Dominika Tima više nema, spakovao je kofere prvog dana turnira i seo na avion, a Danil Medvedev je na šljaci drugi čovek. Drugi nosilac bleda je senka čoveka sa betona, pa se žreb u potpunosti otvorio Stefanosu Cicipasu i Aleksanderu Zverevu da stignu do same završnice Rolan Garosa.

Onoga trenutka kada je bio poznat kompletan kostur za drugi grend slem sezone, bilo je evidentno da postoji disproporcija na dve strane. Sa jedne kralj pariske šljake Rafael Nadal, Novak Đoković, Rodžer Fererer, Andrej Rubljov, Dijego Švarcman, Mateo Beretini i Janik Siner, a sa druge “samo” Dominik Tim, Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Aleksander Zverev i Kasper Rud, koji ume da bude ozbiljna pretnja na zemljanoj podlozi, ali je i dalje Norvežanin bez velikih ostvarenja na grend slemovima.

Na prvi pogled, a naročito tek posle detaljnije analize, bilo je jasno kome se crta put do završnice, kao i da će se u delu gde je velika trojka belog sporta igrati na krv i nož, jer je polovina prepuna mina. Utisak je pojačalo ispadanje Dominika Tima. Momak iz Viner Nojštata neprijatno je iznenadio u prvom kolu Rolan Garosa, Pablo Anduhar je priredio senzaciju i trijumfovao sa 3:2. Ali, koliko god je prerana eliminacija Dominika Tima odjeknula i pokrenula lavinu komentara, ona u neku ruku i nije neočekivana. Samo je preuranjena.

Pablo Anduhar je isprašio Rodžera Federera neposredno pred početak Rolan Garosa, a Austrijanac je u Pariz dosao sa pregršt problema, koje vuče u putnoj torbi sa opremom od turnira do turnira. I samo se nagomilavaju. Iako je Dominiku Timu dodeljena uloga favorita da se iz donjeg dela kostura plasira u finale, dovoljno argumenata su imali svi oni koji su tvrdili da se Austrijancu sprema debakl na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Od osvajanja US open prošle sezone, čime je postao jedini igrač sa grend slem trofejom u rukama od igrača mlađih od 30 godina, Dominik Tim je u silaznoj putanji. Sada se već posle brodoloma može govoriti i o slobodnom padu i jurišanju ka ambisu. Kratak put prešao je Tim od podizanja jednog od četiri najvažnija trofeja u tenisu do ispadanja u prvom kolu omiljenog grend slema, jer šljaka i Pariz, u kojem je dva puta igrao finale, to svakako jesu.

Finale završnog ATP turnira u Londonu poslednji je trzaj Dominika Tima. Tačnije, pobeda protiv Novaka Đokovića u polufinalu, za koju je u dobroj meri zaslužan najbolji svetski teniser. Sve posle Dominik Tim pokušava da potisne iz sećanja, ali ne uspeva. Zapao je Austrijanac u ozbiljnu rezultatsku krizu propraćenu psihičkim problemima. Poraz od Grigora Dimitrova na Australijan openu, rana ispadanja u Dohi i Dubaiju i najgora sezona šljake u karijeri. Eliminacija u prvom kolu šlag je na torti, a upravo je takav ishod širom otvorio vrata polufinala Stefanosu Cicipasu i Aleksanderu Zverevu. Pogotovo Zverevu.

Dominik Tim je bio u četvrtini žreba u kojoj je i Nemac ruskog porekla, a lako se moglo dogoditi da Aleksander Zverev krene stopama Austrijanca. Hodao je Zverev po ivici ambisa, gegao se, gubio ravnotežu, ali nije pao i upotpunio crni dan za favorite. Daleko manje poznatiji Nemac Oskar Ote poklekao je u petom setu. I kroz taj meč stigla je potvrda - Aleksander Zverev je najveći protivnik sam sebi. A isto važi i za ostatak mlade garde, koja iznova i iznova potvrđuje da ne zna najbolje da se nosi sa pritiskom kada se igra na tri seta. Svetla velike pozornice ne prijaju njihovim očima, još se nisu navikli na istu. Jednostavno ih jede.

