Amerikanka Dženifer Brejdi pobedila je Čehinju Karolinu Muhovu 6:4, 3:6, 6:4 i plasirala se u finale Australijan opena u kome će se u subotu (9.45 časova) sastati sa Japankom Naomi Osakom koja je nešto ranije bila bolja od Serene Vilijams - 6:3, 6:4.

Brejdijeva je do prvog grend slem finala u karijeri stigla posle skoro dvočasovne borbe sa Muhovom i maratonskog poslednjem gema koji je trajao više od deset minuta, a u kome je bilo čak 18 poena. Imala je Čehinja tri velike šanse u vidu brejk lopti da ostane u igri za finale, a Amerikanka čak pet meč lopti od kojih je iskoristila poslednju.

Petak, 9.45 časova: (1,45) Danil Medvedev - Stefanos Cicipas (2,55)

"Ne osećam noge. Tresu se, a srce radi ubrzano", bila je uzbuđena Brejdijeva posle završetka meča.

U borbi za prvi pehar Amerikanka će igrati sa Osakom od koje je izgubila u polufinalu US opena prošle godine.

"Uzbuđena sam što sam u finalu Australijan opena. To je neverovatno postignuće. Biće zaista težak meč. Osaka je osvojila nekoliko grend slemova, odigrale smo težak meč na US openu, čak je negde rekla da je to bio jedan od njena dva najbolja meča. Nadam se da će navijači moći da dođu i uživaju u njemu", blistala je Brejdijeva.