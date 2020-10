Ova čudna ATP „korona“ sezona polako, ali sigurno dolazi do konca, a ako sve bude kako treba, završiće se kao da je regularna, to jest završnim mastersom u Londonu od 15. do 22. novembra. Istina, pod praznim tribinama.

U pitanju je, za one koji ne znaju takmičenje na kojem učestvuje osam najboljih u takmičarskoj godini, a do sada je već obezbeđenjo šest imena, pošto su danas i zvanično kao učesnici potvrđeni peti i šesti reket sveta, Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev. Inače, pobednici prošla dva ATP finala.

Pre njih učešće su obezbedili Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominik Tim, Danil Medvedev, dok Rodžer Federer ne igra do kraja 2020. zbog oporavka od operacija kolena. Ostalo su upražnjena još dva mesta, a za njih najpre pretenduju Argentinac Dijergo Švarcman i Rus Andrej Rubljov.

Ovo će inače biti poslednji put da se ATP finale igra u O2 areni u Londonu pošto od naredne prelazi u Milano.