Jeste Aleksander Zverev prošao, pokazao je da je sposoban da se vrati iz mrtvih, ali to ne bi bio slučaj sa nekim iskusnijim ko nije pun poštovanja i divljenja novoj teniskoj zvezdi. Kao da se Aleksander Zverev resetovao na onaj početak sezone na šljaci kada su mu oči bile pune prašine u Minhenu i Monte Karlu. Nije bio ni blizu izdanja iz Madrida, koji je osvojio savladavši Matea Beretinija, ili onog iz Rima kada mu je Rafael Nadal pokazao put ka izlaznim vratima Foro Italika.

Četvrtina kostura u kojoj se nalazi Aleksander Zverev skoro da je u potpunosti čista, jedina prava mina, ako se izuzme mentalna stabilnost Nemca, jeste Kasper Rud. Norvežanin je klasičan šljakaš, u odličnoj je formi i uoči dolaska u Grad svetlosti podigao je trofej u Ženevi. Nije mu strano da stane na žulj vršnjacima iz prvog ešalona. Koliko je neugodan Kasper Rud osetio je Stefanos Cicipas u osmini finala Madrida. Nemački teniser je nakratko trljao ruke, dok je Benoa Per imao vođstvo od 1:0 u setovima pred domaćom publikom, ali je Norvežanin u nastavku počistio kontroverznog Francuza poznatog po tome što je bez dlake na jeziku.

Aleksander Zverev sa jedne, a Stefanos Cicipas sa druge strane donje polovine prvi su favoriti da uđu u finale, koje bi im bilo najbolji rezultat na grend slem turnirima. Nikada njih dvojica nisu dogurala dalje od polufinala, a upravo u toj fazi Rolan Garosa mogu da se sastanu.

I pored toga što je tu i Danil Medvedev, grčkom teniseru daju se najveće šanse da dogura do same završnice, jer Rusa na šljaci niko ne uzima za ozbiljno. A i kako bi kada je danil Medvedev ove godine prvi put ostvario pobedu na Rolan Garosu. I to iz petog pokušaja na pariskoj šljaci. Poznato je koliko mrzi Medvedev crvenu prašinu, na njoj se snalazi kao bambi na ledu i ni u jednom slučaju se ne može podvesti pod red favorita. Sebe je već nadmašio plasmanom u drugo kolo, konačno je našao čoveka koji mu u Gradu svetlosti neće uzeti meru na startu - Aleksandra Bublika.

Preskočio je Danil Medvedev prvu prepreku, ali će svaka naredna biti teža, pa ne treba očekivati da će doći do okršaja sa Stefanosom Cicipasom. A ako i dođe, suočiće se sa teniserom koji puca od samopouzdanja. Naigrao se Stefanos Cicipas ove sezone, kroz igranje silnih turnira udarao je temelje, napredovao na ATP listi i podizao se. Kulminacija bi trebalo da bude Rolan Garos, a turniri pre drugog grend slema sezone bili su odlična uvertira.

Osvojio je master u Monte Karlu, trofej u Kneževini bio mu je prvi iz serije 1000, a na zemljanoj podlozi podigao je i trofej u Lionu, koji je igran pre Otvorenog prvenstva Francuske. Takođe, propisno je namučio Novaka Đokovića u Rimu, u meču od dva dana, igrao je u finalu Barselone protiv Bika sa Majorke, a u Madridu ga je zaustavio Kasper Rud, što uistinu i nije veliko iznenađenje kada se pogleda kako igra Norvežanin na šljaci. Sve u svemu, Stefanos Cicipas stigao je u Pariz našpanovan, glava je podešena, a na premijeri Žeremiju Šardiju dao je nadu u prvom setu, ali mu nijedan nije prepustio.

S pravom je Grk etiketiran kao neko ko može do finala, a sada mu se i put u dobroj meri raščistio. Aleksander Zverev trebalo bi da mu bude najteža prepreka. Ne dođe li do obračuna Cicipasa i Zvereva u polufinalu, za to će sami biti krivi. Izgovor nemaju.