina mlađe tenisere od onoga što piše u ličnoj karti, ističe Obradović.

Teniski stručnjak dalje objašnjava da takmičari u belom sportu ranije nisu toliko ulazili duboko u materiju kao Novak i Nadal, te da su Srbin i Španac dostigli najviši nivo u posvećenosti, treningu, ishrani. Kao i da čak i Rodžer Federer nije (bio) na tom nivou.

Pre svega, postavlja se pitanje sa kakvim pristupom Novak Đoković ulazi u ovo veliko polufinale zakazano za 17.30 č. Okršaj za finale Rolan Garosa. Ceo svet će to gledati i pratiti.

"Važno je naglasiti da je Novak od finala Rolan Garosa prošle godine stvara jedan ambijent u svojoj glavi i svom timu da želi da osvoji ovaj turnir. Odigrao je seriju turnira pre Rolan Garosa i otvoreno govorio i u medijima o tome da oseća da može da pobedi Rafu i da je spreman za to. Pobediti Rafu znači da ste napravili jedan ogroman, veliki pomak u vašoj igri, sa druge strane pobedili ste najvećeg na zemlji, na najvećem turniru svih vremena na toj podlozi. Nema većeg izazova od toga. Novak se psihički apsolutno dobro pripremio, dobro odradio čitav turnir. Kada se pogleda realno, ova četiri igrača su apsolutno zaslužila da budu u polufinalu", kaže Obradović za Mozzart Sport

Novak je trenutno na 18 osvojenih grend slemova, a Rafa i Rodžer na po 20. Jasno je da bi Novak osvajanjem Rolan Garosa prišao na jedan veliki turnir razlike, a ukoliko Rafa ode u finale i osvoji Pariz po 14. put, popeo bi se na tri grend slema razlike u odnosu na Đokovića.

Nema težeg zadatka nego pobediti Nadala na Rolan Garosu.

"Od prvog meča koji je odigrao sa Rafom je tražio tu pravu igru i formu na zemlji protiv Nadala i on je svestan svega toga. Jako je važno, kako mi volimo u tenisu da kažemo, da se spoje ruke i noge. Novak sjajno odigrava sve, ima udarce koji su apsolutno spremni za Rafu, ali Rafu treba pobediti nogama. Za to je dokaz meč protiv Švarcmana, gde su obojica igrali sjajno, ali je Švarcmana - koji se sjajno kreće i jedan je od najbržih igrača možda i u istoriji tenisa - Rafa nadtrčao. Što znači da je izuzetno spreman. To je taj tajni element koji je Novaku potreban, koji on u tom meču treba da izbalansira i sasvim sigurno ima veliku šansu da ga i dobije", kaže Obradović.

Nestvarno je kako Novak i Rafa izgledaju dobro za svoje godine, koliko se dobro kreću, kako snažno udaraju lopticu i kako ne daju mlađima da im pomrse račune.

"Gledano ljudski ili profesionalno, rezultati koje napravite u karijere vas čine bar jedno pet godina mlađim, tako da realno Novaka i Rafu možemo da gledamo kao da imaju 30, možda i 29 godina. Ja ne sumnjam da će oni i narednih pet-šest godina igrati i to na istom nivou. Mladi lavovi se biju kao i stari, za titule. Zna se šta njih tamo čeka. Suština je u tome da to ne treba gledati književno, u opisnim elementima, već po jednoj pravoj i osnovnoj sirovoj snazi, u pripremljenosti i ukupnoj količini treninga, profesionalnom životu, timovima koji o njima brinu, sjajnom oporavku, specijalnim ishranama. Sve ono što su Rafa i Novak godinama doterivali do savršenstva. Nisu generacije Samprasa, Agasija, Bekera, ni generacije Safina, Kafelnikova, Guge Kuertena, Hjuita... bile takve, tako radile i tako trenirale, kao što su Rafa i Nole. Pa čak ni Federer. Njih dvojica su to sve pomerili veliki korak unapred".

Mnogi smatraju da je rivalitet Novaka i Nadala najveći u istoriji tenisa.

"Mislim da će svi vrlo brzo zaboraviti Federera - u smislu da nije imao toliko veliki rivalitet ni sa Noletom, ni Rafom, kao što imaju njih dvojica. Ova dvojica će sledećih pet godina odigrati još mnogo finala ili ovako velikih polufinala. Tako da hajde malo da sačekamo još malo gospođu istoriju da ona odradi svoje, pa ćemo onda dobiti realnu sliku", jasan je Obradović.

Dakle, još je rano za ocenu oko toga ko je najbolji u istoriji.

"Nije pametno na 90. metru pričati ko će biti Olimpijski šampion na 100 metara. Tih poslednjih 10 metara su odlučujući. Mi sad pričamo o nečemu, gde možemo da kažemo bez ikakvih problema da će se zaustaviti taj njihov zalet, ali tamo negde neko će stići do 25. titule. Da sačekamo da vidimo kako se zove i preziva taj čovek".

Obradović smatra da će Đoković i Nadal još pomerati granice gledajući sport generalno.

"Mislim da će Novak i Rafa da pomere ovo što je Jokić uradio u košarci, da dokažu još jedanput da u sportu, nauci i umetnosti nema granica. To je svima nama jedan od pokazatelja. Mi, daleko običniji ljudi, od njih moramo da vidimo i da radimo toliko vredno i profesionalno, kao što oni rade, pa će svet tako biti bolje mesto".

Treba razmišljati i o tome - šta posle Đokovića? Obradović je trenutno u Kini, razvija njihov tenis, a pokušava tako da pomogne i našem sportu.

"Trenutno u Kini stvaram i njihovu generaciju, čuće se i o tom talasu. Sve je isto kao i kod nas, deca imaju istu količinu talenta. Što se tiče samog tenisa vlada veliko neznanje. Nemaju iskustva i ljudi koji to znaju i umeju. Zato sam i došao ovde, da ih kompletno reorganizujem i da postavim jedan sistem koji će u budućnosti sigurno izbacivati veliki broj igrača. Ovde su cifre vrlo ozbiljne, mnogo igrača, talenti su već pronađeni, samo ih treba izbrusiti do kraja. Oni imaju infrastrukturu, što nama nedostaje, pa ću probati tako da pomognem i našoj zemlji", zaključio je Obradović.